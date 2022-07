Atlético e Sesc usam bem o futebol para promover engajamento social

As campanhas sociais também ajudam no processo de fidelização dos torcedores (foto: Mineirão/Divulgação)

O futebol sempre foi uma ferramenta social muito forte. Porém, sempre faltou engajamento real por parte dos clubes, que não aproveitavam bem a força da legião fãs que possuem. A maioria dos clubes desperdiçavam energia com ações isoladas ou campanhas publicitárias limitadas à natureza associativa do esporte.



Nos últimos anos, porém, os clubes despertaram para o real valor do engajamento social, abriram as portas para parceiros especializados em projetos sociais, para realizarem campanhas relevantes. Em contrapartida reforçam institucionalmente sua marca, em reconhecimento ao grande bem comum que proporcionam.





AÇÃO DE HOJE

É o caso do Atlético, que criou o Instituto Galo para cuidar da área de filantropia. Em sua mais recente parceria, uniu-se ao Sesc em Minas, e hoje promove mais uma ação solidária de recolhendo doações no Mineirão, antes do jogo Atlético x São Paulo às 18h, pelo Campeonato Brasileiro. A equipe do Mesa Brasil Sesc estará presente no Mineirão para receber as doações, que serão repassadas ao projeto Férias Sem Fome. O projeto ampara famílias em vulnerabilidade social e insegurança alimentar, cujas crianças estejam no período de férias escolares, portanto, sem acesso à merenda diária.





A ideia é aproveitar o engajamento da torcida atleticana às causas sociais. Para participar da campanha, os torcedores deverão levar um quilo de arroz ou feijão, que serão recolhidos na entrada do estádio por cerca de 50 funcionários do Sesc e voluntários do Mesa Brasil. Além disso, cinco caminhões do programa estarão a postos para transportar os alimentos.





PARCERIA AMPLA

Em maio, o Sesc em Minas e o Instituto Galo assinaram termo de parceria para desenvolver ações e projetos voltados à assistência social, ao esporte, à cultura, ao lazer, à educação, à saúde e ao meio ambiente, proporcionando qualidade de vida e bem-estar à população. A união de esforços entre as instituições prevê ações mensais em espaços públicos e doações de alimentos, cestas básicas e produtos de higiene em parceria com o Programa Mesa Brasil Sesc.





MAIS AÇÕES

Em abril, a Associação dos Protetores dos Pobres e Carentes (Assopoc) recebeu 400 cestas básicas, destinadas aos idosos que fazem parte do projeto e famílias em situação de vulnerabilidade social da região. Em março, a massa atleticana se mostrou solidária mais uma vez. No jogo das Vingadoras contra o Corinthians foram doadas 70 caixas de alimentos não perecíveis e absorventes na porta do Independência. As doações foram destinadas às instituições atendidas pelo Mesa Brasil Sesc.





Em fevereiro, a ACDCB (Associação Comunitária da Casa de Betim) e a Associação 1º de Maio da Vila Vista Alegre receberam, por meio do Mesa Brasil Sesc, as doações arrecadadas na ação realizada na Arena Independência antes do jogo do Galo e Tombense. No total, foram arrecadados 114 quilos de alimentos, 91 litros de água mineral, 45 sacolas de roupa, 197 itens de higiene.