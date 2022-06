Criativa e artesanal

Wagner Pena

(foto: Mário Chaves/divulgação)



Uma das boas surpresas no circuito fashion mineiro, após o recesso da pandemia, foi o surgimento de novas marcas focadas no criativo. Uma delas, é a Amitee – cujo trabalho artesanal a coloca em um patamar de refinamento e exclusividade único, além de ser elaborado com pegada profunda de sustentabilidade desde o chão de fábrica.





Para o inverno 2022 esse conceito foi acentuado com a coleção ‘Let It Shine \ Deixe Brilhar’, onde seus famosos bordados valorizam tanto os tecidos e malhas quanto o jeans – transformados em várias peças para o dia a dia, com muito estilo. Também seguindo esse princípio sustentável e artesanal, uma prévia do alto verão foi lançada pela marca em collab com Dani Alves, onde o trabalho de crochê é o destaque.





(foto: Fotos: Gustavo Romanelli/Divulgação)



INVERNO

Para Valéria Mendes, uma das proprietárias da marca (junto com Isabel Menezes) as propostas da Amitee ‘trazem o bordado com muitos detalhes em pedrarias, deixando nossas queridinhas da marca – as jaquetas – ainda mais luxuosas.” Ressalta, também, que ‘elas são ricas em detalhes, como as franjas elaboradas e feitas a mão – estrategicamente aplicadas nas costas ou nos ombros’.





Os acabamentos são feitos em pedras coloridas, pérolas e, como não podia faltar nesta estação, os pelos. Eles estão nas golas ou mangas e são bem coloridos, procurando “deixar nossas peças ainda mais exclusivas, seja nas jaquetas, nos conjuntos ou nos vestidos”.





As t-shirts são destaque na marca e, no inverno 2022, chegaram de maneira ainda mais bacana com bordados marcantes e o inconfundível toque do handmade da Amitee. Esses toques especiais foram valorizados por pedras diferenciadas, paetês com formatos e cores marcantes, fazendo das t-shirts da grife verdadeiras joias fashion. A proprietária explica que “nos bordados usamos linhas com brilho, que é nosso diferencial, pra dar aquele clima especial e de exclusividade em cada peça”.









JEANS

A ‘família’ do jeans na coleção ‘Let It Shine’, corresponde ao sucesso nas propostas da marca, algo que vem crescendo a cada lançamento. Traduzindo, isso quer dizer que o índigo chega em cores e tons variados sobre jaquetas, parcas, trench coats – todos destacados em brilhos e pedras.





Outro tecido importante na coleção é a malha, que chega em gramaturas especiais e pegada comfy, inclusive as peças com a malharia em textura do linho. Valéria Mendes assinala que ‘como o brilho está em alta, e nós amamos isso, queremos também cada cliente nossa envolvida pelo clima ‘Let it Shine \ Deixe Brilhar’.”









ALTO VERÃO

Sempre no conceito de valorizar o que é feito a mão, a Amitee lançou uma coleção capsula feita em crochê, em collab com Dani Alves. Essa linha foi inspirada no tema ‘Nossa Essência’, destacando os valores e identidades da história da marca.





Além de enfatizar o artesanal, a coleção mostra trabalhos elaborados de tramas do tradicional crochê, renovadas com propostas de cores e formas inovadoras. Um exemplo, são os quimonos que ganharam 44 squares (quadros) que, levam, em média, sete dias de confecção cada um. Assim, as peças se transformaram em verdadeiras obras de arte, enriquecidas com pedrarias e linhas que brilham à luz do sol e, assim, ganham vida própria. Os tecidos são leves e com a fluidez natural de viscoses e laises.





Um detalhe importante e que reforça o posicionamento social e co-criativo da marca, é que cada peça vem com a assinatura de cada artesão que a desenvolveu. Esse cuidado mostra que cada uma delas é desenvolvida e elaboradas com uma identidade única. Com produção limitada, a coleção é entregue sob pedido prévio.