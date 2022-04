Vale expande uso de equipamentos autônomos no Brasil

Caminhões sem operadores nas cabines aumentam a segurança e a eficiência no trabalho (foto: Vale/Divulgação )

O processo autônomo que vem sendo implantado na Vale, nos últimos anos, com avanço da tecnologia está permitindo que máquinas do pátio sejam operadas sem a presença do operador. Atualmente, sistemas de computador, radares, GPS fazem parte da rotina de mais de 30 empregados da Vale no Brasil. Com essa tecnologia, que começou a ser utilizada há quatro anos, os equipamentos se movimentam sem a presença dos operadores nas cabines, o que reduz significativamente os riscos que as pessoas ficam expostas na área operacional. O avanço, no entanto, envolve tanto questões de segurança quanto de produtividade, gerando mas qualidade de vida para aos empregados e eficiência na produção.

"Antes, os operadores precisam se deslocar para acessar as máquinas. Hoje, o operador vai estar dentro de uma sala, garantindo segurança", destaca Ana Carolina Pacheco, operadora de pátio autônomo do Terminal Iha Grande, no Rio. "Isso quer dize que nós estamos reinventando a forma de fazer mineração, de operar uma mina", completa Felipe Cordeiro, supervisor de operação em Carajás-PA.

EXPANSÃO Em janeiro foi entregue a 18ª máquina do pátio autônomo no Terminal Marítimo de Ponta da Madeira, em São Luís (MA), e em fevereiro começou a operar a 11ª perfuratriz em Itabira (MG). Os proprietários também estão presentes nas operações de Carajás (PA). No total, 24 caminhões, 18 perfuratrizes e 30 máquinas de caminhões de operação de forma de estrada.

HISTÓRICO Os primeiros perfuradores autônomos a entrar em operação foram os equipamentos fora de estrada, na mina de São Gonçalo do Rio Abaixo (MG). Atualmente estão operando também caminhões fora de estrada, perfuratrizes e máquinas de pátio em Carajás (PA); perfuratrizes em Itabira (MG), e os pátios inauguraram este ano em São Luís e Mangaratiba (RJ). Também há perfuratrizes para minas impulsionadas e levadas no Canadá e na Malásia. Saiba mais em https://www.noticiasdemineracao.com