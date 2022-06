Mart Minas mantém ritmo de crescimento acelerado

A rede Mart Minas trabalhao fortalecimento de suasfrentes no varejo e na experiência do cliente (foto: Mart Minas/Divulgação )



Com meta de chegar a 75 unidades até o final de 2025, o Mart Minas, após ampliar a rede com a inauguração de 10 lojas no ano passado, segue em ritmo ace- lerado de crescimento em 2022. O plano de expansão mantém a agenda de abertura de mais 10 unidades no estado, além de outras estratégias como, por exemplo, fortalecer o relacionamento da empresa com os clientes. Atualmente em ampla sede nova, onde inclui-se área para ações de responsabilidade ambiental, a rede mantém seu status de líder no segmento de atacado e varejo em Minas Gerais. São mais de 8 mil funcionários, mais de 800 fornecedores e 51 lojas que atendem mensalmente mais de 2 mi- lhões de pessoas.





DIVERSIFICAÇÃO Presente no me- rcado há 20 anos, o Mart Minas chegou a essa posição que hoje ocupa apostando na agilidade na tomada de decisões, na aplicação de robustos investimentos, na manutenção de amplo e diversificado sortimento de produtos combinado com preços acessíveis, além do acompanhamento constante das tendências de mercado.





COMPROMISSO SOCIAL Além de ter expressiva importância na ge- ração de empregos e renda nas cidades onde possui lojas, movimentando positivamente a economia regional, a rede va- loriza a produção local. "Nosso time da área comercial faz um trabalho para conhecer as marcas regionais. Como estamos em todas as regiões do estado é relevante respeitar os hábitos de consumo regionais e as preferências dos clientes", enfatiza Fi- lipe Martins, Diretor Comercial e Marketing da rede.





E-COMMERCE Neste contexto, o diretor salienta que algumas tendências trazidas pela pandemia vieram para ficar, como as compras on line. "Para atender a esta demanda, no primeiro semestre deste ano, pretendemos começar a utilizar o e-commerce em nossas atividades. Iremos iniciar com o serviço de Clique e Retire na região de Contagem, com o objetivo de disponibilizá-lo em outras lojas gradualmente. Será mais um canal de compras, além da loja, das televendas e da equipe de vendas externas, proporcionando praticidade para o consumidor final, principalmente o comerciante".





CARTÃO Ainda nos próximos meses, com a meta de ampliar a base de clientes e fortalecer o relacionamento com os mesmos, o Mart Minas irá lançar o Cartão Mart Minas. "Contamos com o trabalho de um executivo de mercado, especializado em serviços financeiros, para colocar em prática todo o processo", explica Matheus Neves, diretor administrativo e financeiro.





MART MAIS Nos planos de fidelização dos clientes, a empresa também inclui a parceria com o programa Dote, que permite acumular pontos para serem trocados por produtos ou serviços. Os consu- midores que já integram o clube de vantagens, Mart Mais, além dos descontos exclusivos e WI-Fi gratuito em loja, terão a oportunidade de acumular e trocar Dotz por vários benefícios oferecidos pelo programa. Além disso, o Mart Minas também será opção de troca para quem acumula Dotz em bancos ou outros estabelecimentos.

"Ou seja, será um 2022 de muitos desafios visando proporcionar aos consumidores a me- lhor experiência possível", conclui Filipe Martins.