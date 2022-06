Especiais em foco

(foto: Fotos: Tommy Hilfiger/Divulgação )



Já publicamos aqui no Caderno Feminino & Masculino algumas marcas nacionais que estão desenvolvendo roupas para portadores de necessidades especiais. Nesse escopo entram amputados e cadeirantes, uma vez que a roupa padrão traz certas dificuldades para troca de prótese, e até mesmo para mudança de roupa para quem tem mobilidade reduzida. Mas é a primeira vez que vemos uma marca internacional de peso criar uma linha exclusivamente focada para este segmento, como fez a Tommy Hilfiger e trouxe agora para o Brasil.





A linha, que traz os itens clássicos da label com modificações para pessoas com deficiência já foi apresentada em outros lugares como Estados Unidos, Japão, Austrália e Europa. Para o lançamento a marca trouxe designs que promovem a facilidade de movimento, por meio de fechos de manipulação mais simples, soluções para cadeirantes e melhores caimentos para pessoas que usam prótese. A coleção faz parte do compromisso da Tommy Hilfiger em criar uma moda na qual nada é desperdiçado e todos são bem-vindos: “Waste Nothing, Welcomes All”.









“Tendo filhos com deficiência, aprendi na prática o impacto que uma coleção Adaptive pode ter. Todas as peças têm a mesma qualidade, o mesmo tecido e o mesmo design base que são oferecidas nas nossas outras coleções. As adaptações foram discretas e com modificações realmente funcionais que permitem que pessoas com deficiência tenham independência na hora de se vestir”, diz Tommy Hilfiger.





Tommy tem uma filha de 17 anos com espectro autista, e o seu “atraso de aprendizado” foi diagnosticado quando tinha 5 anos de idade. Ele também tem um enteado com o mesmo problema e afirma que a chegada do menino na vida deles foi um alento para a filha, que chega a acordá-lo de noite para perguntar se ela é inteligente, porque escuta de colegas de escola que ela é retardada. “Isso corta o meu coração” e por isso o empresário e estilista abraçou a causa para ajudar a sensibilizar as pessoas sobre o autismo.





Mais de um bilhão de pessoas ao redor do mundo vivem com algum tipo de deficiência, e infelizmente ainda são excluídas da indústria da moda, uma vez que o número de marcas que investem nesse público com uma roupa de qualidade ainda é muito baixo. Inspirada pela experiência de Tommy Hilfiger, a ideia da coleção é mudar a forma como entendemos o processo do design e trazer soluções que democratizem a moda, oferecendo às pessoas com deficiência liberdade e autoconfiança.









Focada em trazer uma mudança positiva para o mercado, foram a primeira marca global a modificar seus itens de linha para se adaptarem às necessidades das pessoas com deficiência, trazendo soluções invisíveis como: fechos magnéticos, costuras laterais com abertura facilitada, punhos ajustáveis, elásticos na cintura, elástico para ajustes, entre outros.





No Brasil, a coleção chega com produtos femininos e masculinos que incluem peças como camisetas e camisas, além de calças, jaquetas e vestidos, em a paleta de cores icônicas da marca: azul, branco e vermelho.

A label continua com o objetivo de criar roupas para todos os tipos de corpos e necessidades, isso faz parte do seu DNA e convida as pessoas para se unierem a ela em troca de ideias pelas redes sociais no perfil @TommyHilfiger , usando a hashtag #TommyAdaptive.







