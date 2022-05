Live do 21º Troféu Telê Santana refirma importância da premiação

Os jornalistas Isabel Guimarães e Leopoldo Siqueira fizeram a apresentação da Live no canal do programa Alterosa Esporte (foto: Arquivo/DA)



Com predominância do Atlético, a TV Alterosa revelou na última quinta-feira, 28, os ganhadores do Troféu Telê Santana. A exemplo do ano passado, a 21ª cerimônia de premiação, a tradicional "Noite de Gala" para o esporte mineiro, aconteceu em uma Live, transmitida no canal do programa Alterosa Esporte, no YouTube. A apresentação foi dos jornalistas Leopoldo Siqueira e Isabel Guimarães, apresentadores do Alterosa Esporte, que divulgaram os vencedores dos 19 prêmios distribuídos nas 15 categorias disputadas no voto popular.

Como já era previsto, o Atlético, que em 2021 conquistou o título do Campeonato Brasileiro da Séria A, da Copa do Brasil e do Campeonato Mineiro Módulo I (masculino e feminino) levou 13 troféus. Na "Seleção Telê Santana" de 2021, o público elegeu 10 titulares do time alvinegro e ainda o técnico Cuca, que já não está mais no comando da equipe atleticana. O atacante Ademir, ex-América e hoje no próprio Atlético, impediu a unanimidade inédita do Galo. Outro troféu que escapou dos alvinegros ficou com o atacante Vitor Leque, do Cruzeiro, eleito o Jogador Revelação da temporada. Além dos 11 melhores craques da Seleção Telê Santana e do Jogador Revelação, foram premiados o Craque do Ano, Destaques do Interior e Nacional, Destaque e Homenagem Especial.





RECONHECIMENTO O Troféu foi criado como forma de homenagear o "Mestre Telê". Referência para qualquer tema relacionado aos princípios morais e valores éticos, o ex-treinador Telê Santana é lenda do esporte mineiro. Ele transcendeu as divisas de Minas para se posicionar entre as eternas celebridades mundiais do esporte. Por isso, o troféu que leva seu nome, ao longo de mais de duas décadas, tornou-se o prêmio mais cobiçado entre os desportistas.

HISTÓRIA Telê nasceu em Itabirito, na Região Central de Minas. Depois de brilhar como jogador, principalmente no Fluminense, ele foi ainda mais intenso como treinador. Seus principais trabalhos foram no comando de Atlético, Palmeiras e São Paulo, clubes pelos quais conquistou seus maiores títulos. Mas foi na Seleção Brasileira que ele registrou sua assinatura de "Mestre dos Mestres". Telê não foi campeão mundial, mas marcou para sempre a história do futebol mundial com a lendária Seleção de 1982, que encantou o planeta com o futebol-arte, alegre e genial. Telê faleceu em 2006, em Belo Horizonte, onde viveu seus últimos anos ao lado da família e cercado de amigos e admiradores.





DEMOCRÁTICO E TRANSPARENTE A escolha dos melhores da temporada começa com os votos da crônica esportiva dos Diários Associados (TV Alterosa, Superesportes-Portal UAI, Estado de Minas e Aqui) e do Conselho de Notáveis, composto por ex-jogadores que fizeram história no futebol. Os três jogadores mais votados nessa etapa são selecionados e submetidos à votação popular, quando milhares de telespectadores do Alterosa Esporte escolhem livremente seus craques em cada uma das posições.

Todo o processo de seleção e votação é acompanhado por auditores da Walter Heuer Auditores Independentes, que garantem a imparcialidade na apuração dos resultados a cada etapa.

CONSELHO DE NOTÁVEIS O conselho é presidido pelo técnico Renê Santana, filho do Mestre Telê, e conta com os ex-jogadores Raul Plassmann, João Leite, Nelinho, Luisinho, Wilson Piazza, Evaldo, Dirceu Lopes, Palhinha, Jair Bala, Éder Aleixo, Reinaldo, Paulo Isidoro, Dadá Maravilha, Ronaldo Luís, Toninho Almeida, Toninho Cerezzo, Humberto Ramos, Lola, Vantuir Galdino, Nonato, Procópio Cardoso, Euller, Paulo Roberto Prestes e Natal.





PATROCINADORES E PARCEIROS Desde que foi lançado em 2001, o Troféu Telê Santana se tornou uma ótima vitrine para os patrocinadores. Com o alcance proporcionado pelo mix de mídia dos Diários Associados (TV Alterosa, Estado de Minas e Aqui, Portal UAI/Superesportes e Rádio Clube), o evento criado pelo programa Alterosa Esporte já nasceu sucesso e se tornou referência nacional, com a participação crescente de milhares de telespectadores da TV Alterosa.

A tradicional premiação foi idealizada pelo programa Alterosa Esporte, realizado pela TV Alterosa e com promoção do Superesportes. E, este ano, teve patrocínio da Amoeba, massinha de brincar, divertida e colorida, com distribuição pela BH Toys, e Samba Prime, dia 21 de maio, na Cidade do Samba. A premiação contou também com a parceria da Seleto Trajes, Seleto Closet, Pizza San Genaro, HZ Soluções e Eventos e Mercograff.

SELEÇÃO TELÊ SANTANA





Goleiro - Everson (Atlético)

Lateral-direito - Mariano (Atlético)

Zagueiros - Junior Alonso (Atlético)

e Nathan Silva (Atlético)

Lateral-Esquerdo - Guilherme

Arana (Atlético)

Volantes - Allan (Atlético)

e Jair (Atlético)

Meias - Zaracho (Atlético)

e Nacho Fernandes (Atlético)

Atacantes - Hulk (Atlético)

e Ademir (ex-América)

Técnico: Cuca (ex-Atlético)





DEMAIS PRÊMIOS





Revelação - Vitor Leque (Cruzeiro)

Destaque do Interior - Tombense (Campeão Mineiro do Interior)

Craque do Ano - Hulk (Atlético) - 36 gols

Destaque Nacional - Atlético - Campeão Brasileiro da Série A; Copa do Brasil e

Estadual (Módulo 1 Masculino e Feminino)

Destaque Especial - Minas TC - Campeão da Superliga Feminina de Vôlei

Homenagem Especial - Cruzeiro,

Ano do Centenário (2021)

Homenagem Especial - América,

na Libertadores