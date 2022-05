Garota, eu vou pra Califórnia

(foto: Patrick T. FALLON / AFP)







Aproveitando o clima praiano do Pacífico, a famosa marca de luxo Louis Vuitton apresentou sua coleção feminina Cruise 2023, criada pelo diretor artístico Nicolas Ghesquière, no último dia 13, em grande desfile no Salk Institute, na Califórnia.

Esse evento é mais um capítulo da jornada da maison, que apresenta a coleção Cruise em algumas das estruturas e cenários arquitetônicos mais notáveis do mundo. Os destinos anteriores incluíram o Bob and Delores Hope Estate, por John Lautner, em Palm Springs, Califórnia (2015); MAC, por Oscar Niemeyer, em Niterói, Brasil (2016); Miho Museum, por Ieoh Ming Pei, ao redor de Kyoto, Japão (2017); TWA Flight Center, por Eero Saarinen, no aeroporto JFK, em Nova York (2019), entre outros.

(foto: Patrick T. FALLON / AFP)

Concluído em 1965, o Salk Institute foi projetado pelo célebre arquiteto estoniano Louis Kahn, em colaboração com o fundador, Jonas Salk, que desenvolveu a primeira vacina segura e eficaz contra a poliomielite. O Salk Institute é um tesouro da arquitetura moderna com seu design brutalista mesclando linhas arrojadas com uma escala intimista, proporcionando vistas deslumbrantes sobre o Oceano Pacífico. Considerado um dos sítios arquitetônicos mais significativos dos Estados Unidos, o Salk Institute é um instituto de pesquisa independente sem fins lucrativos, no qual fazem descobertas nas áreas de envelhecimento, câncer, neurociência, imunologia, mudanças climáticas, entre outras, para beneficiar a saúde e o bem-estar globais.

(foto: Patrick T. FALLON / AFP)

A coleção Louis Vuitton Cruise 2023 marca a primeira vez que um desfile de moda é realizado no Salk Institute. Cercado por dois edifícios de concreto espelhados, o pátio central é o ponto focal de um complexo que integra perfeitamente 29 instalações científicas com a natureza, o céu e o mar. Em uma hora específica do dia, durante um pôr do sol escaldante, o sol é perfeitamente enquadrado pela construção dentro do eixo preciso da fonte central. A combinação dos raios do sol e da água cintilante banha tudo em um tom dourado, transformando tudo o que toca em ouro.

(foto: Patrick T. FALLON / AFP)

O sol foi o convidado de honra da coleção Cruise 2023. Ele desempenhou um papel ativo na evolução da coleção, onde as mudanças de temperatura definem o ritmo do estilo. A luz da Costa Oeste cria prismas em clithes cheios de reflexos. Linho, jaquard, seda, couro e tweed dão a ilusão de uma paleta metálica, reverberando e brilhando sob o sol. As vibrações e reflexos das silhuetas brilham em diálogo com o pôr do sol. A coleção apresentada tem um forte ar futurista com inspiração medieval, lembrando fortemente armaduras de guerreiros e as fartas roupas pesadas das damas. Apesar de muitas peças serem monocromáticas, não faltaram itens coloridos com fortes contrastes.