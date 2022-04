Socorro na tribulação

É no momento de dificuldade que olhamos para cima. Na hora do aperto, quando não conseguimos encontrar solução na própria força, com nossos recursos, é hora de buscar ajuda no Eterno. E ainda bem que Ele existe e está ao nosso alcance, esperando o pedido de socorro. O ser humano se acha autossuficiente, vive e leva a vida na própria capacidade, se acha o tal. Mas não o é. O ser humano é forte, mas é frágil, é finito, precisa viver em comunidade, o que significa que precisa do outro, precisa de ajuda, e mais que isso, foi criado, e portanto, precisa do seu Criador. A prova máxima disso ocorreu em 2020, quando foi anunciada a pandemia da COVID-19, e logo depois foi instituído no mundo todo o lockdown, obrigando todos a ficarem trancados em casa. Em família, casal ou sozinho, não importou, cada um ficou isolado como morava, e veio o medo, a insegurança, e até mesmo os conflitos de uma convivência intensa, que nunca havia ocorrido antes. Brigas, síndrome do pânico, desejo de separação, conflitos com filhos, entre casais e entre irmãos foi o que mais aconteceu. E o “oráculo” do século 21, o Google, que tem uma ferramenta que registra palavras mais pesquisadas nele, o Google Trends, registrou nessa época que a busca número 1 no mundo foi a palavra oração. Isso diz tudo: oração. O planeta olhou para o Criador, as pessoas buscaram e ansiaram por um contato com o Eterno.

Quiseram e precisaram aprender como se comunicar com este ser superior.

Precisávamos de uma ajuda além de nossa capacidade. Era imperativo um socorro sobrenatural. E, cada um, à sua maneira, buscou essa ajuda, esse consolo e conforto espiritual. Paralelo à necessidade de ajuda espiritual, veio a necessidade material. As empresas começaram a passar por dificuldades financeiras. Muitos funcionários foram demitidos, outros tantos tiveram sua jornada de trabalho reduzida e, consequentemente, seus salários também, porém os compromissos financeiros continuavam os mesmos. Profissionais liberais não podiam mais atender e ficaram sem renda. Empregadas domésticas e diaristas foram dispensadas por temor de que levassem o temido vírus para as residências onde prestavam serviço. Tudo isso gerou uma grande bola de neve. Como conseguir ajuda? As igrejas são um dos locais que mais ajudam, tanto espiritual quanto materialmente. Mas como atuar no meio de uma pandemia, uma vez que estavam de portas fechadas? Como abraçar seus fiéis? Como orientá-los e confortá-los? Como fazer cultos e missas com portas fechadas? Conseguiram. Com extrema compaixão, abrindo mão da segurança pessoal, usando de criatividade e de muita tecnologia, pastores, padres e voluntários conseguiram criar programas e atender centenas de milhares de pessoas. A sociedade foi mobilizada e respondeu de forma surpreendente.

Pastor Jeremias Silva, (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press)

Solidariedade e compaixão

“Deus, o Soberano, mexeu com as famílias do mundo. O sofrimento e o luto foram global, com milhares de pessoas morrendo. Uma coisa aconteceu: a certeza de que somos finitos e pequenos às vezes some da cabeça da gente. Achamos que somos eternos, que somos todo-poderosos, que resolvemos a parada. Um pequeno vírus revelou que o pobre e o rico são o mesmo e não sustentam a si mesmos diante da morte. Nenhum ser humano garante o dia que entra na vida e nem sabe o dia em que sai. Então, nesse período, quando a dor vem, ele vê a sua finitude, sua insegurança e sua pequenês, e aí seus olhos se erguem para cima, em uma expressão para dizer que se voltam para Deus.”

Essa foi a primeira fala do pastor Jeremias Silva, da 8ª Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte, quando contei que a palavra mais pesquisada no Google, no início da pandemia, havia sido oração. A entrevista poderia ter terminado aqui, pois conseguiu resumir tudo de forma perfeita, mas continuou dando uma verdeira aula.

“As más notícias tiram nossa lucidez, nos desequilibram. O que se ouvia na grande mídia, entre os amigos e no whatsapp era uma coisa só: morte, morte, morte, morte. Quando você pensa demais em um assunto negativo, o medo toma conta, descobrimos a fragilidade e que não temos força para diminuir o sofrimento, somos impulsionados a buscar Deus, queremos oração. O interessante é que nem toda dor nos faz voltar para Deus; algumas nos fazem ter raiva de Deus. O mesmo sol endurece o barro. Muita gente se voltou para Ele e muita gente ficou com raiva Dele”, diz.

