(foto: Divulgação)



CAPA HISTÓRICA

Pela primeira vez na história do "jogo da Fifa" uma mulher ocupa a capa. A honra é da australiana Sam Kerr, do Chelsea, que divide a capa com Kylian Mbappé, do PSG. Em quase 30 anos do jogo de futebol virtual da Fifa o protagonismo foi sempre masculino. A capitã da Austrália e recordista em gols por sua seleção, Sam Kerr é considerada uma das melhores jogadoras do mundo, ficou em 2º lugar no FIFA The Best, superada pela espanhola Alexia Putellas, que à época comandou o Barcelona na conquista da Champions League Feminina. Essa edição também marca o fim da parceria entre Fifa e a empresa EA Sports, que romperam contrato. As próximas edições do futebol virtual serão chamadas de EA Sports FC, a partir do próximo ano.





MASCULINIDADE

Com criação da GALERIA, a Natura, Casa de Perfumaria do Brasil, lançou campanha para divulgar a linha completa de perfumaria e cuidados pessoais Natura Homem Neo. Sob o conceito "Sinta o novo na pele", a Natura, a Casa de Perfumaria do Brasil, entra na mídia com veiculação nacional, convida o público a ter um novo olhar sobre as masculinidades, incentivando o autocuidado do homem e uma atitude mais livre, empática e sensível. A campanha é composta por três filmes para a TV, que se desdobram em diferentes versões de tempo; merchandisings; estratégia digital com filmetes exclusivos; ações regionais de marca e ativações em podcasts. Além disso, a campanha também contará com o projeto "Pega a Visão com PodPah", junto ao PodPah, considerado um dos maiores podcasts do Brasil.





CHURRASCO NA PRAÇA

Há anos, fazer um bom churrasco deixou de ser exclusividade de gaúcho. Em Belo Horizonte, o "Na Brasa" está se tornando tradição. Nos dias 6 e 7, o evento volta a tomar conta da praça José Mendes Junior, ao lado do palácio da Liberdade. Serão dois dias de muita carne e música. Em sua 6º edição, o festival contará com grande estrutura composta de bares, praça de alimentação, espaço kids, mesas e cadeiras, para garantir o conforto dos presentes e seus pets. Entre os cortes, grande variedade como picanha bovina, ancho e chorizo bovino; fraldão do Uruguai, cordeiro, salmão pranchado, porco no rolete, costelão de fogo de chão, jacaré, hambúrguer, linguiça recheada, pão de alho, alcatra com queijo, sobrecoxa desossada na cerveja, ancho suíno e arroz de costela. Ingresso gratuito pelo link https://www.sympla.com.br/6o-edicao-festival-na-brasa-bbq-na-rua__1649965





EXPO CONSULTING EM BH

Principal evento sobre Serviços Empresariais e Consultorias de Negócios do Brasil terá sua edição mineira, dia 9 de agosto, no espaço de convenções ExpoMinas, em Belo Horionte. A missão da Expo Consulting é ser o espaço oficial para as empresas evoluírem na sua maturidade de gestão. Minas Gerais tem o segundo melhor ambiente de negócios do país, e foi apontado como o segundo melhor Estado brasileiro para se abrir e manter uma empresa, no ranking do Banco Mundial. Dois de seus municípios figurarem no Top 20 do 100 Open Startups: Uberlândia, em 11º, e Juiz de Fora, em 14º. A capital foi escolhida para ser uma das sedes da Expo Consulting por ser a quinta cidade mais empreendedora do Brasil, em pesquisa da Endeavor, e a segunda com o maior número de startups no país (9,5% do total), de acordo com o ranking 100 Open Startups. Mais detalhes e inscrições: https://www.expoconsulting.com.br/





JOVEM EMPREENDEDOR

Estão abertas as inscrições para o Desafio Jovem Empreendedor 2022, jogo virtual que simula o dia a dia de uma empresa e estimula o desenvolvimento de comportamentos empreendedores entre os estudantes. Podem participar jovens de escolas públicas e particulares, do Ensino Médio, Técnico e universitários, dos estados de Minas Gerais, Pernambuco e São Paulo. As inscrições são gratuitas, até o dia 26 de agosto, pelo site do desafio. O principal objetivo do Desafio é disseminar a cultura empreendedora e estimular o desenvolvimento de atitudes e habilidades essenciais de gestão, ligadas ao dia a dia dos negócios. Além disso, ajudar a preparar os jovens para o mercado por meio de ações práticas, seja como empreendedores ou intraempreendedores. Edital e inscrições: https://desafiojovemem

preendedor.com.br/





MULTILASER É MULT

Uma das principais fabricantes brasileiras de produtos de consumo, como eletroeletrônicos, a paulista Multilaser passará a se chamar apenas Multi. A mudança decorre da transformação no perfil da empresa. Fundada em 1987, pelo empresário de origem polonesa Israel Ostrowiecki, a empresa começou no ramo de cartuchos para as então incipientes impressoras a laser - daí a origem do nome antigo. A empresa evoluiu para um portfólio com mais de 5.000 produtos. A maioria deles bem distantes dos artigos de informática, como mouses e teclados, que fizeram a fama da empresa. Atualmente, a "Multi" tem mais de 4.000 funcionários e fatura mais de 6 bilhões de reais ao ano.





CARGO NOVO

O professor da Associação Brasileira de Sommeliers, Rodrigo Rezende, ocupa novo cargo na Água Mineral Viva, indústria do setor de água mineral, sediada em Itaúna, região Centro-Oeste de Minas. A marca vem investindo maciçamente em marketing e passa por reformulação da identidade visual, em projeto assinado pela renomada agência Greco Design. O mineiro, na empresa desde 2014, ocupava o cargo de assessor de marketing. Ele considera como seu maior desafio mostrar que as águas minerais, ao contrário do senso comum, são diferentes e cada uma tem seu teor próprio. Rodrigo também espera mostrar os grandes diferenciais da empresa, presente no mercado há quase 24 anos.





USIMINAS CULTURAL

A Usiminas foi considerada a quinta, entre as cem empresas que mais incentivaram a cultura brasileira, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, no ano de 2021. Em Minas Gerais, a companhia ocupa a terceira posição no ranking, por meio da Lei Estadual de Incentivo à Cultura. A lista está disponível no site da Lei de Incentivo à Cultura (http://sistemas.cultura.gov.br/comparar/salicnet/salicnet.php). E para comemorar seus 60 anos de operação no país, entre inúmeras outras ações, a companhia vem patrocinando e apoiando iniciativas pioneiras no Estado como a apresentação de grandes musicais como "Cinderella - O Musical da Broadway" e "Madagascar, uma Aventura Musical". Esses musicais foram apresentados também, pela primeira vez, em uma cidade do interior, caso do Teatro do Centro Cultural Usiminas, em Ipatinga, no Vale do Aço.