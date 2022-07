ItaúPower oferece 'combo' de diversão com economia

Que tal combinar férias bem divertidas com uma boa liquidação? É o que o ItaúPower Shopping está proporcionando aos seus clientes neste período de férias. O mall está oferecendo uma programação completa para diversão de toda a família. Quem der uma passadinha no shopping vai escolher entre sessões especiais de cinema, parques temáticos, piscina de bolinhas, tobogãs mirabolantes, entre outras atrações para todas as idades. E, simultaneamente, os clientes poderão aproveitar o "Liquida Power", com descontos de até 60% em marcas de peso. Mais de 157 marcas dos mais variados segmentos, como artigos esportivos, calçados, eletrônicos, perfumaria, óticas, entre outros, estão disponíveis com preços especiais.





OPÇÕES Enquanto os pais aproveitam os melhores preços, a garotada pode se divertir nas seguintes atrações: Londres: Um mar de bolinhas que transporta a criançada para o país da Rainha Elizabeth. Para crianças de até 4 anos e com 1,25 de altura, a brincadeira é liberada a partir de 20 minutos por ingressos. Após os 20 minutos, é taxa adicional, sendo necessário acompanhamento dos responsáveis, que controlem o tempo.

ALADIM Com uma ajudinha de personagens fictícios, crianças serão transportadas para o mundo do faz de conta por meio de escorregadores temáticos e tubulares, passarelas e torres elásticas. A atração ainda conta uma piscina de bolinhas coloridas. Acesso para crianças entre quatro e 13 anos. Para os menores de quatro anos, a entrada é permitida somente com o acompanhante adulto responsável.

BRAGON LAND Um brinquedo recheado com bolinhas coloridas, escorregadores, tobogãs, tubo de escalada e dragões mecatrônicos para a criançada se jogar sem medo. Crianças de até quatro anos não pagam, mas terão acesso se acompanhadas dos pais ou responsáveis.





BABAY PARK O espaço reúne atividades para incentivar a criatividade das crianças. Com moderno sistema de controle de entrada e de saída, o espaço garante total tranquilidade para os pais e está aberto todos os dias, das 10h às 22h.





PUPPY PLAY Outro espaço com equipamentos super modernos para atender a todos os gostos, idades e bolsos. São brinquedos exclusivos como videogames, simuladores, gruas, playgrounds e máquinas com ótimos prêmios, uma atração para toda a família. A Puppy Play funciona todos os dias, das 10h às 22h, com preços que variam de acordo com os brinquedos.





CINEMA Para adolescentes, adultos e terceira idade curtir um cinema é ótima opção. Minions, Jurassic Park, Thor… Esses são só alguns dos filmes que estão em cartaz no Cineart do ItaúPower. Para escolher e garantir sua entrada acesse https://itaupowershopping.com.br/filmes-em-cartaz/. Nesse link também é possível ficar por dentro das sinopses, horários, valores e classificação.

O shopping funciona neste período em horário normal: de segunda a sábado das 10h às 22h (toda as lojas), e até 23h (Praça de Alimentação, lazer e cinema); e aos domingos, das 12h às 20h (lojas âncoras), 14h às 22h (demais lojas), e 11h às 22h (Praça de Alimentação, lazer e cinema). Outras informações: @itaupowershopping.