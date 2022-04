Design, estilo e bom gosto

Liana Atelier (foto: Agência Like/divulgação)







No mundo atual, cheio de avanços tecnológicos e com a importação cada vez maior de termos e palavras em outras línguas e até mesmo expressões importadas de áreas tecnológicas, e grupos, que se tornam populares, acaba se tornando difícil entender algumas conversas. Para facilitar o entendimento do leitor, vamos explicar o que é um hub.

Hub, também conhecido como concentrador, é um equipamento utilizado na área da informática para realizar a conexão de computadores de uma rede e possibilitar a transmissão de informações entre essas máquinas. A partir daí, por causa desse equipamento e de sua função, a palavrinha criou asas e passou a ser usada das mais diversas formas. Um hub de negócios é um modelo inovador e disruptivo que propicia a prestação de múltiplos serviços para milhões de consumidores por meio de diversas empresas, com elevado nível de qualidade, segurança, performance, disponibilidade e com redução significativa do esforço de todos os provedores e consumidores dos serviços que fazem parte do hub. Fácil, não é? E daí nasceu também o hub social e o hub criativo, que é sobre o que vamos falar aqui.

Perfetto Saboaria (foto: perfetto saboaria/divulgação)

O Coletivo Casa Moon é um hub criativo, um movimento idealizado por três estilistas, apaixonados pela moda: Andréa Aquino, Bruno Coelho e Thalita Rodrigues. Pela profissão deles fica claro que são criativos e inquietos e, por isso, decidiram criar um projeto inovador para pensar a coletividade e sua integração com a moda, a cultura, o design e a arte.

Lobb (foto: Lobb/Divulgação)

A vasta experiencia dos três idealizadores ultrapassa a função de criação, uma vez que todos eles trabalharam e continuam atuando em empresas de grande porte do setor da moda. Toda essa vivência gerou um amplo conhecimento de mercado, desenvolvimento de marca e de negócio. Apesar de a maioria dos participantes da Casa Moon já ter um caminho de sucesso, muitos outros começaram há pouco tempo e poderão receber uma orientação e consultoria dos idealizadores do coletivo. Uma proposta muito boa para quem começou a empreender recentemente.

Cellso Afonso (foto: Luana Alves/divulgação)

Em 4 e 5 de maio, das 15h às 22h, a Casa Bernardi receberá 46 criadores, que foram selecionados por meio de uma apurada curadoria, para esse evento multidisciplinar que tem como objetivo movimentar a economia criativa, despertar emoções e estabelecer conexões entre projetos, negócios e profissionais que fazem parte dessa rede criativa. O evento será aberto ao público, e todos os espaços da casa, localizada na Cidade Jardim, estarão ocupados com as exposições dos produtos. Muitos deles focados no Dia das Mães.

Os idealizadores: Thalita Rodrigues, Bruno Coelho e Andréa Aquino (foto: Weber Pádua/divulgação)





CASA Todos os criativos que trabalham com produtos home ficarão dentro da casa. Entre eles estão a conhecida Ma Perle, com suas exclusivas roupas de mesa e suas louças decoradas, além dos broches de talher e porta-guardanapos esmaltados, que são verdadeiras joias. A Perfetto Saboaria levará seus lindos sabonetes, que são obras de arte, além de difusores, home spray, sabonetes líquidos, velas etc. A 2table estará com seus adornos para mesa e o Ateliê Gabi Ximenes terá suas imagens pintadas e as boleiras estampadas que fazem grande sucesso. Os sabonetes orgânicos da Cheiro de Paisagem e as belas velas da Essenza também marcam presença, bem como as cerâmicas de Nicia Braga. A artista Bertha Bismarque, que herdou da avó e da mãe o talento, vai lançar suas almofadas da Tune, sua nova marca.





MODA Todo o pessoal de roupa e assessórios ficará nos jardins da Casa Bernardi. 0161 – Estoria de, com sua moda casual contemporânea; as clutchs de Amélia; as roupas cheias de personalidade da B.blouclé; a malha conf de luxo da Basique e as bolsas de Cellso Afonso marcam presença. Também foram convidados a Jabô; Lucas Magalhães, com seus pijamas da Kanssei; o Liana Atelier, da competente Liana Fernandes; e as roupas com estampas exclusivas da Lobb. Liana Leão Design levará suas roupas em crochê, bem como a Oand, com as bolsas no mesmo trabalho. P.O.R, Maria Antônia Calmon e sua camisaria impecável está participando, bem como a moda de inverno da MF Collection; Mietta e a infantil Ninoé. Por falar em criança, a artista, que é a sensação do momento pintando lindas aquarelas nos quartos dos bebês, Lu Simão Atelier marcará presença. Os acessórios de Tatiana Queiroz e a UH. Premium também estão no jardim, ao lado da PIM estilo, que faz uma roupa com estampas criadas por pessoas com deficiência, um lindo trabalho que tem mostrado para essas pessoas que elas podem ser produtivas e que têm valor.





ARTE A arte será um capítulo à parte. Haverá uma galeria na Casa Moon onde estarão expostas esculturas de Paulo Laender e Carlos Penna, que também levarão suas joias. Vários artistas estarão presentes com suas fine arts, como Helena Campo e seu Atelier Sobral; Alexandre de Castro, Clara Valente, Fachada Frontal, MN Fire cerâmica, Instituto Amílcar de Castro, A&M Joias e a EmobÍlia. A galeria será como um lounge café de um museu, e portanto o Café Magrí ficará ali, para que as pessoas possam desfrutar do ambiente degustando um delicioso café preparado por baristas.





GASTRONOMIA Para quem gosta de mais agitação a pedida será o gastrobar, com vinhos e drinks do Emporio 385, Uaimii cerveja artesanal, Pitza de Eduardo Maia, azeites Casa Degusta de Claudinha Pimenta, confeitaria Cláudia Gastrô, Sorveteria Universal e o som do DJ Robinho, que tocará em um ambiente agradável e inspirador.

Zeca Perdigão é o convidado especial. Estará com um lound da sua revista e agitará a noite de quarta-feira junto com a Cia de Dança Primeiro Ato sob a batuta da competente Suely Machado. Às 20h haverá apresentação de um espetáculo da Marilyn Monroe, e na sequencia as bailarinas farão uma performance de produções dos expositores em um flash mob, em uma proposta do see now buy now.

O fotógrafo Weber Pádua participará da Casa Moon com um trabalho novo, diferenciado, que está sendo mantido em segredo, guardado a sete chaves, para o lançamento no local.