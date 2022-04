'Constelação' de publicitários ganha novo astro: Álvaro Rezende Costa

Álvaro e os filhos Danielle Resende, Adolpho Resende Neto e Roberta Resende (foto: Arquivo de família)



O mês de abril é marcado por fenômenos astronômicos. Se olharmos à noite para o céu, segundo os especialistas, temos chances flagrar alguma estrela cadente da chuva de meteoros Lírida. Mas, desta vez, se olharmos com bastante atenção, talvez possamos assistir à ascensão de um fenômeno: Álvaro Rezende Costa.

O publicitário deixou sua forma humana domingo passado, para ocupar seu lugar de direito na "constelação dos geniais publicitários", não sem antes nos brindar com mais de oito décadas e meia de rica convivência neste plano.





MUITO MAIS QUE UM LÍDER E muito se falou, nos últimos dias, da incontestável grandeza profissional de Álvaro Rezende, fundador de uma das maiores e mais premiadas agências de publicidade do mercado: a RC Comunicação.

Mas sua trajetória inspiradora e o que ele representa nacionalmente para a indústria da comunicação nacional é muito – mas não é tudo.

Por trás desse líder competente e brilhante existe um ser humano iluminado. Um pai, avô, amigo, irmão, tio, primo, sobrinho muitíssimo amado.

Álvaro deixa três filhos – Danielle Resende, Roberta Resende, Adolpho Resende Neto, hoje à frente da agência RC, dois netos e centenas de amigos e admiradores.

cOMPANHEIRO ETERNO Adolpho conta que sempre foi muito ligado ao pai. Iniciou trabalhando como office boy na RC, com apenas 18 anos. "Meu pai sempre incentivou o trabalho árduo e honesto, sempre dando exemplo daquilo que era certo. Muito mais que pai, foi meu amigo e inspiração.

Convivíamos praticamente 24 horas por dia, seja no trabalho ou em casa. Sua presença vai me acompanhar por toda a minha vida, me iluminando e mostrando o caminho certo a seguir, sempre."





RESPEITO AO LEGADO Roberta também seguiu a carreira de publicitária, mas decidiu pelo mercado de São Paulo. "Sempre achei que eu era a mais parecida com o papai. Nossa ligação era muito forte, tínhamos o mesmo gênio e, assim como ele me protegia, eu também sempre busquei estar por perto. Minha filha e meu sobrinho (filho do Adolpho) são os netos adorados por ele, e vice-versa. Está sendo muito difícil lidar com a falta que ele faz e fará, mas acredito que encontraremos forças para seguir e respeitar seu legado."





BOAS LEMBRANÇas Danielle completa: "Mesmo diante de tanta tristeza e o vazio que sua presença deixa, é preciso respirar fundo e acreditar que aos poucos a dor vira saudade e ficarão somente as boas lembranças e a alegria de ter convivido com ele."





"BOM DIA, MEUS AMIGOS!” Os funcionários atuais da RC fazem questão de homenageá-lo e contam sobre a falta que a maior inspiração de todos fará. Foram diversas as homenagens e relatos dos atuais e ex-funcionários, os quais Álvaro fazia questão de chamar de "amigos". Sua marca registrada era o famoso "bom dia!". Ele passava de sala em sala, desejando bom dia a todos e a cada um. Durante a pandemia, esse hábito foi mantido através de uma reunião on-line, toda sexta-feira às 10h, chamada "Bom-dia, Sr. Álvaro!".

Todos os funcionários entravam no mesmo link para receber o querido "bom-dia, meus amigos", ouvir as histórias, contar histórias, relembrar fatos e rir muito. Isso ficará pra sempre na memória de todos. "Faremos jus aos seus ensinamentos, com respeito ao seu legado e à sua memória e ele viverá dentro do coração de cada um".