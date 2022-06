Com propósito de divulgar a energia por assinatura na capital e interior mineiro, a SIM – empresa do Grupo Cemig lançou nova campanha publicitária assinada pela RC Comunicação. Com o mote “Tem economia. Tem sim, tem sim!”, a empresa do Grupo Cemig direciona sua campanha ao público final, com estratégia para fortalecer ainda mais a marca SIM, criada em 2019, e chamar a atenção para os benefícios da energia solar por assinatura, que oferece adesão 100% digital, sem custos e sem obras. A campanha da SIM está sendo veiculada em mídias out of home (OOH), redes sociais e em emissoras de rádio de Belo Horizonte e do interior de Minas, nesta que será a primeira estratégia publicitária radiofônica da empresa. A democratização da energia solar é uma premissa que está no DNA da SIM, pensamento que norteou a estratégia da nova campanha. A SIM tem 18 fazendas solares em Minas Gerais, com capacidade de geração de 72MWp. A empresa tem 48 novas usinas fotovoltaicas em prospecção no estado e investirá, ao longo de 2022, mais de R$ 300 milhões.





A nova versão do “Escuta aí, Usiminas”, podcast da empresa voltado para seu público interno e externo, ganhou mais uma atração. Agora, além de ouvir a mídia, as pessoas poderão assistir também aos episódios. Um bate-papo em vídeo sobre a atuação e os compromissos sociais, culturais, ambientais, além de outros temas que geram valor para as pessoas das comunidades onde a companhia está presente serão alguns dos temas abordados. O episódio de estreia, no novo formato, chega, não por acaso, durante o mês do meio ambiente. A pauta foi especialmente escolhida para o debate sobre os compromissos ambientais assumidos pela Usiminas com a comunidade de Ipatinga (MG). Os interessados em conferir esse episódio podem acessar https://www.youtube.com/watchv?=78bniriAjw8.





A Gerdau Graphene, empresa focada no desenvolvimento, produção e comercialização de aditivos químicos, minerais e master batches com grafeno, lança campanha para anunciar seu primeiro aditivo químico para o mercado de tintas. O material está presente na nova tinta, a C-Fix, desenvolvida pela Gerdau Graphene, e primeira tinta imobiliária à base de água e com grafeno comercialmente disponível no mundo. O produto é resultado da parceria com a fábrica de tintas Grafftex e com a Polystell, empresa voltada para pesquisa e desenvolvimento de aditivos químicos. Formulada com a exclusiva tecnologia G2D, a nova tinta apresenta ganho de lavabilidade e pode ser utilizada em pisos de concreto, cimento, metais e asfalto, áreas de tráfego leve, e pode ser aplicada em quadras esportivas, escadarias, calçadas, ciclofaixas, áreas de lazer, pisos comerciais. A nova tecnologia é baseada em uma formulação de grafeno. A Gerdau Graphene também trabalha em uma segunda linha de aditivos para aplicação em tintas anticorrosivas de light e heavy maintenance, que chegará ao mercado em 2023.





No mês LGBTQI , pesquisa Diversidade e Inclusão (D&I), da consultoria global Great Place To Work (GPTW) para mapear aspectos e características das minorias sociais nos ambientes de trabalho, revela que a grande maioria das pessoas em cargos de chefia, direção e presidência são pessoas cis heteronormativas (92%), ou seja, aquelas que se identificam com o sexo atribuído a elas ao nascer e se atraem pelo gênero oposto. No geral, só 10% dos funcionários se autodeclaram LGBTQI . Além disso, no recorte de funcionários em cargos de liderança, apenas 8% são LGBTQI . E no caso de cargos de presidência, só 6%.





Os LGBTQI também são os que mais escutam piadas e comentários preconceituosos: 24% afirmam ter presenciado com muita ou alguma frequência. O grupo, que considera importante trabalhar em um ambiente inclusivo (72%), ainda é o que passa por situações de discriminação, assédio ou intimidação mais vezes, cerca de 20%. Mais especificamente, 38% dos pansexuais (aqueles que não restringem a sexualidade ao gênero oposto, ao mesmo gênero ou gêneros binários, masculino e feminino) e 24% dos homossexuais afirmaram ter sofrido alguma discriminação, assédio ou intimidação no trabalho. Entre os heterossexuais, o número é de 12%.