O pastor Jeremias diz que, como Igreja, perceberam que todos estavam enfrentando sofrimento. De certa forma, essa é uma realidade da vida, independentemente da pandemia. Todo mundo tem uma história de dor e tristeza. A “Bíblia” explica que isso ocorre porque o homem se separou de Deus, está de costas para Deus, e a única maneira de se reconciliar com Deus é através de Jesus Cristo, nosso Senhor. “Jesus disse: 'Eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a ressurreição e a vida', e então, nós tínhamos uma palavra de esperança porque Jesus está vivo. As igrejas fecharam, mas a Palavra de Deus ninguém algema”, afirma. A 8ª igreja já transmitia os cultos pela internet, mas tiveram que mudar um pouco o formato, porque antes não se preocupavam muito com a imagem para o telespectador, era apenas a transmissão do culto presencial. Todos os domingos eram feitos cinco cultos – às 7h, 9h, 11h, 17h e 19h30. A equipe pastoral é composta por 15 pastores, além de evangelistas, seminaristas, missionários etc. Com a pandemia e o lockdown, passaram a transmitir os cultos das 11h e das 19h30. Começaram a fazer lives, e a direção da igreja sugeriu que o pastor Jeremias fizesse uma janela de oração ao meio-dia, pelo Instagram, para dar consolo, encorajamento e também orar com as pessoas. Era de segunda a sexta, e o número de seus seguidores subiu de 25 mil para mais de 100 mil. Sua mãe, com mais de 90 anos, entrava na live, cantava hinos de encorajamento e orava com as pessoas.

“Na época, quem tinha 60 anos estava morto. Eu tinha 64, e estabeleci na igreja que idoso era de 65 anos para cima. Eu sou o pastor presidente, não podia ficar trancado dentro de casa. Tínhamos células on-line. Os jovens podiam andar, então fazíamos a Serenata do Passeio. Os jovens íam na frente das casas e prédios das pessoas da igreja, cantavam e faziam oração. Teve vez que todas as janelas do prédio se abriam. Cantavam para consolar as famílias e oravam nas esquinas do bairro para que as pessoas não se desesperassem”, relembra.

Quando houve a primeira abertura das igrejas, o controle era enorme. Em um salão com capacidade para 900 pessoas só podiam entrar 100. Uma senhora, que estava começando a frequentar a igreja antes da pandemia teve seu filho assassinado, na pandemia, por um amigo íntimo, por causa de dinheiro. Quando houve a abertura, pediu para fazer um culto para ele. Foram alguns familiares, que não eram da igreja, e nem evangélicos. No final do culto, ela chorava tanto que o pastor Jeremias quebrou o protocolo de segurança, foi até ela, lhe deu um grande abraço e chorou com a senhora. Só se preocupou em consolar aquela mãe que sofria tanto. Atitudes como essa mudam a vida das pessoas. Demonstração de compaixão e amor refletem o amor de Cristo por nós.

Com relação à ajuda material, a 8ª Presbiteriana estabeleceu que nenhuma família da igreja passaria fome, ninguém ficaria sem energia elétrica, nem passaria necessidade. A igreja pagou planos de saúde, aluguel, contas de luz e água e deu cestas básicas. “A Palavra de Deus diz: 'Enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, principalmente aos da família da fé' (Galátas 6:9-10). Então, dar uma cesta básica não é só para o crente, mas ao necessitado em geral. Compramos milhares de cestas básicas, e todos os líderes de célula tinham autorização para andar com duas cestas básicas no porta-mala do carro e dar para qualquer pessoa que vissem na rua, que precisasse”, conta. Além disso, várias campanhas de arrecadação de cestas básicas foram feitas e milhares foram distribuídas em Belo Horizonte, grande BH, sertão do estado, Vale do Jequitinhonha, Campo das Vertentes etc. Por incrível que pareça, não houve redução na arrecadação do dízimo, porque vários profissionais mudaram o foco do seu negócio e conseguiram se reerguer.

“Quando eu era mais jovem, fui a um congresso no qual o preletor era o dr. John Stott. Eu tinha cinco minutos com ele, e como não falava inglês, o tempo era reduzido porque tinha que descontar a tradução. Perguntei: “Todo sinal, na minha cidade tem uma criança pedindo esmola. Tem dia que eu dou dinheiro, tem dia que eu choro. Que conselho o senhor me dá? E ele me disse uma coisa que revolucionou minha vida e nossa igreja, e a partir daí fundamos uma ação social chamada Aviso. Disse assim: 'Você não pode fazer tudo, mas não pode ficar sem fazer nada'. Na pandemia, Deus nos deu o privilégio de socorrer, e sabemos que é a presença de Jesus na vida da pessoa que enche ela de paz e restaura nela a lucidez”, conclui.

