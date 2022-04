Comércio espera que a Páscoa seja também de ressureição no varejo

Com preços mais salgados, consumidores devem buscar neste domingo as promoções de última hora (foto: Pixabay/Divulgação)



Parece que tudo está acontecendo ao mesmo tempo. À medida em que a flexibilização da pandemia checa a quase normalidade no convício social, ninguém quer perder tempo. Pelo contrário. Todo mundo quer recuperar o tempo perdido nos dois anos de isolamento da pandemia. Hoje é Domingo de Páscoa, o dia da Ressurreição na celebração cristã. E, dentro da tradição, é dia de presentear com ovos de chocolate. Mas tem muita gente já pensando no Dia das Mães, que será comemorado no dia 8 de maio. Tanto que as campanhas da Páscoa dividem espaço publicitário com os comerciais do Dia das Mães bem antes do que de costume.

ADAPTAÇÃO O mercado, por sua vez, espera "tirar a barriga da miséria", apesar do momento ruim da economia no país. No segmento de chocolate, grandes marcas produzem e divulgam amplamente seus produtos convencionais, mas este ano estão atacando também com opções que atendam as classes "C" e "D", como caixas de bombons e formatos menores. Para quem deixou para comprar seu presente hoje, não é preciso correria. As ofertas estão por todos os lados, com muita variação de preço. Por isso, vale a pena andar um pouco em busca do melhor preço. Afinal, a Páscoa é hoje e muitos estabelecimentos vão querer esvaziar seus estoques com preços promocionais.





OSCILAÇÃO O cenário inflacionário fez com que, assim como outros itens, os ovos de páscoa sofressem os impactos da crise. De acordo com o Procon-SP, eles estão 19,53% mais caros do que em 2021. Em 2020, as vendas na Páscoa tiveram o impacto da primeira onda do novo coronavírus no Brasil e das restrições mais severas da pandemia. Em 2021, uma nova onda no começo do ano voltou a preocupar o consumidor. Agora, a expectativa em 2022 anima o varejo. No entanto, o cenário econômico brasileiro muda o comportamento de compra e pode afetar os resultados das vendas. Neste ano, 76% dos brasileiros pretendem celebrar a Páscoa, segundo pesquisa do Instituto Behup. Esse resultado está quatro pontos percentuais acima do número de pessoas que comemoraram a data em 2021.

VAREJO A Páscoa vai muito além dos chocolates. O varejo alimentício como um todo, especialmente os supermercados, esperam aumentar o ticket médio com vendas de bebidas e alimentos diversos. Inclusive, as lojas físicas de super e hipermercados têm preferência para 49% dos consumidores como opção de compra. Os tilhos têm a preferência dos presentes (51%), pai ou mãe (40%), cônjuge (36%), outros familiares (26%) e namorados (19%) completam a relação, de acordo com levantamento do Instituto Behup.





PREÇOS No entanto, o fator preço será decisivo nas compras deste ano, seja à mesa, seja nos presentes. Entre as maiores influências na hora de comprar produtos para consumir na Páscoa, o preço aparece em 52% das respostas, enquanto promoções e descontos vêm logo atrás, com 42%. Assim, o grande desafio para o varejo é fazer com que seus produtos sejam bem divulgados e apresentados, para convencer o consumidor a mexer mais fundo no bolso. A vantagem é que as marcas mais vistas largam na frente da preferência do consumidor.