Iran Ferreira, influenciador digital que ficou mundial conhecido como Luva de Pedreiro, está envolvido em polêmica nas redes. Ele trocou de empresário e o assunto caiu na mídia, após anunciar que faria uma pausa em seus vídeos. O motivo de romper com o empresário Allan Jesus teria sido o baixo saldo em sua conta bancária, segundo a coluna do jornalista Leo Dias, do Metrópoles. Além de milhares de seguidores, Iran fechou contrato estimado em R$ 1 milhão com a Amazon Prime Video. Até o craque Casimiro, do Real Madri, teria falado que era estranho o jovem de 20 anos ainda não ter um celular ou computador novo, depois de faturar um bom dinheiro. Em sua coluna, Léo Dias divulgou que o movimento do influencer teria sido de R$ 7.500 no decorrer de 2022. E, depois, acrescentou que o saldo era "basicamente nada", observando que só no primeiro grande faturamento Iran faturou R$ 300 mil, além do R$ 1 milhão da Amazon.





Em resposta, o ex-empresário de Luva de Pedreiro, Allan Jesus, disse preferia falar pouco. “Com o devido tempo e esclarecimento dos fatos, pretendo não só falar, como mostrar tudo. Livro aberto”, prometeu. Sua empresa, a ASJ Consultoria, emitiu comunicado e garante que o contrato com o Luva de Pedreiro tem vigência até o ano de 2026, e que até aquele momento não havia sido comunicada do distrato. Luva de Pedreiro tem mais de 17 milhões de seguidores. Ele nasceu no povoado de Tábua, no interior da Bahia. Com o bordão “Receba” repetido por famosos, ele desenvolveu a própria fórmula dos conteúdos. O sucesso foi tanto que até Mark Zuckerberg, dono da rede social, pela primeira vez passou a seguir um influenciador do país. O apelido é porque ele usa luva de pedreiro para imitar atletas da Europa, que jogam com luvas de inverno.





O Banco Bmg acaba de colocar no ar uma promoção que irá levar um cliente, mais 10 convidados dele, para assistirem, no camarote VIP, ao clássico do Corinthians x Palmeiras, em 14 de agosto, na Neo Química Arena. A promoção vai até 31 de julho, exclusiva para clientes com conta digital Corinthians Bmg. Para participar, é necessário fazer opt-in no site do banco para começar a acumular números da sorte. O sorteio e a divulgação do ganhador serão em 6 de agosto. Em constante transformação para se posicionar como uma “fintech de 91 anos”, o Bmg é um banco que não para de inovar para proporcionar aos seus clientes a melhor experiência. O banco apoia as equipes femininas e masculinas de futebol do Corinthians, Atlético Mineiro, Vasco e Ceará.





Diversidade, equidade e inclusão (DE&I) são pautas prioritárias na agenda estratégica da Associação Brasileira de Anunciantes (ABA), entidade que, ao longo dos últimos anos, apoiou diversas iniciativas relacionadas inclusivas. Entre suas iniciativas, destacam-se a publicação do livro “Reflexões –Diversidade & inclusão”, escrito por Nelcina Tropardi e Sandra Martinelli; a participação no 1º Censo Global de Diversidade e Inclusão no Marketing, construído junto com a World Federation of Advertisers (WFA), da qual a ABA é filiada e membro do Executive Committee. E também o lançamento de cinco guias que abordam essa temática: “Guia de diversidade & inclusão no processo criativo das marcas”, “Guia para diversidade e inclusão: A abordagem de um profissional de marketing”; “Guia de boas práticas de combate ao etarismo”; “Guia para representação responsável de gênero na publicidade”; e o mais recente, lançado no mês de maio, “Guia diversidade e representação: Foco no planejamento e compra de mídia”.