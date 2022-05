Rio de Janeiro revive o prazer de decorar

Residência Brando Barbosa e a casa comprada para se transformar num espaço cultural, tendo também seu lado histórico, porque pertencia ao médico sanitarista Oswaldo Cruz (foto: Casacor/divulgação)







A tradição da montagem de casas inteiras destinadas à decoração nasceu nos Estados Unidos,onde a mostra florescia em Nova York. São Paulo foi a primeira cidade brasileira a se interessar pelo assunto, e a primeira edição da CasaCor foi realizada em 1987, evento social e cultural idealizado por Angélica Rueda e Yolanda Figueiredo. A 1ª edição conseguiu atrair mais de 6 mil visitantes e contou com 25 profissionais conceituados nas áreas de decoração, paisagismo e arquitetura, tornando-se referência na revelação de grandes nomes do mercado. Em Minas, chegou há 29 anos pelas mãos de João Grillo e Ernesto Lollato, que não mediram esforços para organizar um belo acontecimento – cultural e social. A novidade era tanta, e o resultado das exposições tão atraente, que verdadeiras caravanas de visitantes eram criadas, a decoração fazia escola no mundo, depois de uma época de paradeiro. Em Belo Horizonte, as mostras eram muito atraentes e visitadas, mas a limitação da pandemia e o relativo poder de compra de novos lançamentos no setor fizeram com que as últimas edições perdessem bastantes atrativos.´

Embay +i paisagem (foto: Casacor/divulgação)





Jardim Botânico Mas no Rio de Janeiro, a CasaCor é promoção tão rica e atraente que cada edição se transforma numa atração extra. Como a edição deste ano, que é a 31ª da série e foi montada na magnifica Residência Brando Barbosa, no Jardim Botânico, exemplo de como eram construídas as casas, onde era perfeito morar, antes de apartamentos em frente à praia. O tema deste ano é Infinito Particular e o conjunto consta de 45 ambientes, montados nos 12 mil metros quadrados da propriedade. É a segunda vez que a CasaCor Rio de Janeiro escolhe essa propriedade para abrigar projetos cheios de memória efetiva e personalidade. A mostra, que pode ser visitada até 26 de junho, busca realizar o sonho do casal Brando Barbosa, e a casa comprada para se transformar num espaço cultural, tendo também seu lado histórico, porque pertencia ao médico sanitarista Oswaldo Cruz.

Gisele Taranto (foto: Casacor/divulgação)

Respeitando a história do local, a CasaCor Rio de Janeiro 2022 traz arte e cultura para dentro da residência por meio de projetos elaborados por profissionais de peso. Para esta edição, a ideia foi tornar os espaços mais funcionais, permitindo que o público aproveite melhor pátios, jardins e áreas de entretenimento. Em comparação com a edição de 2021, quando o foco esteve na arquitetura original e nos ares palacianos, essa edição da mostra traz propostas inovadoras e contemporâneas. Além de propor novos usos para os espaços, os ambientes oferecem soluções de arquitetura e decoração que podem ser aplicados em outros grandes imóveis pelo Brasil.

João Panaggio (foto: Casacor/divulgação)





visitação Mais do que dar uma cara nova para os ambientes, a CasaCor Rio de Janeiro 2022 mudou o percurso de visitação, que começa pelo antigo porte-cochère da residência. Então, segue pelo primeiro andar da casa principal, com seus salões dedicados às artes, à cultura e aos encontros. A cozinha foi transformada em um café aberto ao público, com um deque externo, e a antiga despensa em uma adega. Já no andar de cima estão os espaços pensados para receber artistas e convidados, servindo como hospedaria, além de pequenos estúdios, sala de reuniões, home office e área de relaxamento.

Thiago Freire (foto: Casacor/divulgação)

Vários ambientes de lazer e convívio podem ser desfrutados nos jardins. Um espaço extra para eventos foi criado no pátio próximo à piscina em homenagem ao centenário da Semana de Arte Moderna de 1922. Também foram construídos pequenos estúdios em módulos metálicos para receber artistas em residências temporárias. A antiga garagem e a área de serviço agora funcionam como um complexo gastronômico. Além de ser um espetáculo à parte nesta edição, a arte se mostrou fundamental durante a pandemia. Nos ambientes da CasaCor Rio de Janeiro 2022 e nas diversas obras expostas pela residência, é possível perceber claramente o papel do belo nas nossas experiências.