Playground como inspiração

(foto: Louis Vuitton/divulgação)



A imaginação está no coração da Louis Vuitton. A coleção masculina primavera verão 2023 criada pelo estúdio Louis Vuitton Prêt-à-Porter Homme é uma manifestação visual de esperança e ideias, que resgata a inocência pureza e alegria da infância com a fé no poder de curar, regenerar e elevar.

A equipe criativa é um retrato da mente criativa e inesgotável do competente diretor artístico da marca, Virgil Abloh que soube reunir um ótimo grupo de pessoas inovadoras. No estúdio LV está a crença de que a imaginação – criatividade, habilidade, carisma – pode mover e unir pessoas ao redor do mundo. É a máxima sobre a qual Abloh baseou sua prática na Maison e é a filosofia que continua a guiar o Studio Prêt-à-Porter Homme.

(foto: Louis Vuitton/divulgação)





PlAYGRAUND MAGNÍFICO Os brinquedos que nos são dados cedo na vida se tornam blocos de construção para sonhos e aspirações. No Carré du Louvre, a equipe criativa vê um playground ampliado, uma gigante pista de corrida de brinquedo vira uma estrada de tijolos amarelos para a imaginação. Fantasias infantis ganham vida. É uma transição de ingênuo para refinado, refletido em uma coleção que eleva os símbolos da infância através do savoir-faire da Louis Vuitton.

A premissa corta uma silhueta desenhado a partir de linhas curvas, que brincam com pequenas e superdimensionadas dimensões fundadas na ideia de um guarda-roupa com fortes influências dos anos 1990, com um olhar para os patinadores. A iconografia do playground enfeita roupas e acessórios: aviões de papel origami, bloco de construção, miçangas, texturas e tons de massinha, estampas de desenhos animados e enfeites da ferramenta sandbox. É uma sensibilidade de subconstrução inerente aos brinquedos encontrados em um parque.

(foto: Louis Vuitton/divulgação)





ROMANTISMO FRANCÊS O romantismo francês enche a coleção. Campos de flores – a eterna imagem de harmonia na diversidade – em um olhar através das pinturas impressionistas transformadas em tapeçarias e gravuras, com destaque para os cardos, que surgem como estampas estilizadas e bordados em vários tecidos. A planta espinhosa é um símbolo de resiliência e cura folcloricamente usado para superar situações difíceis, e também acena para a decoração da ancestral Louis Vuitton em Asnières, onde os cardos costumam aparecer em buquês. As delicadas pinturas florais encontradas nos tetos das residências ecoam as cornijas que definem os interiores palacianos da arquitetura parisiense. Uma manifestação da memória de infância e dos sonhos – contos de fadas, majestade, capricho – esses adornos ornamentam a alfaiataria e bolsas em couro moldado, e apresentam roupas de renda. Em homenagem a Paris, uma fotomontagem percorre a coleção.





ARTES E OFÍCIOS O impulso de transformar a imaginação em criação começa com brinquedos, blocos de construção e ferramentas da caixa de areia. À medida que crescemos e refinamos, o mesmo acontece com os dispositivos que dão vida às ideias. A coleção reflete sobre essa transição em sentido figurado e literal. Blocos de construção infantil e elementos de massinha adornam roupas e acessórios, enquanto componentes da caixa de ferramentas – como tesouras, pinças e grampos – enfeitam roupas como pingentes bordados tridimensionais.

Desde o desenvolvimento de tecidos até bordados, miçangas, crochê à mão, gravata Shiburi, tintura e a intrincada moldagem de couro, a engenharia e a tecnologia estão presentes, inlcuindo os tecidos de eletricidade estática e as mochilas SpeakerMan compostas por alto-falantes genuínos e impressos em 3D.





UPCYCLING A ideologia do upcycling está presente através de três abordagens: peças recicladas pela uso de material de estoque excessivo; peças recicladas de ideias recicladas e peças recicladas através da reiteração de histórias anteriores. Essa ideologia foi criada para desprogramar as mentes das imagens de obsolescência que levam à sobrecarga, superprodução e desperdício. A cada temporada, a Louis Vuitton transforma a mudança na abordagem tradicional para uma coleção.

Agora, eles são feitos de “peças que fazem looks” em vez de “looks que têm peças neles”. Pelas lentes do upcycling, o trabalho pode ser reciclado e até mesmo reeditado em sua forma original. As ideias – a própria base da moda – não são mais descartáveis, mas parte de um eterno ciclo de inspiração, códigos e valores que continuam a elucidar e expandir nosso ethos. As temporadas anteriores não existem mais como entidades individuais, mas pertencem ao princípio de que “nenhuma estação é uma época antiga”. Em um tempo acelerado e fugaz, a repetição é igual a documentação: gestos feitos e lições aprendidas.