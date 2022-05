Escolha consciente

"Está no conceito da marca simplificar a rotina de beleza", destaca Clarisse Padilha, fundadora da Calma, mostrando seu sérum sólido (foto: Rafael Motta/Divulgação)







Mais saúde, mais beleza e mais sustentabilidade. A escolha dos produtos para lavar o cabelo, cuidar da pele ou fazer a maquiagem envolve muito mais questões do que se imagina. Os cosméticos naturais ganham mercado justamente porque somam vários benefícios, não só para o corpo, mas também para o planeta. Além deproduzidos com ativos extraídos da natureza, sem a inclusão de substâncias químicas, dispensam o uso de embalagens plásticas.

Paula Moreira já estava em uma busca por produtos mais naturais e sustentáveis quando conheceu os xampus em barra. Logo se apaixonou pela possibilidade de não usar embalagem plástica nem gerar lixo. “Fui atraída inicialmente pela sustentabilidade, mas, para a minha grata surpresa, o xampu fez muito bem para o meu cabelo. Estava em um processo severo de queda de cabelo e os fios pararam de cair e voltaram a crescer”, conta a fundadora da OR Natural, que tem como sócia sua irmã, Isis Kroeff.

No início da pandemia, quando a então especialista em marketing e branding de moda se viu em casa, começou a pesquisar a fundo esse mercado e testar receitas. Segundo ela, sua conexão com ervas vem de família (sua tataravó era índia). Em conversas com a avó, ela foi descobrindo como e com quais ingredientes os cosméticos eram feitos antigamente.

A OR tem uma linha voltada para a saúde capilar, com cinco xampus e dois condicionadores. O xampu Força e crescimento combina hibisco e alecrim para estimular a raiz, enquanto a argila vermelha ajuda na hidratação. Já o condicionador Nutrição intensa, com óleo de abacate, manteiga de murumuru (semente amazônica) e pantenol, devolve o brilho e o balanço dos fios e deixa um perfume de laranja doce.

Paula defende o uso dos produtos primeiramente pela saúde, já que todos os ingredientes são naturais, incluindo ervas, manteigas vegetais e óleos essenciais. “Costumo comparar com a alimentação. Não é a mesma coisa comer frutas, verduras e legumes e produtos industrializados. Quando temos contato com ativos naturais, o nosso corpo responde de forma diferente.”

A questão ambiental também entra nesse cálculo. Os xampus e condicionadores são embalados em papel e, por serem concentrados, cada barra equivale a duas garrafas plásticas de 250ml de um produto convencional. “Pensando a longo prazo, olha o tanto de lixo que deixamos de descartar. Já estamos chegando a menos 20 mil garrafas plásticas.” Além disso, a espuma é biodegradável.

A produção da OR começou artesanalmente no sítio da família, em Sabará, e nos próximos meses as irmãs vão inaugurar uma fábrica, no mesmo lugar, aprovada pela Anvisa. O sonho delas é que Sabará se torne um polo de cosméticos naturais. “A nossa ideia é desenvolver uma rede de fornecedores certificados na vizinhança”, avisa Paula, que planeja criar produtos com a jabuticaba, fruta típica da região. Outro plano é lançar uma linha para salões de beleza.

Duas farmacêuticas se uniram há cinco anos para produzir o que não achavam no mercado: cosméticos realmente benéficos para a pele. “Alguns ingredientes convencionais fazem mal para a saúde e muita gente tem alergia. Então, pensamos em aliar bem-estar, saúde e beleza com sustentabilidade em produtos eficazes”, explica Patrícia Leite, que fundou a Be.nato com Cristiane Malacco.

A marca trabalha apenas com ativos naturais. Entre eles, os óleos vegetais puros, como de abacate, amêndoa, buriti e o que mais a biodiversidade brasileira oferecer. “Esses óleos são extravirgem, assim como o azeite extravirgem, então têm muito mais propriedades. As sementes são prensadas a frio e os óleos saem puros”, informa Cristiane.

