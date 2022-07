Revelação de talentos

Decora Fácil 2002 ambiente do arquiteto Ildeu Koscky (foto: Krishna Muirhead/divulgação)







Ao longo dos anos, o Caderno Feminino & Masculino vem contando a história da arquitetura e da decoração em Belo Horizonte. Muito antes que essas atividades ganhassem robustez na cidade, suas páginas já revelavam o jeito de morar dos belo-horizontinos, registrando seus gostos, preferências, comportamentos. Época áurea em que a sociedade ainda vivia, tranquilamente, em amplas casas na Cidade Jardim ou Pampulha, cercada por mobiliário mineiro, antiguidades, cusquenhos originais, imaginária sacra, entre outros detalhes.

A grande reviravolta nesse universo aconteceu com a abertura do curso de design de interiores na antiga Fuma, atual Uemg. Foi dentro do contexto que a visionária Maria Ignez Coutinho resolveu criar uma associação – a Amide – Associação Mineira de Decoradores de Nível Superior, um divisor de águas na capital mineira.

Como sempre, o Caderno Feminino & Masculino abrigou o projeto e se incumbiu de divulgar o setor, que se profissionalizava, em todas as suas atividades – do primeiro Salão Mineiro de Decoração da Amide ao advento da primeira Casa Cor Minas, que surgiu, timidamente, em 1995, em um casarão da avenida João Pinheiro, e se tornou a mostra decorativa mais importante da capital mineira.

Parceiro de primeira hora, renovando o compromisso da boa informação com o público e estreitando os laços com a MultCult, empresa detentora dos direitos do evento em Minas Gerais, ele lança, agora, o Prêmio Estado de Minas de Arquitetura e Decoração de Interiores, com o objetivo de valorizar os dois segmentos e divulgar o trabalho dos profissionais que estão participando da 27ª edição.

Com uma visão geral dos projetos e destacando os melhores ambientes da exposição, será possível identificar os avanços e desafios dos dois setores, que se complementam, e as propostas inovadoras e significativas que contribuam para o desenvolvimento de técnicas, conhecimento, ambientação, especificamente construídas em diálogo com a natureza, cultura e economia.

Todos os arquitetos e decoradores participantes da próxima edição concorrem automaticamente à premiação e suas ideias serão avaliadas por uma comissão julgadora convidada pelo Caderno Feminino e formada por profissionais de reconhecida experiência, de áreas variadas, porém afins, buscando conferir um caráter de diversidade de opiniões, olhares e representatividade. Os nomes dos jurados só serão conhecidos publicamente após a votação.

Para Eduardo Faleiro, diretor da MultCult, a iniciativa coloca em evidência o olhar, a expertise e experiência de um veículo que sempre esteve antenado com a arquitetura e decoração de Minas Gerais. “A Casa Cor Minas é um movimento que fomenta o mercado. Além de exibir novidades, quem está fazendo o quê, a questão autoral, novos nomes, e tem mostrado também a evolução da indústria”, observa. Atualmente, 70% dos produtos apresentados na exposição decorativa são mineiros, ao contrário de 20 anos atrás, garante.

Eduardo pontua que o evento consolidou a importância de se contratar um profissional especializado nessas áreas como um selo de garantia. Ou seja, está cada dia mais viável ter um arquiteto ou designer de interior projetando uma empresa, casa ou consultório. “Esse prêmio é muito relevante, porque o jornal Estado de Minas, por meio do Caderno Feminino, também fomenta o mercado, acompanhando o setor, noticiando, divulgando as atividades por meio dos melhores profissionais.

Então, é muito significativo para nós contar com esse olhar de fora, que virá da seleção de curadores escolhidos pelo Caderno para avaliar os trabalhos dos participantes da mostra”, registra.

Categorias Serão premiadas as seguintes categorias: melhor ambiente, melhor arquitetura, melhor design de interiores, melhor paisagismo, melhor banheiro, jovem talento e menção honrosa. Cada uma delas receberá um troféu criado por Gustavo Greco, designer reconhecido internacionalmente, a partir do tema da mostra deste ano: Infinito Particular. “A mostra pretende abordar casas com história como resposta à necessidade de se encontrar equilíbrio e seguir em frente, apesar dos tempos conturbados em que vivemos. Para os troféus, utilizamos dos grafismos criados para a identidade desse ano conferindo-lhes tridimensionalidade. Em cores e modelos diferentes, cada troféu premiará os melhores de cada categoria com destaque para o melhor projeto da edição”, explica.

O Caderno Feminino & masculino publicará uma matéria com o resultado do concurso, apresentando os ambientes vencedores e profissionais responsáveis e uma entrevista individual com o profissional ganhador do melhor ambiente. A votação será feita na primeira semana da exposição, em visita presencial do corpo de jurados, de acordo com critérios previamente estabelecidos e a cerimônia de premiação acontecerá durante um jantar no restaurante da Casa Cor, com a presença dos profissionais dos ambientes mais bem pontuados, dos jurados, dos sócios da MultCult, e representantes do jornal Estado de Minas.

Bom ressaltar que o jornal tem total independência para realizar o prêmio, que passa a ser anual. No caso de empate na apuração dos votos em qualquer uma das categorias, a comissão julgadora decidirá quem será o vencedor. Durante o processo de julgamento, se necessário, ela poderá solicitar informações complementares sobre qualquer um dos ambientes aos sócios da MultCult. A deliberação será por maioria simples e as decisões dos seus membros definitivas, não cabendo quaisquer recursos.

De acordo com o regulamento, os critérios de julgamento observados serão concepção, construção, inovação, modernidade, harmonia e equilíbrio, funcionalidade, criatividade, originalidade, estética, design, sustentabilidade, acessibilidade, adequação, volumetria, formas e cores, iluminação, materiais (aplicação e técnica).

Uma história

Maria Ignez Coutinho, a fundadora da Amide e sua presidente por 14 anos intercalados em dois mandatos, vê a criação do prêmio com entusiasmo. Ela relembra os tempos iniciais e como o apoio do Caderno Feminino foi vital para sucesso do projeto. Estava no último ano da faculdade de design de interiores, na antiga Fuma, e convocou as colegas para se unirem para combater alguns problemas da profissão, que ainda não era regulamentada. Nem imaginava a amplitude que sua ideia teria, alcançando todo o país.

Entre outros feitos, como estabelecimento de linhas de conduta profissionais para o setor, criação de eventos, conferências nacionais com presenças internacionais, premiações, a Amide abrigou também arquitetos e designers em seu guarda-chuva. Foi a base para um segmento que dava os primeiros passos na cidade. “Desde o primeiro momento, Anna Marina nos abraçou e foi parceira fiel. Decoradores e arquitetos devem muito a ela, que endossou, com a credibilidade do Caderno Feminino, todas as nossas ações”.

Laura Rabe, que também presidiu a associação de 2006 a 2015, é outra que frisa a importância do veículo para alavancar a atividade em Minas Gerais. “Além do rigor e da diversidade de pautas publicadas, ele sempre contribuiu para expor conceitos, novas ideias, informações precisas e completas, colocando em evidência a qualidade de vida e comportamento das pessoas em relação ao morar”, enfatiza.

Ela cita a seção Casa Mineira, assinada por essa jornalista, que publicava projetos dos profissionais, levando para o público o potencial do mercado. “O prêmio lançado para a próxima Casa Cor é o selo de qualidade atestado pelo Caderno Feminino & Masculino, endossando, inclusive, as escolhas do público interessado”, ressalta.