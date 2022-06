(foto: Márcio Rodrigues/divulgação)







É gratificante ver os lançamentos da Alphorria. É uma das poucas marcas que fizeram uma transição de CEO com harmonia. Sempre com um estilo marcante, assinado por sua fundadora, Edna Thibau, a grife mineira se destacava pela modelagem e por peças que eram verdadeiras moulagens. Fernanda Thibau, a filha, entrou nova na empresa e foi conquistando seu espaço como estilista, até que assumiu, definitivamente, o comando da empresa.

(foto: Márcio Rodrigues/divulgação)

Geralmente, quando esta mudança de mãos ocorre, o estilo muda radicalmente. No caso da Alphorria foi diferente. Fernanda fez as inovações e modernizações que a época pede, porém de forma suave. Colocou sua marca sem rupturas, mas de forma harmônica, e, com certeza, por isso a label continua forte como sempre foi. Para a estação mais fria do ano – e este inverno 2022 está prometendo ser bem rigoroso –, a equipe de criação se inspirou na dicotomia e antagonismo do mundo. Esta oposição que vive se cruzando gera contrastes, e foi isso que deu o tom, o norte e o nome da coleção: “Contrastes”, observando a complexidade e diversidades do ser humano e na busca pelo melhor.

(foto: Márcio Rodrigues/divulgação)

O branco e o preto, masculino e feminino, simples e ornamentado, fluido e estruturado, livre e constrito foram algumas das dualidades que permearam o processo de criação dos looks, sem perder a essência da marca, que exala sofisticação e praticidade. Os contrastes da coleção se fizeram presentes até na composição das peças, que aliaram processos manuais aliados ao uso de tecnologia.

(foto: Márcio Rodrigues/divulgação)

As estampas foram desenvolvidas com exclusividade para a estação e o grande destaque vai para a geométrica, inspirada em diversas obras de arte, como um quadro do artista plástico e paisagista brasileiro Roberto Burle Marx. Padronagens clássicas e robustas, como o xadrez, Pied de Coq e Pied de Poule aparecem em releituras mais femininas, com fios metalizados mesclados a florais e tecidos mais leves.

(foto: Márcio Rodrigues/divulgação)

As bermudas voltam à cena, tanto em shapes casuais quanto para ocasiões mais luxuosas. A alfaiataria clássica, de formas amplas e fluidas, se contrapõe com peças rígidas e estreitas. A retomada da vida social festiva traz de volta as roupas exuberantes, com transparências e brilhos, no resgate do Lurex em versão plissada.

Na cartela de cores, tons vibrantes que se destacam entre os terrosos e neutros. O azul cobalto e o verde bilhar são os queridinhos da estação, e o vermelho reflete o tom otimista da coleção. O verde-oliva, o sálvia e o amarelo-palha completam a cartela.