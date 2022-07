I Love Jazz comemora centenário do jazz dos anos 1920

Rick Riccardi, Greg Zabel e Bo Hilbert (foto: Fotos: Marcos Vieira/EM/D.A Press e ayramendesfotografia)

Pense em um show delicioso, triplica a sensação de que você sentiu. Agora, provavelmente, você conseguiu chegar perto do que o público que participou da 12ª edição do Festival Internacional I Love Jazz, sentiu. A programação começou no meio da tarde com aula de Lindy Hop com os Behoppers. Vários professores ensinaram as pessoas a dançar o animado e charmoso estilo dos anos 1920, e ficaram até o final da noite, dançando com a turma toda a cada intervalo para troca das bandas. A vibração foi total, nos dois dias do festival.