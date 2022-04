Melhores de 2021 vão receber Troféu Telê Santana na quinta

Os melhores de 2021 vão receber o belo Troféu Telê Santana na próxima quinta-feira (foto: ARTE/LUCAS GODOY/EM)



Tradição no esporte mineiro e nacional, o Troféu Telê Santana premia desde 2001 os melhores de uma temporada esportiva em Minas Gerais. Idealizado pelo programa “Alterosa Esporte”, o troféu homenageia o Mestre Telê, reconhecendo atletas, equipes e desportistas que obtiveram resultados expressivos ao longo do ano, observando-se também os valores que foram a marca registrada de Telê Santana: disciplina, comprometimento, entrega, superação e paixão pelo esporte. A exemplo do ano passado, os prêmios serão entregues em uma live transmitida no canal do programa “Alterosa Esporte”, no YouTube, nesta quinta-feira (28/4), a partir das 20h30. A apresentação será dos jornalistas Leopoldo Siqueira e Isabel Guimarães, apresentadores do “Alterosa Esporte”.





LENDÁRIO Telê nasceu em Itabirito, na Região Central de Minas. Depois de brilhar como jogador, principalmente no Fluminense, ele foi ainda mais intenso como treinador. Seus principais trabalhos foram no comando do Atlético, Palmeiras e São Paulo, clubes pelos quais conquistou seus maiores títulos. Mas foi na Seleção Brasileira que ele registrou sua assinatura de Mestre dos Mestres. Curiosamente, Telê não foi campeão mundial, mas marcou para sempre a história do futebol com sua lendária Seleção de 1982, que encantou o mundo com o futebol-arte, alegre e genial. Telê faleceu em 2006, em Belo Horizonte, onde viveu seus últimos anos ao lado da família e cercado de amigos e admiradores.





PROCESSO DE ESCOLHA Os ganhadores do Troféu Telê Santana são eleitos a partir dos importantes votos da crônica esportiva dos Diários Associados (TV Alterosa, Superesportes-Portal UAI, Estado de Minas e Aqui) e do Conselho de Notáveis, composto por craques que fizeram história no futebol. O conselho é presidido pelo técnico Renê Santana, filho do Mestre Telê, e conta com os ex-jogadores Raul Plassmann, João Leite, Nelinho, Luisinho, Wilson Piazza, Evaldo, Dirceu Lopes, Palhinha, Jair Bala, Éder Aleixo, Reinaldo, Paulo Isidoro, Dadá Maravilha, Ronaldo Luís, Toninho Almeida, Toninho Cerezzo, Humberto Ramos, Lola, Vantuir Galdino, Nonato, Procópio Cardoso, Euller, Paulo Roberto Prestes e Natal.





VOTO POPULAR Na terceira etapa, os atletas selecionados passam por votação popular, quando milhares de telespectadores do programa “Alterosa Esporte” escolhem, em votação livre, seus craques em cada uma das posições. Este ano, serão premiadas 13 categorias. Ao todo, porém, serão entregues 18 troféus. Nas categorias zagueiros, meias, volantes e atacantes serão premiados dois jogadores em cada posição. Há também as categorias de melhor técnico, craque do ano, destaque nacional e troféu especial.





PATROCINADORES O Troféu Telê Santana é uma promoção do Superesportes. A Amoeba, massinha de brincar, divertida e colorida, com distribuição pela BH Toys, e Samba Prime, dia 21 de maio, na Cidade do Samba, são os patrocinadores este ano.





TRANSPARÊNCIA Todo o processo de seleção e votação é acompanhado por auditores da Walter Heuer Auditores Independentes, que garantem a imparcialidade na apuração dos resultados a cada etapa.