CasaCor São Paulo

Marta De Divitiis

Sig Bergamim (foto: Denilson Machado/DIVULGAÇÃO)





Ambientada no Conjunto Nacional, edifício assinado pelo arquiteto David Libeskind, inaugurado em 1958 e que é considerado um marco da arquitetura da capital paulista, a CasaCor 2022 comemora 35 anos de existência, com o tema Infinito Particular, cunhado pelos curadores Lívia Pedreira, Pedro Ariel Santana e Cris Ferraz.

São 59 espaços, distribuídos em dois andares (no mezanino e terraço aberto, que já abrigou o restaurante Fasano) e já na rampa de acesso são apresentados painéis que contam a história da mostra, inclusive com depoimentos de vários profissionais que participaram de algumas das edições.

Consuelo Jorge (foto: Denilson Machado/divulgação)





CORES E FORMAS Ao visitar os ambientes, logo se percebe a incidência maior de tonalidades aconchegantes, que nos remetem a um ambiente doméstico e, de certa forma, idílico. Começam pelos tons de areia e cru, indo até os marrons, caramelo e tijolo, combinados muitas vezes com verde nas tonalidades mais escuras, como o musgo.

Barbara Dundes (foto: Denilson Machado/ divulgação)

As formas são em grande parte orgânicas, sinuosas, que nos lembram o abraço, com toques sensíveis ao tato (talvez resultado de dois anos de isolamento devido à pandemia). E falando de tato, o jogo de texturas diferentes se faz presente em boa parte dos espaços, no mix de tecidos dos estofados, dos tapetes e paredes.

Rosa May Sampaio (foto: RENATO NAVARRO/divulgação)

Aparentemente, os materiais naturais dão o tom, por meio de madeira (e aqui se destacam os lambris ripados, sinuosos, que ora revestem paredes, ora balcões de cozinha, ou dividindo ambientes). Nos tapetes, lã com a textura de tricô, trazendo ainda mais a atmosfera domiciliar nostálgica para o centro das atenções.

Marcelo Salum (foto: Denilson Machado/divulgação)





OÁSIS BRANCO Entre os espaços, merece menção o da arquiteta (e ex-participante do reality show “Mulheres ricas”) Brunette Fracarroli, que, nas próprias palavras, é um espaço multiúso. Todo em tonalidades claras, redondo, que convida à convivência diária e que nos remete à assepsia e ao mesmo tempo à calma. “Apesar de eu gostar do colorido, este é um momento em que estou buscando um respiro; fiz um espaço ao mesmo tempo simples, mas criativo,” diz ela. “Em vez de muitas peças, busquei apenas poucas e boas, para perdurar; hoje em dia, todos os nossos hábitos mudaram e buscamos a paz e a saúde,” conclui.

Leo Shehtman (foto: Denilson Machado/divulgação)





MEMÓRIAS AFETIVAS Helô Marques colocou em seu ambiente elementos vividos durante seis meses de 2020, quando se refugiou com a família numa propriedade do interior. Assim, numa das paredes, um relógio parado reflete o tempo que se ficou isolado. O uso de crochê revestindo luminárias e cordões coloridos pendurados nas paredes dá um toque especial. Como decoração, a pintura de Arthur Grangeia representando sua família, nas páginas do livro “A montanha mágica”, de Thomas Mann, que ela levou consigo durante o isolamento.

Já Consuelo Jorge Aquiles trouxe para a mostra seu Templo de Memórias. Assim, numa das paredes, um painel com os telegramas de congratulações recebidos por seus pais na ocasião do casamento de ambos ilustra afetivamente. Na cama, a colcha de crochê tecida por sua avó. O piso de madeira de demolição e o sofá estofado e rechonchudo complementam o ambiente, que traz a sensação de segurança da família, do pai e da mãe, quando somos crianças.

Gabriel Fernandes homenageou a ancestralidade brasileira: “Minha pesquisa busca as diferentes formas de se morar no Brasil, as casas brasileiras. Então, temos aqui tecidos vindos de tear manual, tingimentos naturais e pedaços que remetem à minha infância, como a mesa de centro com areia de praia (o profissional é natural da Praia Grande, em Santos) uma temperatura de cor mais praiana,” diz.

Beatriz Quinelato, em seu espaço denominado Espelho da Alma, trabalhou como se fosse uma janela do prédio residencial (o pórtico da fachada), contando que cada casa tem uma alma. Assim, desenhou tanto a cama como os ladrilhos (de 20x20) que revestem a parede, com desenhos poéticos, trazendo elementos da natureza, do orvalho, por exemplo. “Quis contar um pouco sobre a alma e a vida que cada casa tem,”diz ela.





HOMENAGEM Marcelo Salum trouxe ao seu ambiente todo o universo colorido e cheio de alegria do casal Attilio Braschera e Gregório Kramer, donos da Larmod, loja de tecidos de decoração desenvolvidos por ambos ainda nos anos 1970, na capital paulista. Além da Larmod, ambos foram donos da AGain (de Attílio e Gregório). O argentino Kramer, falecido em 2019, criava a paleta de cores desenhadas pelo italiano Braschera, seu companheiro de vida. No espaço, além dos tecidos coloridos, fotos do casal em diversos momentos, citações e até a placa da loja podem ser observados. Uma linda e merecida homenagem a dois profissionais que contribuíram muito com o design brasileiro.

Ao longo de toda a mostra, ilhas de descanso, banheiros inclusivos, cafés e restaurante oferecem repouso, pausas para pensar em todos os detalhes que ilustram a exposição.