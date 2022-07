Com ar de frescor

(foto: Luca Oliva/Divulgação)



Despretensioso e confortável, assim é o preview do verão ‘Bon Voyage’ lançado semana passada pela SouQ, com inspirações em uma verdadeira Summer Trip. Focada no lifestyle de uma mulher que ama viajar com as amigas, a marca prioriza conforto, bem-estar e shapes modernos com cores vibrantes. O linho e as estampas, referências em todas as coleções da label, estão presentes de maneira expressiva nesta temporada.

(foto: Luca Oliva/Divulgação)

Viajar pelo mundo sem sair do lugar, essa é a experiência que a SouQ quer oferecer neste verão. A marca nasceu da paixão por garimpar as belezas e os estilos do mundo e é comandada pela competente Traudi Guida e pelo filho Bento Guida. Em 2022, completa nove anos com um portfólio extenso de produtos. Traz do clássico ao contemporâneo, do boho ao étnico, da roupa à decoração.

(foto: Luca Oliva/Divulgação)

Califórnia foi o ponto de partida para a equipe de estilistas desenvolverem as estampas exclusivas desta primeira cápsula, anunciando o mood energizante do verão. A coleção valoriza o linho, matéria-prima nobre e com forte simbologia desde o Egito antigo, em peças atemporais, versáteis e de grande durabilidade. Com uma cartela supercolorida em tons de azul marina, laranja e branco, a marca aposta na cor maçã verde como a grande escolha da estação para agradar a todos os gostos e estilos.

As primeiras peças já inserem as principais apostas da próxima estação, passando pelas modelagens assertivas com os tricôs estruturados em tops, saias e shorts, em sintonia com regatas e t-shirts em malha com linho, deixando o look casual, leve e atual. Entre as peças de destaque estão a blusa cachecoeur e o vestido ombro a ombro na estampa multicolor em voil de algodão. Além dos clássicos kaftans, a coleção explora itens chave como saias lápis, calças jogger, cardigans, vestidos mini, com ombreiras e saia balonê, camisas e macacão best-seller em linho.