Padre Júlio Amaral, vigário do Vicariato Episcopal para Ação Social, Política e Ambiental da Arquidiocese de Belo Horizonte (foto: Divulgação/Arquidiocese)

Alcance em rede

Segundo o padre Julio Amaral, vigário do Vicariato Episcopal para Ação Social, Política e Ambiental da Arquidiocese de Belo Horizonte, o momento mais crítico foi no início em 2020. “Tenho atualmente 53 anos. Em 2020, foi a primeira vez que vi a semana santa e a Páscoa com as igrejas com portas fechadas. A solução encontrada para dar conforto espiritual para os fiéis foi fazer as transmissões das celebrações pela internet, uma vez que estávamos sem encontros presenciais. Missa, reuniões e até mesmo as informações eram todas feitas e comunicadas virtualmente. As equipes das paróquias e da arquidiocese e todos os padres continuaram trabalhando normalmente; portanto, fizemos muitos atendimentos e aconselhamentos por telefone”, explica.

Responsável por toda a área de ação social, padre Júlio conta que a equipe teve que se organizar rapidamente e ser bastante criativa para ajudar nas necessidades materiais. Os primeiros recursos doados foram alimentos e cestas básicas. “Entendemos que seria importante uma unificação, para fortalecermos as campanhas e conseguir atender a um número maior de pessoas. Criamos uma campanha chamada Solidariedade em Rede, que contou com cerca de 100 paróquias. Cada uma delas se tornou um ponto de recebimento e distribuição de doações de alimentos, material de limpeza, higiene e proteção individual. Enfim, tudo de que a pessoa tinha necessidade. Com essa iniciativa, o recebimento de ajuda cresceu muito e, consequentemente, o número de doações também”, relata o pároco.

Se por um lado as igrejas estavam de portas fechadas para a celebrações presenciais, por outro teve grande mobilização para a caridade. “Logo no primeiro fim de semana do lockdown, a Região Central de BH teve um impacto maior, porque a população em situação de rua não tinha o que comer. A Pastoral de Rua se reuniu e organizou uma ação emergencial para fazer e distribuir alimento na região, naquele fim de semana. Assim passamos a fazer com frequência e em pouco tempo igrejas de outras religiões se uniram à pastoral e fortaleceram a ação. Foi criado um grupo com essa ajuda que passou a receber doações, fazer a comida e distribuir. Foi um movimento muito bonito, emocionante mesmo, naquele momento de tamanha insegurança. Fui muito tocado pela coragem dos voluntários de correrem o risco de serem contaminados para alimentar pessoas que não tinham como sobreviver sem essa ajuda.” Segundo padre Amaral, os voluntários pareciam astronautas, tamanho o aparato de segurança que usavam, e apesar do alto risco o imperativo da caridade em período tão necessário cresceu tanto que, como resultado, pouco tempo depois nasceu o programa emergencial O Canto da Rua, na Serraria Souza Pinto, unindo grupo de voluntários e recursos públicos. O atendimento médio diário era de 800 pessoas para café e almoço, banho, local para lavar roupa, assessoria jurídica, assistência social, psicológica e posto de saúde. Uma parceria com uma faculdade de veterinária da cidade cuidava dos bichos dos moradores de rua. O programa durou quase um ano.

Balanço das ajudas efetuadas de 8 de abril de 2020 a 19 de fevereiro de 2022: 18.442 famílias contempladas (72.134 pessoas); doação de 20.896 cestas básicas; 966 orientações jurídicas; e 367 orientações psicológicas. Foi impossível mensurar o volume de apoio e ajuda espiritual.

De todos os projeto sociais da Igreja Católica, apenas o Providência, de atendimento a crianças e adolescentes, em convênio com a PBH, teve suas atividades educativas suspensas. Porém, as pessoas que trabalhavam no projeto davam assistência para as famílias das crianças, dentro do necessário.

Para padre Júlio, a igreja nunca trabalhou tanto como na pandemia, e apesar de a vida voltar ao normal, a necessidade continua muito grande, principalmente na alimentação. “O agravamento da situação econômica e social levou muitas pessoas a dependerem de assistência. A pandemia não deixou apenas problemas sanitários, gerou problemas sociais e um quadro muito desafiador, que não é nada bom”, conclui.

