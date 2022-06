Amor sem dilema no ItaúPower Shopping

(foto: Reprodução)



O ItaúPower Shopping resolveu acabar com o velho dilema de casais indecisos: "Não sei se caso, ou se compro uma bicicleta". Para este 12 de junho, o mall lançou campanha com um toque especial nas demonstrações de afeto no Dia dos Namorados. Para dar um empurrãozinho e ajudar a desfazer a dúvida na data mais romântica do ano, o ItaúPower vai sortear bicicletas elétricas modelo Big Wheel 8.0, marca OGGI, incluindo um capacete.





COMO PARTICIPAR A promoção especial que une amor e sustentabilidade sem perder o clima de paixão, é simples e direta. Para concorrer é só cadastrar os cupons fiscais de compras a partir de R$150. A promoção é válida para compras feitas entre 3 e 12 de junho, nos cupons que tenham pelo menos R$150 em mercadorias do shopping, ou então em vários cupons que totalizem a quantia, desde que adquiridos no período da promoção. O posto de sorteio está localizado no 1º piso, em frente ao Ponto Frio.

EXPECTATIVAS A MIL Com mais de 160 lojas, o ItaúPower Shopping oferece aos apaixonados diversas opções de presentes para todos os gostos, entre peças de vestuário, cosméticos, artigos de decoração, livros, eletrodomésticos e eletrônicos. A expectativa é registrar números positivos de fluxo de pessoas e nas vendas no Dia dos Namorados. Na campanha deste ano, a expectativa é crescer 10% em vendas comparado ao mesmo período de 2019.





CRESCIMENTO A data é considerada a segunda mais importante para o comércio no primeiro semestre do ano. A estimativa da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) é que o Dia dos Namorados deve movimentar no comércio brasileiro cerca de R$ 1,65 bilhão, representando alta de 2,5% em volume de vendas em relação a igual período do ano passado.

Enfim, a ação do ItaúPower é ótima opção para quem aguarda uma oportunidade para substituir o carro, moto ou ônibus para ir ao trabalho ou simplesmente dar um rolê com sua amada!

HAPPY HOUR E para dar um clima todo especial, os casais que não abrem mão do bom happy hour, o ItaúPower também preparou uma programação especial. Durante todo o mês de junho, quem passar pela Praça de Alimentação do mall a partir das 19h vai poder curtir os melhores artistas da região, com estilos de música que vão agradar a todos os públicos, principalmente aos mais românticos e apaixonados.