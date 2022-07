Robô Anymal reforça segurança da Vale

O robô Anymal teve sua eficiência comprovada nas tarefas de maior risco aos empregados (foto: Vale/Divulgação)



Inteligência artificial, sistemas de computador, GPS e radares fazem parte da rotina da Vale no Brasil. A companhia tem investido em novas tecnologias para otimizar processos com foco na proteção das pessoas e se tornar uma referência em segurança na mineração. Recentemente, a empresa passou a contar com o reforço do robô Anymal para auxiliar empregados em tarefas de manutenção.





Em maio deste ano, o robô Anymal foi adquirido pela Engenharia de Usina Sudeste, através do Projeto Manutenção Digital. Operado de forma autônoma, o robô coleta e relata análises visuais, termográficas e de vibração, fornecendo, por meio de Inteligência Artificial, informações consistentes e atualizadas sobre a integridade dos equipamentos e de infraestrutura.





QUADRÚPEDE SUÍÇO

O Anymal pode ser configurado para inspeções e guiado por um operador remotamente. Ele também pode realizar missões de forma autônoma, quando sua rota, com pontos de inspeção predefinidos, é previamente programada. É um robô quadrúpede criado pela empresa Anybotics, da Suíça. Já utilizado em outras indústrias, o robô foi adaptado para as operações de mineração com o apoio de uma equipe da Vale.





Em 2021, foi concluída uma prova de conceito com o robô na usina de Cauê. Com o sucesso dos testes, a companhia adquiriu o robô. “Com o Anymal, eliminamos riscos pertinentes às atividades de inspeções, como partes rotativas de equipamentos, ruído e poeira. Também eliminamos atividades que possuem risco ergonômico, em que o empregado precisa executar uma tarefa em uma posição incômoda. O robô também nos dá acesso a espaços confinados, como o interior de um moinho, por exemplo", detalha Rayner Teixeira, analista operacional responsável pelo desenvolvimento do Anymal na companhia.





INTEGRAÇÃO

Em junho deste ano, o Anymal esteve em outra missão importante em Itabira, onde visitou oito escolas do município. “Foi uma integração importante com as crianças e adolescentes e uma oportunidade de mostrarmos a nossa nova estratégia de gestão de manutenção sustentada pelas tecnologias da Indústria 4.0. É didático e interessante para eles também”, explica Daniel Daher, gerente executivo do Complexo Itabira.





SEGURANÇA

Inovação é chave para a Vale melhorar a vida das pessoas e transformar o futuro em conjunto com a sociedade. Em sua estratégia, a empresa prioriza segurança, confiabilidade, agenda de baixo carbono e geração de valor compartilhado. As iniciativas de inovação para a segurança em curso têm como objetivo remover empregados do risco ou reduzir sua exposição com o uso de tecnologias como veículos autônomos, entre outras; identificar e solucionar causas de acidentes com veículos automotores e equipamentos de energia por meio de sistemas de detecção de fadiga de operadores e alertas de proximidade, por exemplo; e eliminação de cenários de risco.