(foto: Pixabay)



Os problemas revelam duas coisas: nos mostramos mais solidários e buscamos mais a Deus. A pandemia comprovou essas duas máximas. A palavra mais pesquisada no período inicial do lockdown, registrado no Goolge Trends foi oração, e as pessoas se uniram em ações de solidariedade, bem como as igrejas,

que bateram recordes de ajuda tanto espiritual quanto material.