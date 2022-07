Lenny Niemeyer (foto: Juliana Rocha/divulgação)

Coleção beachwear e resortwear para o verão 2023 da Lenny Niemeyer é inspirada na força do amanhecer e nos raios da luz do sol que traz vida à natureza. Intitulada Raiar as cores e estampas trazem novos reflexos das imagens cheias de energia.