Padre Fernando Lopes, Paróquia Nossa Senhora de Fátima (foto: Tulio Santos/EM/D.A Press)

Ajuda para adequação

Padre Fernando Lopes, responsável pela Paróquia Nossa Senhora de Fátima, situada na Praça Carlos Chagas, no Bairro Santo Agostinho, mais conhecida como Praça da Assembleia, teve que se mobilizar rapidamente para conseguir atender à necessidade espiritual dos fiéis. “Tivemos que agir com muita criatividade e agilidade. Passamos por ondas de afastamento, algumas mais abrangentes e outras menos. Todas as nossas igrejas tiveram que se adaptar para seguir todas as normas e protocolos de segurança. Por exemplo, antes do lockdown, tivemos que manter um distanciamento de um metro e meio entre cada pessoa. Nossa paróquia, que comporta 600 pessoas, só podia receber 90. Os fiéis pediam uma solução”, relembra.

Até então, a paróquia só fazia missas presenciais. Padre Fernando recorreu à sua extensa rede de amigos e pediu ajuda para criarem ferramentas e assessorá-lo na realização e transmissão de missa virtual. Um dos grandes dons do pároco é sua capacidade aglutinadora. Consegue, como poucos, fazer amigos e sensibilizá-los para se tornarem voluntários em causas importantes. Rapidamente estava com tudo funcionando muito bem, e dominando as câmeras. Mesmo antes do lockdown já transmitia as missas.

Para dar maior alento ao fiéis, o padre criou outras transmissões como o Momentos de Espiritualidade. “Precisava dar amparo espiritual às pessoas que estavam mais fragilizadas, falo no âmbito existencial de- las. A existência e o espiritual andam juntos, Somos um ser inteiro, e estávamos sofrendo, assustados com tudo o que estava acontecendo. Era tudo muito novo para a humanida- de. E as instabilidades todas que vieram, a social, a profissional, crises diversas, tudo isso tirou o chão das pessoas, e elas precisavam dessa força espiritual para manter a esperança. O esperar, não de braços cruzados, mas de forma participativa, é o esperar na união, na solidariedade”, diz. O atendimento presencial parou, para segurança de todos, mas foi feito atendimento individual por telefone, chamada de vídeo, Zoom etc.

Alguns sacramentos tiveram que ser interrompidos, como por exemplo os casamentos, comunhão, confissão, unção dos enfermos, ordem sacerdotal, batizados. A unção dos enfermos, em casos extremos, dentro da UTI, o padre fez via chamada de vídeo, para dar alento à família e ao enfermo. Atualmente, os batizados voltaram com acúmulo de crianças, e algumas já estão até andando. Na Paróquia Nossa Senhora de Fátima, são realizado todos os sábados cerca de 15 batismos.

Pastor Paulo Mazoni, presidente da Igreja Batista Central de Belo Horizonte (foto: Divulgação/Central.online)

Valorizando as pessoas

Para Paulo Mazoni, pastor presidente da Igreja Batista Central de Belo Horizonte, a busca pela fé e por Deus é um fenômeno natural e compreensível, porque em qualquer situação difícil o ser humano busca uma borda de salvação, um ponto de apoio, inclusive na fé. “Algumas pessoas buscaram apoio na bebida, nós vimos o aumento do alco- olismo, outras não conseguiram manter o casamento e houve um número enorme de divórcios, mas a maioria, nesse momento, buscou apoio em Deus. Em certo sentido, Deus até permitiu esse fenômeno, porque nunca houve isto: 200 nações da Terra enfrentando o mesmo problema ao mesmo tempo, falando a mesma linguagem, com o mesmo inimigo em comum. Bilhões de pessoas ansiosas, achando que o mundo ia acabar, e aí vem o misticismo, vem a ciência e embates, mas revela nossos limites, nossa humanidade. Não sabemos o que vai acontecer, não temos controle sobre as coisas. Um vírus invisível vem e me mata, ou leva a minha pessoa mais amada. Uma pandemia como essa tocou no desconhecido, te empurrou para um chão movediço, e as pessoas estão procurando uma resposta.”

