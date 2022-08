Terra amada

(foto: fotos/divulgação)



Prestes a completar 25 anos, a Farm está em um momento cheio de motivos para comemorar. A marca carioca há três anos vem conquistando o armário das fashionistas ao redor do mundo, estampando brasilidade por todo o globo.

Seu marcante DNA é inconfundível: moda jovem com estampas de extremo bom gosto, que trazem misturas de cores enchem os olhos e atarem por reresentar o clima do nosso país tropical. A coleção conta pela primeira vez com peças que foram planejadas para serem lançadas tanto no Brasil quanto nas lojas internacionais. Atualmente, a marca conta com cinco lojas no exterior. Nos Estados Unidos, a Farm está presente no SoHo, em Nova Iorque; no Aventura Mall, em Miami e em Venice, na Califórnia. A Europa conta com duas lojas pop-ups: uma em Paris e uma em Londres – na Liberty, galeria que concentra marcas de luxo do mundo inteiro.

(foto: fotos/divulgação)

A coleção verão 2023 foi intitulada “Do Brasil pro mundo” e traz símbolos icônicos como o divertido Smiley que se une às estampas cheias de personalidade da marca, enquanto as Havaianas trazem reedições das estampas que mais fizeram sucesso em todos esses anos de parceria. Para movimentar o corpo, a collab com Adidas traz leggings, tênis e outros itens com uma pegada mais esportiva.

A campanha foi fotografada em Paris, Nova Iorque, e claro, no Rio de Janeiro. Dessa vez, nenhuma modelo participou dos registros e o elenco era composto por pessoas diversas.

(foto: fotos/divulgação)

No quesito sustentabilidade, a label festeja a chegada do projeto mil árvores por dia, todos os dias no Pantanal e nos Pampas, estando presente e auxiliando no reflorestamento de todos os biomas brasileiros. A expectativa é que durante a coleção de verão, a marca atinja a incrível meta de um milhão de árvores plantadas.

(foto: fotos/divulgação)

As peças produzidas com matéria-prima responsável representam 32% da coleção, e 81% das referências de “Do Brasil pro mundo” chegam no tamanho GG, fazendo com que corpos diversos tenham cada vez mais acesso à marca.

A equipe de estilo aposta em peças que são tendência no mundo, mas que através das cores e estampas, transmitem a essência da grife. É o caso de minissaias e short-saias; dos conjuntos com blazer, que dão bossa nas produções em dias mais frescos; e do artesanal que encantou o mundo, como crochê e lurex com transparência. (ITC)