Na lista de ingredientes, também entram as manteigas (murumuru, cupuaçu e karité são algumas) e os óleos essenciais, com seus aromas e efeitos terapêuticos.

O desodorante, com textura de creme e substâncias naturais com propriedades antissépticas, é o item mais vendido da Be.nato. As sócias comentam que muitas pessoas estão buscando produtos sem alumínio (associado a casos de câncer) e sem bicarbonato de sódio (que costuma provocar alergia). “Com o desodorante natural, você transpira, mas não fica com mau odor. Ele ainda hidrata as axilas e ajuda a clarear a pele”, descreve Patrícia.

A linha completa de cuidados faciais também é muito procurada. “Explico que ela funciona para todo tipo de pele, inclusive a oleosa, que precisa de limpeza suave e hidratação adequada para ficar saudável”, pontua Patrícia. A sugestão é lavar primeiro o rosto com o sabonete de argila rosa, que ainda nutre por conter óleo de macadâmia. Utilize o tônico facial antes de partir para o sérum.





COLÁGENO Nessa terceira etapa, se for de dia, as farmacêuticas indicam o sérum Equilíbrio, que ajuda a equilibrar a oleosidade, estimular a produção de colágeno e amenizar linhas de expressão. Já de noite, passe na pele o sérum Nutrição, que, além de reforçar o colágeno, hidrata e clareia as manchas. Espalhe três gotas nas mãos e aplique os produtos massageando o rosto para facilitar a absorção.

Desde o ano passado, os produtos da Be.nato são registrados na Anvisa. Para isso, as sócias tiveram que terceirizar a produção, mas continuam a elaborar todas as fórmulas. “Acho que esse mercado só tem a crescer. Temos visto mais pessoas conscientes e incomodadas com a questão da sustentabilidade. O planeta pede socorro e já estamos atrasados para fazer alguma coisa”, diz Cristiane.

Primeiro, veio a preocupação com o meio ambiente. Depois a descoberta de que vários componentes das fórmulas convencionais são controversos. A maquiadora e cabeleireira Clarisse Padilha, então, enxergou nos cosméticos naturais a chance de fazer algo diferente. “O corpo, o cabelo, a saúde e o meio ambiente agradecem. Usamos ingredientes que não agridem a pele e não geramos lixo plástico.”

Um diferencial da marca Calma é a linha de maquiagem. Além dos benefícios para a saúde, os produtos entregam praticidade. “Está no conceito da marca a questão da multifuncionalidade, de simplificar a rotina de beleza e isso é uma tendência mundial”, aponta a especialista em beleza natural. Criando itens com usos variados, Clarisse também quer estimular o consumo consciente.

A Make Curinga pode ser usada como blush, batom, sombra e contorno de rosto. Disponível em quatro cores, vai em potinhos do tamanho de uma moeda, então fica fácil de levar para todo lugar na bolsa. Tem textura cremosa e pode ser aplicada com os dedos.

Outro produto da linha de maquiagem é o Sérum do Coração, que ganhou esse nome por causa do formato. Sua fórmula contém manteigas de cacau e cupuaçu, óleo de semente de uva, óleo essencial de lavanda, palmarosa e vitamina E. A barrinha tem o poder de hidratar e iluminar bochechas e lábios.

Lançadas no início da pandemia, as maquiagens fizeram sucesso instantâneo. Clarisse acredita que muitas pessoas já estavam em busca disso. Hoje, segundo ela, 60% das clientes que procuram a Calma estão atentas e ávidas pelo consumo de cosméticos naturais.

“Por mais que já exista fatia de mercado bem aberta, ainda estamos engatinhando nessa questão de sustentabilidade, quando comparamos com países mais desenvolvidos, como a Alemanha.” Apesar de reconhecer que esse é um nicho de mercado restrito, a especialista enxerga que mais pessoas vão se voltar para os cosméticos naturais e sólidos quando tiverem mais informação e consciência ambiental.

Clarisse pensa em ter uma linha completa de maquiagem, mas sua produção ainda é artesanal. Ela fabrica os produtos no laboratório que montou dentro do seu estúdio, no Bairro Lourdes.