Apesar de ter ficado com as portas fechadas e não poder celebrar cultos presenciais, a igreja não parou. Pastor Paulo atuou intensamente em hospitais e em atendimentos às pessoas. “Acho que nunca trabalhei tanto em toda a minha vida. Fiquei de cabelo branco. Passava 12 horas por dia na frente do computador atendendo as pessoas. E noto que, ao final, o saldo foi muito positivo. Como diz na “Bíblia”: 'Tende por motivo de alegria passar por provações'. Isso, sendo crente ou não, os testes da vida, as provas de qualidade nos fazem crescer, evoluir. O fogo refina o ouro, testa se ele é bom, joga-se ácido no ouro para ver se é verdadeiro. A pandemia testou a religiosidade do povo brasileiro, que é muito religioso. Aliás, o mundo é religioso, isso está no gene do homem, todo ser humano tem a necessidade de transcender, desde que o mundo é mundo. Seja o deus jacaré, o deus rio, o deus sol. Essa é a marca comum, antropológica de todas as gerações. E em um mundo moderníssimo, tecnológico, vem essa pandemia para mostrar que todos somos iguais e que buscamos alguma coisa maior, porque nos sentimos pequenininhos. E eu, que quero divulgar o evangelho, apesar de ter um lado que chora o luto da perda, por outro lado tenho um contentamento de perceber que a pandemia revelou o tamanho das pessoas para elas mesmas, porque o ser humano achava que era muita coisa por ter dinheiro e tecnologia, e se viu trancado e impotente. A busca pela oração é porque depois de um tempo eles olharam para dentro e viram que são vazios, e esse vazio existencial impulsionou a busca por Deus. É no deserto que a água é valorizada.”

A Igreja Batista Central se mobilizou rapidamente. Primeiramente porque, antes mesmo da pandemia, já havia investido bastante em tecnologia e modernizado sua marca e os domínios de internet, passando a se chamar Central.Online. Já tinha redes sociais e canal no YouTube, onde eram postadas todas as mensagens dos cultos presenciais, após a celebração. Para passar a fazer as transmissões ao vivo foi muito mais fácil e rápido. O pastor Paulo passou a fazer uma live diaria, às 7h, o “Café com Deus, na mesa com Jesus, recebendo força, vida e coragem para viver um dia de cada vez”, com acesso de 2 mil pessoas. Agora, é uma vez por semana. Os atendimentos por videoconferência eram feitos por todos os pastores da Central, com agenda cheia, diariamente, para dar conforto, consolo e orientação espiritual. Todas as reuniões de célula também passaram a ser on-line.

“Nossa igreja tinha 12 mil pessoas participando das células (pequenos grupos de estudo bíblico e oração nas casas das pessoas, durante a semana), e em dois meses de pandemia passamos para 21 mil pessoas. Seis meses depois, havíamos crescido cerca de 51% em termos de frequentadores. Mudamos de patamar. Logo que abrimos as transmissões ao vivo, os acessos eram de 30 mil pessoas assistindo a cada culto; o normal eram três mil”, conta o pastor Mazoni.

Segundo ele, as células já retomaram em formato presencial, e consequentemente, o número de frequentadores caiu, por isso a igreja decidiu que algumas células continuarão em formato virtual, pois têm pessoas de outros países. “Só não teremos células híbridas”, esclarece.

Depois que foi permitido o retorno dos culos presenciais, durante um período, a igreja passou a realizar dois cultos nas manhãs de domingo, mas agora, em que não há mais necessidade de distanciamento, voltaram a realizar apenas um culto às 10h e outro às 18h, como era antes da pandemia. Vale lembrar que a Central comporta 2,5 mil pessoas.

Em uma igreja tão grande, não é preciso dizer o tamanho de ajuda material que foi necessária. A filosofia da Central, direcionada por Deus para o pastor Paulo, foi de que 51% do dinheiro arrecadado na igreja fosse doado para os outros, e não usado na igreja. Esse percentual é doado para missões, projetos externos e os pobres. Para ajudar na pandemia, o pastor fez o que sempre faz, orou e pediu a Deus um direcionamento, e nasceu então um programa de doação de valores que poderia ser doado de uma vez, em três parcelas ou em seis parcelas, e a família beneficiada poderia pedir uma renovação da ajuda, mais uma vez. Cerca de mil famílias foram beneficiadas nesse programa, que contemplou desde profissionais liberais, profissionais da área de restaurante e eventos, que ficaram impedidos de trabalhar, até quem perdeu o emprego. À parte da ajuda financeira, houve doação de cestas básicas, ajuda funeral, etc. Por incrível que pareça, não houve queda na arrecadação do dízimo e, atualmente, a arrecadação aumentou.