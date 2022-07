Dia dos Pais aquece comércio e discute conexão com filhos

A conexão entre pais e filhos é o fio condutor da campanha do Boticário (foto: Divulgação )



A primeira data comemorativa do segundo semestre enche de otimismo o mercado e apresenta um conteúdo mais reflexivo nas campanhas publicitárias. Na capital mineira, pesquisa da CDL/BH revela que o Dia dos Pais, comemorado este ano no dia 14 de agosto, deve injetar na economia cerca R$ 1,68 bilhão no mês de agosta. De cada dez comerciantes, segundo o estudo, cinco acreditam que a data terá reflexo positivo nas vendas, apesar da inflação no pais, o que representa crescimento de 1,02% em relação ao mesmo período de 2021.

A pesquisa mostra ainda que 52,8% dos lojistas acreditam que as vendas da temporada serão melhores ou muito melhores em relação ao mesmo período do ano passado. Já 36% esperam resultado semelhante ao do último ano e 10,8% acham que será pior e 0,3%, muito pior. Os comerciantes estão apostando nas roupas, nos utensílios domésticos e nos acessórios como os presentes mais procurados para o Dia dos Pais.





PUBLICIDADE A injeção de recursos vai movimentar toda a cadeia produtiva, inclusive o segmento da comunicação, fundamental para apresentar produtos e serviços e estimular o consumo. Em busca caça aos consumidores, a pesquisa mostra que 62,3% dos lojistas pretendem investir em ações publicitárias variadas. As redes sociais, em especial o Instagram, serão utilizadas por 65% dos comerciantes. O WhatsApp por 41,8%, e o Facebook por 37,4%. Os tradicionais cartazes e faixas nas vitrines deverão ser usados por 47,8% dos comerciantes. Já a divulgação em sites próprios representa 42%.

AÇÕES Dentre as estratégias escolhidas para impulsionar a data, destacam-se a divulgação dos produtos (64%), a decoração da loja (49,2%), o aperfeiçoamento do atendimento (19,9%), descontos (9,4%), criação de kits/combos (7,1%), mix de produtos (6,4%), facilidade de pagamento (2%). Apenas 1,7% dos entrevistados disseram que não irão fazer nenhuma ação.





EDUCAÇÃO Entre as grandes marcas, destacam-se campanhas de engajamento, como a do Boticário. O conteúdo tem como proposta refletir a importância da educação e seu impacto nas trocas afetivas entre pais e filhos. Para isso, a marca convidou cinco pais para protagonizar um experimento social, que resultou no filme digital de sua campanha. O conteúdo revela a importância de pensar na conexão genuína como agente transformador do futuro das crianças. O conceito da campanha está ancorado nos dados da pesquisa inédita, "Retrato da Paternidade e Educação do Brasil", conduzida pela Grimpa, Consultoria de Pesquisa de Mercado e Consumer Insights.





REFERENCIAL O estudo ouviu mil pais de todas as regiões do Brasil, de 25 a 55 anos, das classes A, B e C, com filhos de 5 a 15 anos, e revelou que, entre os pais das gerações Millenial e X, há maior grau de identificação com paternidade participativa com mais expressão de afeto e diálogo, bem como sinais que apontam maior consciência de suas responsabilidades. O Boticário reuniu cinco pais, que, junto aos seus filhos, fizeram relatos emocionantes em posição de protagonismo de uma conversa sobre conexão e responsabilidade paterna. O filme, produzido pela produtora Ultravioleta, traz relevância para a paternidade, permeando o vínculo, a troca e demonstrando o interesse dos pais ouvidos em uma paternidade mais propositiva, ativa e afetuosa, como reflexo também do estudo inédito encomendado pela marca.





MUDANÇAS POSITIVAS O estudo revela que pais brasileiros entrevistados afirmam ter reduzido falas machistas após a chegada dos filhos. Expressões como "seja homem" teve redução de 50%, enquanto "menino não chora" registrou queda de 36% -- indicando mudança no comportamento após a paternidade. A revisão de atitudes também pode ser percebida em outro dado: 56% dos entrevistados afirmam que consideram muito importante ser exemplo positivo para os filhos.





DIÁLOGO ABERTO Os dados conclusivos têm como fio condutor um tema atual e de interesse social, a partir de uma análise comportamental de pais brasileiros no que diz respeito à participação nas atividades diárias e educação; forma como se relaciona com seus filhos; ensinamento e transmissão de princípios; reprodução de expressões associadas a gênero; assédio e mudança de comportamento a partir da paternidade. Entre os entrevistados, um número expressivo já demonstra maior preocupação e responsabilidade em abrir diálogo sobre o tema: 69% relatam que explicam aos filhos que as diferenças sociais entre homens e mulheres existem e que temos que ser cuidadosos para minimizá-las.

Quando o tema é conexão e afeto, 62% dos pais entrevistados alegam que, sempre que possível, têm o hábito de beijar, abraçar e fazer carinho nos filhos; 59% diz conversar sobre escolhas e consequências de ações; e 57% declara que tem como hábito dizer frases amorosas e encorajadoras. Os dados indicam maior participação e envolvimento emocional acerca do paternar, mas um quarto dos pais, 25%, ainda têm dificuldade de falar sobre a educação dos filhos com outras pessoas, seja porque não sente necessidade (68%), seja por não se sentirem à vontade (32%). Todas as informações da pesquisa embasaram a campanha deste ano, que já destaca com uma das melhores da temporada.