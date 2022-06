Contemporâneo & Antigo: um match que dá certo

Cristina Valle

Semana passada foi inaugurada a sétima edição da “Modernos eternos BH”. O público terá até 7 de julho para visitar nove andares do primeiro arranha-céu projetado por Oscar Niemeyer, situado na Praça Sete, mais precisamente na esquina da Rua Rio de Janeiro com Av. Amazonas. O edifício ficou conhecido por ter sido a sede do Banco do Estado de Minas Gerais (Bemge). Ficou muitos anos “abandonado” e há pouco tempo foi revitalizado. Hoje, se chama P7 Criativo.





Para quem não sabe, a “Modernos eternos” foi criada em 2014, em São Paulo, por Maria di Pace e Sérgio Zobaran, e chegou a Belo Horizonte pelas mãos de Josette Davis. Trata-se de uma mostra de decoração com características próprias: tudo o que é exposto está à venda, desde sua abertura: móveis, luminárias, adornos, tapetes, objetos de arte etc. Inclusive, o trabalho dos arquitetos e designers de interiores que criam o ambientes. É uma mostra-butique. De forma contemporânea, a “Modernos” é sustentável em todos os sentidos – da preservação, recycling e upcycling do mobiliário antigo à ausência de reformas e construções.





Durante a mostra – que dura apenas 15 dias –, ocorrem várias programações, como minitalks com profissionais diversos, que falam sobre temas variados, dentro dos ambientes. Geralmente, são bate-papos que duram em torno de 1 hora.





Camila Medrado



É a primeira vez que a “Modernos eternos” ocorre em um prédio e, por isso, os ambientes foram distribuídos em nove andares. O primeiro ambiente é o hall de entrada, assinado por Sandra Penna, Olavo Machado Neto e Flávia D'Urso. Subindo pelos elevadores, a primeira parada obrigatória é no 3º andar, onde fica a exposição "... na Cidade!", e não poderia ser diferente. Afinal, ir ao Centro da cidade, em um prédio tão antigo, é debruçar sobre as histórias e lembranças de belo-horizontinos para evocar um estado de memória afetiva nos visitantes. O ambiente do museu é assinado por Juliana Vasconcelos e a curadoria do acervo exposto foi de Fabiano Lopes de Paula e João Caixeta. Parte do acervo é dos Diários Associados; foi montada uma pequena sala de projeção, onde está exposta uma câmera da TV Itacolomi e são apresentadas vinhetas antigas da TV. Três vitrines mostram itens históricos da Rádio Guarani, TV e dos jornais Estado de Minas e Diário da Tarde. E ainda tem diversos itens antigos cedidos pelo Museu do Cotidiano, como máquinas de lambe-lambe, roupas icônicas das grifes que faziam parte do Grupo Mineiro de Moda e fotos da cidade sob o olhar de jovens artistas. Imperdível.









Nos andares 6, 7, 16, 17 e 23 ficam os 39 ambientes. E no 24 e 26 tem o bar e o restaurante, com direito a roof top. A maioria dos profissionais fez espaços amplos, que receberam três ou mais ambientes. Não tem como deixar de reparar a semelhança do mobiliário usado. Todos seguem o mesmo estilo, que é a tendência da decoração atual. Duas coisas chamam a atenção: os tapetes; e a iluminação, que faz toda a diferença nos ambientes, principalmente pelo fato de não ter sido permitido instalar nenhum lustre no teto – com isso, a criatividade teve que superar essa dificuldade.





O ambiente da arquiteta Estela Netto ocupa todo um andar. Só por isso já se destaca, mas vai muito além. Está lindo. Todo com mobiliário branco, tem living, sala de jantar, quarto, banheiro adega, bar. E em outro ambiente ela fez uma sala de projeção com lindas luminárias e cadeiras pendentes, criando uma atmosfera muito aconchegante e acolhedora, onde é possível sentar e relaxar ouvindo música de qualidade, admirando a vista da cidade.





A sala de leitura de Leonardo Rotsen é outro ambiente que nos convida a sentar e ler. Vários ambientes com sofás e poltronas e as estantes de livros abraçam as colunas do prédio. Abajures de várias alturas iluminam de maneira agradável tanto as estantes quando os espaços de leitura, dando um movimento ondular de luz que ofereceu um visual lindo para quem chega e vê todo o ambiente. E ele está doando livros em seu espaço.





Camila Medrado pensou fora da caixa. Inspirada pela vista da cidade – já que o prédio é todo rodeado por vidro – criou um estar social com sala de jantar muito bem-feita e colocou na parede quadros da artista Juliana Gontijo, que saiu da tela e continuou sua obra nas paredes, fazendo uma referência às montanhas de Minas. A arandela que fica sobre o sofá foi criada por Adriana Vasconcelos, da A. de Arte, exclusivamente para ela, representando o pôr do sol.





Patrícia Bigorna



Juliana Boechat e Patrícia Nicácio, da NB Projetos, assinam um loft aconchegante com um toque de mineiridade, na medida certa. Equilíbrio exato entre o atual e o tradicional, que gerou um ambiente com cara de espaço que tem dono. Ana Lúcia Rodarte também privilegiou a vista da cidade. Sua sala é toda voltada para a vista, com peças confortáveis, e inspira sentar e desfrutar a vista do Centro, tão pouco admirada atualmente.





Durante a visita, é possível fazer uma pausa para um café na deliciosa confeitaria Mole Antonelliana que está em um dos andares, em ambiente criado por Marcela Machado. A tradicional torta Saint H'onore, o tiramissu, além dos doces e salgados estão à disposição para um agradável pit stop. Depois de visitar toda a mostra, com calma e tranquilidade, nada como aproveitar as delícias da gastronomia no restaurante comandado pelo chef Leonardo Paixão, no roof top, além do Mina Jazz Bar.





Serviço

“Modernos eternos”

• De terça a sexta, das 15h às 22h

• Sábado, das 13h às 22h

• Domingo, das 13h às 19h

Até 7 de julho

Ingressos pelo link: modernoseternosbh.byinti.com/

Mais informações pelo Instagram – @modernoseternosbh.