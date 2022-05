Flávia Rios (foto: DIvulgação)



20 ANOS DE REDE

Para marcar seus 20 anos de história no mercado mineiro, a Rede Comunicação anuncia um rebranding de sua marca. A cor laranja e o símbolo de conexão serão mantidos, mas com ar de modernidade e novo slogan: "Comunicação que transforma". "Desde que começamos a empresa já vivenciamos milhares de transformações na área da comunicação, desde o uso massivo da internet à implantação da inteligência artificial. Adotar a transformação na nossa assinatura é uma forma explícita de dizer como estamos fazendo a comunicação na Rede", explica a CEO e fundadora, Flávia Rios. A agência começou como assessoria de imprensa, evoluindo para uma empresa full service em comunicação corporativa. A agência conta hoje com representação em Minas, Espírito Santo e São Paulo.





CINQUENTENÁRIO DA NEWTON

Parabéns ao Centro Universitário Newton Paiva, que está comemorando seu cinquentenário. Sua direção faz questão de destacar a modernidade da instituição, sua qualidade de ensino e seu compromisso de "promover a reflexão e incentivar uma mudança de atitude com relação ao desenvolvimento sustentável, à consciência ambiental e ao consumo consciente". "A Newton apoia e promove os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), uma agenda firmada em 2015 por 193 países junto à ONU, para acabar com a pobreza, lutar contra as desigualdades e a injustiça e combater as mudanças climáticas até 2030".





PERDEU!

Um game no qual você sempre perde. Esta é a mensagem do comercial da Chevrolet sobre o perigo de dirigir e digitar no celular. A marca apresenta em sua nova campanha o Zap Racing, game dentro do WhatsApp que simula uma corrida de carros. Para brincar, o usuário deve usar emojis para desviar de buracos, pedestres e veículos até chegar à segunda e última fase. O nível de dificuldade aumenta da primeira para a segunda etapa e, no final, quando o jogador pensa que vai "zerar" o jogo, acaba colidindo inevitavelmente e recebe a mensagem de que digitar no volante nunca dá certo. O game é divulgado por meio de conteúdo especial para stories do Instagram e Twitter, ao lado de outras dicas sobre o tema. A mensagem é que a pessoa sempre perde o jogo, independentemente de sua habilidade. Assim, fica claro, de forma interativa, a importância de manter a atenção na condução e nunca no celular.





PUBLI OU FAKE?

Para combater a Fake News, será lançada a cartilha "Publi ou Fake: Guia de desinformação e marketing digital", dando início ao projeto Desinfo. Elaborado pelo InternetLab, centro independente de pesquisa nas áreas de direito e tecnologia, em parceria com a agência Lema e o laboratório de comunicação Quid, o documento visa fornecer conceitos e ferramentas para que o mercado publicitário possa construir uma base segura e adotar práticas contra o fluxo de informações falsas. A iniciativa aponta a ambiguidade de determinadas peças de comunicação como fator na difusão de informações falsas. Muitos trabalhos estão carregados de interesse e opinião que são veiculados sem separação clara entre narrativas publicitárias e fatos jornalísticos ou científicos.





NARRATIVAS

O Desinfo ressalta que atores interessados na propagação de notícias falsas se fortalecem nas redes sociais por meio de publicidade e influenciadores com amplo alcance. Além da cartilha, o Desinfo pretende estimular o mercado publicitário a conversar sobre esses temas de forma a construir uma agenda positiva para o setor. Entre as discussões propostas estão a revisão de contratos de marcas com influenciadores e agências para minimizar os riscos de desinformação, definição de critérios na gestão de mídia programática para que anunciantes garantam que seus valores sejam refletidos na operação de plataforma de anúncios.





EMPREENDEDORISMO

Os anos de pandemia trouxeram mais mulheres para o mercado de trabalho. Entre os motivos estão vontade de empreender, necessidade de aumentar a renda familiar e pelo desejo de independência financeira. Levantamento do Sebrae, em 2021, aponta que o Brasil registrou 10,1 milhões de mulheres empreendedoras, aumento de 1,5 milhão desde o segundo trimestre de 2020 e comparado a 2019, crescimento de 49%. De acordo com a pesquisa anual do Instituto Rede Mulher Empreendedora, 7 em cada 10 empreendedoras que possuem sociedade, têm sócias mulheres, além de contratarem o público feminino, já que 45% dos empreendimentos liderados por mulheres são majoritariamente femininos. E para as mulheres que buscam empreender, a empresa Mary Kay traz a campanha 'Ative o Seu Potencial'. O objetivo é garantir que mais mulheres construam a sua carreira com a venda direta. Para isso, basta entrar em contato com uma Consultora de Beleza Independente Mary Kay, pelo site www.marykaybrasil.com.br.





DE CARA NOVA

Em processo de transformação, a marca Pif Paf apresenta novo conceito na campanha "Juntos criamos uma vida mais saborosa". A nova logo da marca foi apresentada durante a APAS Show - considerada a maior feira de alimentos e bebidas das Américas, realizado em São Paulo. A nova identidade visual foi pensada para ser ao mesmo tempo simples e moderna, reunindo características que reforçam o atual momento dos 53 anos de trajetória no setor de alimentos, O novo conceito traz o sorriso como retrato da alegria e da busca por uma vida mais saborosa. Ela reflete o posicionamento, a cultura e os valores organizacionais. O sorriso 'de orelha a orelha' traduz também uma estratégia de fortalecimento da 'casa de marcas', que abriga diversas linhas de produtos, em um portfólio com mais de 1.000 itens.





INFOPRODUTOS

A mineira Monetizze, empresa que atua em sistema de pagamentos para o e-commerce, concorre pelo 5º ano consecutivo ao prêmio Afiliados Brasil, no Congresso Afiliados Brasil, evento sobre Marketing de Afiliados, como a melhor plataforma de infoprodutos do mercado. O objetivo do Congresso é compartilhar informações sobre rentabilização por meio de programas de afiliados. O Congresso premia as melhores empresas ligados ao desenvolvimento de projetos comerciais na internet. Eleita quatro vezes pelo público do Afiliados Brasil, como a Melhor Plataforma de Infoprodutos, a Monetizze concorre ainda em outras categorias: Melhor Plataforma CPA e Melhor Blog de Marketing de Afiliados. Além disso, três profissionais da Monetizze também estão concorrendo a prêmios: Mari Marçal, Melhor Gerente de Afiliados, Vinicius Teixeira, Melhor profissional de facebook Ads e Fernanda Campos, Empreendedora digital do ano.

INFLUÊNCIA TÓXICA

Ao contrário do que se imagina, os conteúdos massivos de beleza tornam as redes sociais um ambiente tóxico para as adolescentes. Pelo menos é diz o novo estudo da campanha #DetoxYoutFeed, da Dove. A pesquisa aponta que uma entre duas meninas consideram os conteúdos de beleza um catalisador para a baixa autoestima. O alto consumo do digital está vinculado com esse impacto: duas em cada três garotas passam mais de uma hora por dia nas redes, tempo que é maior do que o gasto pessoalmente com amigos. Além disso, sete entre 10 delas afirmam ter se sentido melhor após deixar de seguir perfis que promovem dicas e comentários sobre padrões de beleza inalcançáveis nas redes. Os resultados também mostram que 80% das meninas gostariam que seus pais as orientassem sobre como lidar com essas postagens.