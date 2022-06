(foto: Márcio Rodrigues/divulgação)



Inspirada no antagonismo do mundo, a Alphorria lançou Contrastes, sua coleção inverno 2022, e conseguiu mesclar peças para atender à promessa de uma estação com frio mais rigoroso, com modelos um pouco mais leves, condizentes com a temporada em um país tropical. A marca passeia

em todos os estilos, desde o casual jovem até a linha festa, e atende a uma faixa etária bastante eclética.