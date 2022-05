"Rir no Power" oferece atrações variadas no teatro do ItaúPower Shopping

(foto: Reprodução)



O principal centro de compras de Contagem se tornou a melhor opção de lazer e entretenimento da Região Metropolitana de Belo Horizonte. Por isso, para quem busca diversão, o ItaúPower Shopping é o lugar certo. E como atração, o principal shopping de Contagem recebe em seu Espaço Cultural a campanha Rir é Power. O festival de teatro, já tradicional na cidade, apresenta peças de sucesso nacional com opções para toda a família, e o melhor: por um precinho que cabe no bolso de qualquer pessoa.





VALORIZAÇÃO Além de proporcionar lazer e cultura para os frequentadores, o ItaúPower Shopping atua diretamente na promoção do mercado teatral mineiro, criando também inte- ração entre artistas, como destaca Renata Costa, gerente de marke- ting do ItaúPower. "Temos o maior teatro da cidade de Contagem. O nosso espaço tem capacidade para receber 300 pessoas, além de ser equipado para que haja acessibilidade. É um lugar para todos. Por isso, como não poderia deixar de ser, é uma alegria proporcionar momentos como este para o público. O Rir é Power, além de muito divertido, valoriza os artistas mineiros e promove a inte- ração entre humoristas de dife- rentes nichos. Vale a pena", convida.

DESTAQUES Entre as atrações da temporada está a peça infantil "Os três porquinhos". O clássico das histórias infantis está em cartaz hoje, às 16h30, com classificação livre. Com muito bom humor e diversão, a peça conta com o apoio da criançada para ajudar os porquinhos a escapa- rem do terrível Lobo Mau.

Para garantir seu ingresso, basta acessar as redes sociais do ItaúPower, ou Sympla e também diretamente na bilheteria do teatro, no 3º piso, uma hora antes do espetáculo.





“GUARAPARIR” Sucesso absoluto de público, a peça “Guaraparir” já foi vista por mais de 100 mil pessoas. A comédia conta a aventura de um Casal Zona Norte que vai passar as férias em Guarapari, na Praia do Morro, no Espírito Santo. A farofada e muita confusão rolam solta e levam os espectadores ao delírio. A peça é assinada pelo mesmo autor de "Acredite: um espírito baixou em mim", como opção neste domingo, às 19h30, com classificação para 12 anos

FAMÍLIA PÃO COM OVO Às vésperas de viajar para a festa de um parente no interior, a família de Deusdete tem muita roupa suja para lavar. Pai, mãe, filho e filha vão arrumar um barraco para acertar os ponteiros antes de fazer as malas.

E não é só isso: eles precisam conviver com um novo integrante, o namorado da filha, que ainda está tentando entender o que rola nessa família maluca. A atração estará em cartaz de 27 a 29 de maio, às 20h30 (sexta e sábado), e às 19h30 (domingo). A classificação é livre

SHOW DAS PRINCESAS No gênero infantil, Elsa, Anna, Rapunzel, Ariel, Branca de Neve e Cinderela vieram diretamente de seus reinos para um show incrível para a garotada! O Show das Princesas é um musical dinâmico e interativo, que traz encanto, magia e beleza num encontro pra lá de encantado. Em 28 e 29 de maio, às 16h30. Classificação: livre





ESTRUTURA O Espaço Cultural do ItaúPower Shopping fica localizado no estacionamento do 3º piso, com acessibilidade via escadas rolantes e elevadores. Principal entrada pela Praça de Alimentação. O espaço ocupa área total é de 225m², com capacidade para 300 pessoas. O ambiente é totalmente climatizado e conta com camarim exclusivo, portas com saídas para o camarim nas laterais do palco, piso vinílico madeirado e saída de emergência. O palco tem as medidas de 8m x 5m x 40cm.

SERVIÇO





Festival de Teatro Rir é Power

Ingressos: www.sympla.com.br ou na bilheteria do teatro

(1 hora antes da apresentação)

* Valor do ingresso – inteira:

R$ 50/ meia: R$ 25

Venda antecipada:

R$ 22 (até 4 horas antes)

· Informações: (31) 3329-3006