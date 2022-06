ADEUS A PAULO SILVA

O mercado publicitário mineiro lamentou a perda trágica de mais um de seus maiores talentos: Paulo Silva. O diretor da Domínio Público Agência de Comunicação foi uma das vítimas do acidente ocorrido no último dia 10, no Anel Rodoviário, no temido trecho do Betânia, na Região Oeste de BH. Com formação acadêmica em Jornalismo, Publicidade e especializações em cursos de Macroeconomia, Sociologia, Cinema, entre outros, ele se definia como um “profissional de criação na gestão de agência”. Antes de investir na carreira publicitária, Paulo exerceu diferentes profissões, entre elas a de gerente e auditor de banco. Na publicidade, antes de fundar a própria agência, trabalhou na Asa Publicidade. Com a Domínio Público, com muito trabalho e talento, rompeu fronteiras e levou sua agência para São Paulo e Rio de Janeiro, expandindo-se também para o exterior, mas sem perder a essência de sua origem mineira.





VISÃO HOLÍSTICA

Em uma de suas últimas entrevistas à imprensa especializada em mercado publicitário, ele falou de sua trajetória e explicou o segredo do sucesso de sua empresa: “É estar sempre preparado para o jogo; e reinventar sempre, apresentar novos produtos ao mercado, aos clientes (...)” Ele, porém, não gostava do rótulo de “dono de agência” e se explicava em bom tom: “Não agencio nada; eu crio conteúdos para o mercado”. Sobre o sucesso, destacava a visão holística da comunicação como determinante. “Antes mesmo da internet, eu já não via separação entre on e off. E esse é o DNA da Domínio Público: visão ampla e estratégica dos nossos clientes”. Enfim, um grande profissional que certamente fará muita falta à indústria da comunicação!





AACD CONSICENTE

Parceira do SBT/Alterosa na Campanha Teleton, a AACD lançou campanha para conscientizar a sociedade sobre a importância da reabilitação para pessoas com deficiência física. Com o mote “Sem atendimento, sem oportunidade”, o objetivo é alertar para os impactos negativos da falta de acesso à reabilitação, que tem consequências que vão além da falta de mobilidade, como baixa escolaridade, desemprego?e isolamento social. O conteúdo mostra personagens reais, que conseguiram melhor qualidade de vida com o apoio da AACD. Os posts mostram como a falta de reabilitação e cirurgias necessárias podem agravar diversas patologias dentro do campo da deficiência física. A campanha pode ser conferida nas redes sociais da AACD: Facebook, Instagram e Youtube.

RECUPERAÇÃO NA PUBLICIDADE

A nova edição do Inside Advertising - a retomada do crescimento, apresenta importantes análises e insights sobre a atividade publicitária das marcas em 2021 e início de 2022, indicando que, apesar da crise, a indústria já entrou em rota de recuperação, amparada pelo crescimento de setores como os serviços, expressivo aumento de anunciantes e pela maior interação do consumidor com as marcas em diversos pontos de contato. Para conhecer os detalhes do estudo, acesse: https://www.kantaribopemedia.com/inside-advertising-2022-download/?utm_source=akna&utm_medium=e-mail&utm_campaign=inside-advertising-2022-download





PROGRAMA FAPI

Informar, instruir e sensibilizar empreendedores a respeito das melhores práticas ambientais, incentivando-os a obter a regularização de seus empreendimentos. São objetivos do programa de Fiscalização Ambiental Preventiva na Indústria (Fapi) 2022, que acontece de 21 a 30 de junho, em Belo Horizonte e no interior do estado. Em sua sexta edição, o programa será gratuito e voltada a associados e não associados, promovido em parceria entre FIEMG e Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e a Polícia Militar (PM). As inscrições são gratuitas podem ser feitas o link

https://www7.fiemg.com.br/produto/fiscalizacao-ambiental-preventiva-na-industria-fapi-?prefix=&link=/produto/fiscalizacao-ambiental-preventiva-na-industria-fapi-





CONSUMO LGBTQIA+

No mês LGBTQIA , a Nielsen Consultoria, especializada em análise de mídia, acaba de divulgar a segunda edição da pesquisa “Comunidade LGBTQIA : o que está em foco?” O levantamento tem como objetivo estimular a inclusão e promover a diversidade ao abordar questões sociais e revelar hábitos de consumo de mídia deste grupo e da população em geral. Por meio de insights exclusivos, o estudo retrata o comportamento da comunidade LGBTQIA em diversas frentes, o que permite orientar as estratégias de mercado das empresas e influenciadores no sentido de fomentar um cenário de mídia mais inclusivo e representativo.





WEBNAR

Dentre os destaques estão a necessidade de inclusão na mídia e conteúdo das marcas, sinalizada por 52% dos entrevistados, e a liderança no consumo de streaming e de notícias. Com sólida presença no streaming, são as plataformas prediletas do público; enquanto Instagram e Twitter lideram na preferência e na presença da comunidade. Compras online são realizadas por 76% dos usuários; que tem o compromisso com a responsabilidade social como fator determinante para 29% dos consumidores. O estudo completo será apresentado em primeira mão durante o webinar para o mercado no dia 22 de junho. A inscrição é pelo link: https://attendee.gotowebinar.com/register/460686999371481615





GERDAU

Bom exemplo de inclusão vem da Gerdau. A empresa é reconhecida por desenvolver práticas de diversidade e inclusão LGBTI mais avançadas do Brasil, Reconhecimento do Programa Global de Equidade no Trabalho, da Human Rights Campaign Foundation, confirma a evolução da jornada de transformação cultural vivida pela empresa nos últimos anos. A companhia recebeu a nota 100 no ranking da HRC Equidade BR, considerada uma importante ferramenta de análise para que as empresas avaliem suas práticas e planejem melhorias e avanços. “Esse reconhecimento da Human Rights Campaign Foundation, HRC Equidade BR, das nossas práticas de diversidade e inclusão LGBTI confirma a evolução da jornada de transformação cultural vivida pela empresa nos últimos anos e de ações afirmativas e projetos implementados em nossas operações”, afirma Carla Fabiana Daniel, líder global de diversidade e inclusão da Gerdau.





ÍNDICE DE IGUALDADE

Os critérios de avaliação das empresas foram: políticas e documentações formais, governança em diversidade e inclusão e protagonismo das pessoas LGBTI empregadas, educação para a diversidade LGBTI , compromissos públicos e monitoramento da inclusão LGBTI . Promovido no Brasil pelo Instituto Diversidade e o Fórum de Empresas e Direitos LGBTI , o Programa Global de Equidade no Trabalho é uma iniciativa gratuita, inspirada no Índice de Igualdade Corporativa (CEI). Aplicado há 20 anos pela HRC Foundation nos Estados Unidos, ele busca oferecer subsídios para que as organizações avaliem suas políticas e práticas com foco em ampliar a inclusão de pessoas LGBTI no local de trabalho.