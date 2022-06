Publicitário mineiro é destaque na lista da Adweek Creative 100

Com Bea Torres, Daniel Corrêa liderou importantes campanhas e venceu várias concorrências no ano passado (foto: Reprodução/Divulgação )

O publicitário Daniel Corrêa é mineiro de Belo Horizonte. Mas não dá para dizer que ele professa o estilo mineirinho de "comer pelas beiradas". Com 13 anos de carreira, atuações marcantes em agências no Brasil, Argentina e Dubai, seu sucesso é "escandaloso". Ele esbanja talento por onde passa, o que o tornou um colecionador de prêmios. São mais de 180 ao longo da carreira e nos maiores festivais de publicidade do mundo, incluindo Cannes Lions. Agora, ele acaba de comemorar a inclusão de seu nome na Adweek Creative 100, uma lista anual que reúne as 100 pessoas mais inovadoras e inspiradoras da indústria da criatividade.





DESTAQUE

Daniel iniciou carreira na mineira Filadélfia e hoje lidera uma equipe de criação na agência Alma DDB, em Miami, trabalhando para clientes como Pepsi, Google e Change The Ref. Entre as premiações marcantes, em 2013 foi nomeado o Diretor de Arte mais premiado da Argentina, no Festival de Cannes. E teve a honra de fazer parte de júri em festivais como o New York Festival, AD Stars e Global Cristals.





ADWEEK

É uma publicação americana fundada em 1979, especializada na cobertura do melhor da publicidade, criatividade e marketing mundial. Na lista da Adweek Creative 100 entram nomes da publicidade, marketing, cinema, música e arte. Os nomes são escolhidos pela equipe de editores da publicação.





RETORNO

"Este ano, eu e minha dupla, Bea Torres, entramos nessa lista. Juntos, nesse último ano, criamos diversas campanhas para Pepsi, Google e Chance The Ref, que tiveram um grande impacto na sociedade e também um enorme retorno financeiro para as marcas. Juntos também fomos responsáveis pela conquista de diversas concorrências para a nossa agência, Alma DDB. A mais grande delas foi o Banco Wells Fargo, o terceiro maior banco dos Estados Unidos", conta o talentoso publicitário.