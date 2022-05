Campanhas ressignificam o valor da maternidade

A campanha do ItaúPower Shopping destaca o tema "Amor infinito. Gratidão eterna" (foto: ItaúPower/Divulgação)



Muito além dos presentes, o dia de hoje é mais uma oportunidade de filhos traduzirem seus mais sagrados sentimentos às mães. Não importa se por intermédio de uma mensagem à distância, um abraço ou um simples sorriso. A data se tornou oficialmente sagrada no Brasil em 1932, quando o então presidente Getúlio Vargas decretou que o segundo domingo do mês de maio seria o Dia das Mães. Rapidamente, a data se tornou a segunda mais importante para o comércio, ganhando a classificação de "Natal do primeiro semestre", pelo volume de vendas. Este ano, apesar de uma previsão menos otimista, devida à inflação, a expectativa é de que o comércio alcance faturamento de R$14,42 bilhões, segundo a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviço e Turismo (CNC). Ao menos, a previsão é melhor que em 2002 (R$8,8 Bilhões).





SEM FILTROS Mas nem só de presentes vivem as mães. É o que mostra as campanhas deste ano. Depois do intenso e doloroso período de pandemia do Covid-19, quando vidas foram brutalmente interrompidas, famílias destruídas pelo vírus letal, a maternidade foi ressignificada. A liberdade e igualdade de direitos, a conquista de posições no mercado de trabalho, o protagonismo feminino no ceio familiar, entre outras qualidades estão preservadas nos temas dos comerciais. Mas as melhores campanhas que circulam nas mais deferentes mídias destacam a maternidade em sua essência, sem glamour, com suas dúvidas, tristezas e alegrias. Ou seja: um retorno ao amor genuíno entre mães e filhos. Sem filtros. Ainda que o pano de fundo seja vender algum produto, as mensagens destacam a importância do acolhimento, propõem o fortalecimento do vínculo familiar. Ainda que sejam comerciais de marcas que querem nos vender algum produto, eles trazem mensagens sensíveis, destacam os diferentes papéis das mães na sociedade, nos faz refletir a antiga expressão que nos lembra que "mãe é uma só que temos no mundo".





AMOR INFINITO A campanha do ItaúPower Shopping, por exemplo, tem como tema "Amor infinito. Gratidão eterna". Seu conteúdo destaca que "mãe não é tudo igual", como o povão costuma dizer. "Elas amam e cuidam com singularidade; podem estar associadas à avó, tia, madrinha e até pai. Algumas criam os filhos com uma família repleta de membros, outras encaram a maternidade sozinhas". Portanto, a campanha lembra que demostrar afeto neste dia oficial não precisa ser igual a todos. E que o ItaúPower Shopping está preparado para ajudar o filho encontrar o presente singular para sua mãe. Inteligente e sutil!





MAIS TEMPO Pesquisa realizada pela V.Trends, hub de pesquisa e insights da Vivo, aponta que as mães estão focadas em ter mais momentos com seus filhos. Questionadas sobre o que gostariam de ganhar, 56% afirmaram que queriam ter mais tempo com os filhos e 39% que preferem ganhar presentes carinhosos, mesmo que sejam de baixo custo. Neste domingo, uma em cada três mães não gostaria de cozinhar ou ter que fazer atividades domésticas e 31% preferiam aproveitar o tempo para cuidar de si mesma. Esse desejo, inclusive, reflete na expectativa de bares e restaurantes em aumentar em 30% o faturamento este ano.

CULPABILIZAÇÃO O Boticário, por sua vez, lançou em sua campanha manifesto pelo acolhimento materno, em parceria com a Free Free. A iniciativa endossa compromisso da marca com pautas de interesse social e busca conscientizar a sociedade sobre culpabilização materna e trazer acolhimento. O conceito da campanha é a #MatenidadeSemJulgamentos. A maioria absoluta das mães ouvidas no estudo, independente da região do país ou classe social, demonstra a exaustão de enfrentar julgamentos constantes exercendo a maternidade à sua maneira dentro de suas realidades. Para contribuir ainda mais com esse diálogo, a marca firma parceria com a Free Free, organização global que atua pela liberdade de meninas e mulheres, para ampliar os debates acerca da maternidade.

Segundo estudo liderado pelo Instituto Ipsos¹, em 2021, 46,3% das brasileiras conviveram com o sentimento de terem sua maternidade julgada frequentemente - número acima da média geral do levantamento, que aconteceu em 28 países. No Brasil, que aparece em quarto lugar no ranking, os motivos dos julgamentos são, principalmente, relacionados a críticas sobre o comportamento dos filhos (36%) ou pela suposta falta de limite colocada (49%).





DUPLA JORNADA Outro estudo de Estatísticas de Gênero, elaborado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em março de 2021, um percentual de 54,6% das mães de 25 a 49 anos que têm crianças de até três anos em casa estão empregadas. Com esses dados, percebe-se que muitas mulheres enfrentam uma dupla jornada para conciliar maternidade e profissionalismo, e mesmo apesar das dificuldades, hoje, muitas empresas já estão se adaptando a essa realidade, e até mesmo, incentivando e apoiando essas profissionais.

Algumas delas direcionaram suas campanhas para esse perfil de mãe, com ações simples. A CotaBest Solutions, uma hub de soluções que gera oportunidades de negócios através de inovação e tecnologia, decidiu presentar todas as suas colaboradoras que são mães e, também, àquelas que se consideram mães de pet, com um porta-retrato com foto dos seus filhos e dos seus animais de estimação. A empresa tem 50,75% de funcionários mulheres, sendo que 8 em cada 12 cargos de lideranças estão ocupados por elas.





SUTILEZA Muitas marcas vão além das campanhas e preferem apostar na sensibilidade da comunicação. Um exemplo é a comunicação enviada pela empresa Kopenhagen, que demonstra uma evidente sutileza na proposta de marketing para o dia de hoje. Como muitos filhos perderam mães e elas filhos, no período agudo da pandemia, as campanhas com forte apelo emocional causam impactos emocionais e criam conexões sinceras e empáticas com uma fatia do mercado que se sentem tristes ou deslocados, justamente pela ausência de um ente querido. Por isso, a marca brasileira que tem 93 anos, adota um posicionamento diferenciado, dando opção de eles não receberam mensagens de sua campanha com tal apelo. Afinal, no mercado do "vale tudo por dinheiro", a sensibilidade ainda tem o seu lugar. Pelo menos no Dia das Mães!