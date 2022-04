Mineirão vira palco para encontro de executivos

Willian Machado, o Capita, comandou as ações no Mineirão (foto: divulgação)



A edição do Leadership Experience 2022: (Re) Connecting People & Global Trends, realizado pela Amcham BH com o apoio da Tailor, consultoria de recrutamento executivo, reuniu no Mineirão grandes nomes do empresariado e indústria mineira em um fim de semana de conexões e aprendizados, com uma maneira bem diferente de impactar assuntos sérios. O encontro contou com 62 executivos mineiros, de 48 grandes empresas, em uma imersão de dois dias com experiências sobre os temas liderança, futuro da mobilidade e ESG.

No primeiro dia, os convidados, liderados pelo ex-jogador – e agora gestor – William Machado, o Capita, levou literalmente os participantes a jogarem o jogo no gramado do palco mais famoso de Minas. Eles puderam sentir a emoção e a responsabilidade do que é uma tomada rápida, às vezes em frações de segundos, de pequenas ou grandes decisões que impactam todo um time.

Segundo o diretor-executivo da Tailor, Bruno da Matta Machado, "foi uma experiência única poder ver o gramado do Mineirão repleto de líderes empresariais que optaram por deixar os sapatos de lado e calçaram os tênis para, de uma forma leve e descontraída, refletir sobre gestão, tomada de decisão e liderança".

No dia seguinte, foram dois eventos simultâneos. Em Belo Horizonte, na BLVS Arena Beach Tenis, 20 participantes competiram na modalidade, enquanto abordavam os temas ESG e negócios, traçando uma relação entre a grande febre que virou o esporte com a chegada não menos impactante da tendência das boas práticas globais.

A mais de 100 quilômetros de distância de lá, em Itaúna, interior de Minas, um grupo de executivos acelerava Porsches e Mercedes na pista do Aeroporto São Pedro. Com apoio da Bamaq, o Leadership Experience tirou as aeronaves da pista do aeroporto e as substituiu por supercarros, à disposição dos convidados. Embalados sob a temática "O futuro é sempre incerto, mas pisar fundo e acelerar é uma escolha", os executivos puderam realizar manobras e sentir a adrenalina das máquinas.