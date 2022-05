(foto: Diculgação)



MELHOR DO BRASIL

Promovido pelo SBT/Alterosa, a 11ª edição do Melhor Comercial do Brasil ficou com a sensibilidade da propaganda da campanha do banco Itaú. Protagonizada pela atriz Fernanda Montenegro e pela bebê Alice, o comercial criado pela agência Africa e exibido no final do ano passado. Com júri composto por 20 profissionais de agências e representantes de grandes anunciantes do País, o prêmio elegeu os filmes mais criativos veiculados na grade da emissora, em âmbito nacional, durante todo o ano passado. O evento de entrega da estatueta foi conduzido pela apresentadora Nadja Haddad.

A Africa e o Itaú também ganharam no ano passado.





CELEBRAÇÃO

Depois de dois anos, o evento, em São Paulo, foi no formato presencial, o que foi comemorado pelo diretor de negócios e marketing do SBT, Fred Müller. Para ele, a premiação reforça o empenho da emissora em incentivar a criatividade brasileira. "É um momento de muita celebração. A criatividade está dentro da nossa programação e entendemos o valor dela na publicidade. O prêmio existe para reconhecer isso". Além da estatueta, os vencedores - agência e anunciante - ganharam viagem para o Festival Internacional de Publicidade de Cannes, na França, marcado para junho. A Africa concorreu ainda com "Autógrafo", também para o Itaú. A AlmapBBDO foi finalista com três vídeos: "Camaro" e "Sheila", ambos para a Elo; e "Explicações", para O Boticário. Galeria concorreu com "Arco-Íris", para a Vivo; e com "Destinos", para o McDonald's. A Wunderman Thompson entrou na final com "I am what I am", para a Amstel, e a Publicis com o comercial "Vagalumes", feito para o Bradesco.





ECONTRO PARA POSTERIDADE

"Tem encontros que devem ser registrados para a posteridade". Pelo menos é o sentimento que gera a homenagem da Orquestra Ouro Preto em "Gênesis", concerto gravado ao vivo em 2021 para marcar os 120 anos da Gerdau e que será lançado em CD e DVD. Mineiro de Ponte Nova, João Bosco se junta à orquestra no dia 7 de maio, no Sesc Palladium, em Belo Horizonte, e no dia seguinte na Praça de Eventos de Ouro Branco. "Genesis" se refere à força criadora da música de João Bosco, que renasce agora com arranjos especiais do maestro Nelson Ayres e sob regência do maestro Rodrigo Toffolo.





CLÁSSICOS INESQUECÍVEIS

O repertório do encontro desfila pérolas como "O Bêbado e o Equilibrista" e "De frente pro Crime", prestando tributo a Aldir Blanc, um de seus principais parceiros. O evento marca também o primeiro trabalho da Orquestra Ouro Preto após o início da parceria com a Musickeria, empresa do ramo musical que tem em seus mais de 10 anos de mercado projetos de sucesso. Saiba mais em www.orquestraouropreto.com.br





MAQUIAGEM REAQUECE

Em busca de melhorar a experiência do consumidor, oferecendo uma verdadeira imersão no universo da beleza, as marcas O Boticário e Quem Disse, Berenice? voltam a oferecer serviços de maquiagem em suas lojas. Essa experiência oferece uma produção de maquiagem com o valor de R$ 120,00. Como grande diferencial, 100% desse valor é revertido em produtos, onde a consumidora pode escolher aqueles itens de sua preferência. O atendimento, que é agendado previamente pelo site ou diretamente nas lojas, é feito por um dos consultores das marcas, dura cerca de 45 minutos e oferece opções de maquiagem para que o consumidor escolha a mais adequada para a ocasião. Para agendamento, basta acessar o link https://agendamentoservicos.boticario.com.br/ (lojas Boticário), e https://www.servicosquemdisseberenice.com.br/ (lojas Quem Disse Berenice?)

10 ANOS DE TREMBIER

O Festival de Cerveja e Cultura de Tiradentes tem reencontro marcado com seu público. Entre os dias 12 e 15 de maio, a histórica Tiradentes recebe o festival recheado de atrações, com mais de 300 rótulos de cervejas, corrida alcoológica, shows, boa gastronomia e muito mais. O festival conta ainda com diversos parceiros, entre hotelaria e os restaurantes que garantem sempre um verdadeiro show gastronômico. Um dos pontos fortes do evento é a corrida alcoológica, no dia 14, que se tornou tradicional. Os participantes enfrentarão um circuito de 7 km, em belas trilhas com vista para a Serra São João e com pit stop para consumo de cerveja. Lembrando que o Trembier vai acontecer com toda segurança possível, atendendo sempre as recomendações de prevenção a Covid. Cada participante tem direito a um Kit com camisa, caneco e cordão, medalha de participação e chope para hidratação.





ABA EMPOSSA DIRETORIA

A ABA - Associação Brasileira de Anunciantes - deu posse aos membros da nova gestão da entidade para o biênio de 2022-2024. O evento contou com a participação de Sérgio Pompilio, vice president of Government Affairs & Policy LATAM da Johnson & Johnson, eleito presidente do Conselho Superior; Nelcina Tropardi, vice-presidente e cofundadora da AKIPOSSO+, reeleita presidente da Diretoria Nacional da ABA, Patrícia Borges, executive vice-presidente da Diageo, eleita copresidente do Conselho Superior, e Frank Pflaumer, CMO da Seara Alimentos, reeleito 1º. vice-presidente da Diretoria Nacional, além dos líderes que compõem o time da Diretoria Nacional, Conselho Superior, Conselho Fiscal, Comitê de Compliance, Presidência ABA Capítulo Rio e Presidências dos nove Comitês Nacionais, todos eleitos em 17 de março, em Assembleia Geral Ordinária (AGO) realizada na sede da ABA.





SORRISO MAIS BRASILEIRO

A Sorriso, marca de cremes dentais da Colgate-Palmolive, quer reforçar o seu DNA brasileiro. Para isso, lançou a campanha "Refresca e Borah", em que adota o funk como principal referência cultural para a divulgação dos produtos da linha. Junto a isso, a marca também se associou ao cantor de funk Mc Don Juan, que estrela o vídeo da campanha como atual garoto-propaganda da Sorriso. A proposta da campanha é apostar na brasilidade do gênero musical e criar um vídeo com música e passinhos de dança para aproximar a marca ao consumidor, já habituado ao produto genuinamente brasileiro. Segundo a Colgate-Palmolive, hoje os cremes dentais da Sorriso estão presentes em 70% dos lares do país.





DESAFIO INOVAÇÃO

A Google abre inscrições para 3ª edição do Desafio de Inovação da GNI na América Latina. Jornalistas, freelancers, ONGs e veículos de imprensa em geral podem inscrever seus projetos inovadores até o dia 7 de junho. Os projetos selecionados receberão até US$ 250 mil (cerca de R$ 1,1 milhão) e devem ser executados em até um ano. O Desafio de Inovação da Google News Initiative (GNI) na América Latina, para projetos inovadores que ajudem organizações, veículos de notícias e jornalistas a criar novos modelos de negócios para promover um ecossistema jornalístico mais sustentável e diversificado na América Latina. A iniciativa faz parte de um conjunto de esforços do Google para o desenvolvimento do ecossistema de notícias, incluindo encontrar alternativas economicamente sustentáveis neste novo momento experimentado por todas as redações. As inscrições devem ser feitas preferencialmente em inglês, mas serão aceitas em espanhol ou português. O processo é online pelo site do Desafio da Inovação (Clique aqui). As inscrições ficam abertas até 7 de junho de 2022, às 20h59 (horário de Brasília).