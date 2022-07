ARENA RV E MEEP

A Arena MRV promete ser a mais tecnológica do Brasil. Para isso, anuncia a Meep como nova parceira estratégica. A empresa será responsável por todo sistema de atendimento e pagamentos no estádio do Atlético. O projeto inclui a instalação de totens de autoatendimento, caixas móveis e fixos, tablets, emissão de NFC-e, contando também com cardápios digitais e outras customizações exclusivas. O sistema da Meep estará presente durante toda a jornada do torcedor, seja no Super App da Arena MRV para a compra antecipada de alimentos e bebidas até os pontos de venda em qualquer setor do estádio.





CONFORTO

O objetivo da equipe envolvida em todo o projeto da Arena MRV é o de proporcionar ao frequentador o máximo conforto em jogos e eventos. "Uma das facilidades dessa parceria da Meep com a Arena MRV é a possibilidade de, em alguns setores do estádio, o torcedor ser atendido no seu assento. Esta novidade deverá ser testada logo no início da operação", revela o CIO da Arena MRV e do Atlético, Leandro Evangelista.





PAÍS INFLUENCIADO

O Brasil tem mais influenciadores digitais do que dentistas e engenheiros. E esse número impressionante tem potencial para crescer. Pesquisa da Nielsen Media Research mostra que o Brasil possui cerca de 500 mil influenciadores digitais. Esse nicho conta com muito mais profissionais que outros setores mais tradicionais, como o de dentista com 374 mil formados e engenheiros civis com 455 mil, no país. Essa profissão precisa das redes sociais, como Instagram e TikTok para os influenciadores publicarem conteúdos relevantes para o público, destacar marcas, produtos ou serviços.





MENSAGEM NATURAL

Esse nicho cresceu tanto que, diante de inúmeras opções, tem ficado cada vez mais difícil para as marcas fazerem a escolha de um embaixador ou influencer que represente de forma eficiente o negócio. O conteúdo que esses profissionais produzem, tem tamanha força no mercado devido a autenticidade e relevância desse público nas redes sociais. A mensagem da marca é passada de uma maneira natural, sem ter cara de propaganda, como se fosse um papo entre amigas. Sem falar, que essas personas têm o poder de ressignificar a visão de certa marca.





EMIGRANTES EMPREENDEDORES

O edital de apoio a empreendedores brasileiros que vivem no exterior e pretendem começar ou expandir negócios em Minas Gerais foi publicado e irá selecionar 15 propostas de negócios (novos ou existentes). Entre os selecionados, três projetos serão contemplados com capital semente de até R$ 15 mil. As inscrições poderão ser realizadas até 14 de agosto, exclusivamente por formulário online.





PROJETO REVOADA

A iniciativa é uma ação do Projeto Revoada: Promovendo o Desenvolvimento Sustentável em Minas Gerais através da Diáspora Brasileira realizado pela OIM, Agência da ONU para as Migrações. O objetivo geral do projeto é fornecer apoio técnico e financeiro a projetos locais de empreendedorismo propostos por brasileiros emigrados ou retornados, visando promover o desenvolvimento

local através da diáspora brasileira.





AGORA É MULTI

A Multilaser acaba de anunciar o seu rebranding: a marca passa a se apresentar como "Multi". A companhia investirá R$ 100 milhões em um conjunto de iniciativas que contemplarão nova logomarca e uma campanha exclusiva, on e off line, além de estratégias de marketing focadas em suas redes sociais proprietárias e influenciadores digitais. Para o projeto, a Multi contou com a consultoria da In Brand, com a agência Soko e com o time de sua in-house. A mudança chega com objetivo de reforçar a origem brasileira da empresa e, também, a abrangência do portfólio do grupo que, atualmente, conta com mais de cinco mil produtos, e vai muito além de artigos para informática, como os tradicionais mouses e teclados.

NOVA LOGO

A nova logomarca, inspirada pela tecnologia, variedade e simplicidade, reflete os atributos da marca - democrática, antenada, humana e descontraída - que serão construídos neste novo momento. "As curvas da letra M, que será o ícone da marca, reforçam as conexões e fazem alusão a um aperto único e memorável. Os cantos arredondados convidam e aproximam o consumidor de maneira moderna e humana. E as letras espaçadas constroem a leveza que a companhia busca comunicar," explica Leo Saito, diretor de Criação da Multi.





CULTURA NA PRAÇA

Aos poucos, a povo vai ocupando novamente os espaços públicos, mesmo com a recomendação de uso de máscara para evitar contágio da Covid e outros vírus. Outro evento que ganha as ruas da capital mineira, é acontecerá na Praça Marília de Dirceu, no bairro de Lourdes, no dia 13 de agosto. Trata-se da "Cultura na Praça", que irá ocupar o espaço das 12h às 22h. "É um evento bem voltado para os moradores e lojistas para movimentar o bairro. Fazemos questão de que seja um evento familiar", explica Caroline Domingues, uma das idealizadoras do evento. Cultura na Praça vai reunir no sábado à tarde o melhor da gastronomia, bebidas, música, pintura ao vivo, palestras, além de uma exposição de carros e objetos antigos promovido pelo MOVA (Museu de Objetos e Veículos Antigos).





ATRATIVOS

A gastronomia ficará a cargo dos tradicionais restaurantes Assacabrasa, Mudesto Botequim e Pizzaria 68, todos do bairro. Já o bar será administrado pela Krug Bier. E a música comanda pelo DJ Leandro Rallo e a banda MoshLab. O evento vai contar também com espaço kids para a criançada e será pet friendly. Cultura na Praça é um evento anual, patrocinado pela Prefeitura de Belo Horizontes por meio da Belotur, Mafre, Clara Residencial Sênior e Cultura Inglesa, com produção da Cumbucca e realização da Amalou (Associação dos Moradores da Praça Marília de Dirceu e Adjacências) e Mova (Museu de Objetos e Veículos Antigos).