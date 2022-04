Moda plural

Plural (foto: Plural/divulgação)







Para uma família que sempre respirou moda, estar no mercado é uma questão de amor e tradição e, ao mesmo tempo, de muitas readequações. Quando Gláucia Fróes, engenheira-agronôma por formação, resolveu abrir a Plural em sociedade com a irmã, Helena, a ideia era explorar uma linha básica em malharia, coleções compostas por peças amplas e confortáveis para o dia a dia.

Inicialmente, a produção era voltada apenas para a loja de Belo Horizonte, uma multimarcas homônima localizada no Bairro Santa Efigênia, mas a marca cresceu, começou a avançar no atacado e, como consequência, a participar de feiras. Timidamente, estreou em um espaço coletivo do Sindivest – Sindicato das Indústrias do Vestuário de Minas Gerais. Logo, logo evoluindo na criação e desenvolvimento de produtos, foi convidada para exibir seus lançamentos nas passarelas de BH e tornou-se um nome importante no segmento, presente nas melhores vitrines nacionais.

Plural (foto: Plural/divulgação)

Muitas histórias se desenrolaram nos últimos cinco anos: a Plural fechou o ponto comercial em BH e deu um tempo nas exportações. Enfrentou a pandemia, diminuiu sua estrutura, ampliou o alcance on-line. Reajustando os ponteiros, transferiu a loja de São Paulo dos Jardins para o Bairro Pinheiros, onde lançou, recentemente, a coleção outono-inverno 2022. Quem conta as novidades é Thiago Fróes, filho de Gláucia, que, junto ao irmão Lucas, dirige o empreendimento na capital paulista.

Plaueral (foto: Plural/divulgação)

Graduado em comunicação, vem acompanhando desde cedo os passos da empresa, atuando na área de design gráfico e assinando a criação das estampas. Há dois anos, seu raio de ação se ampliou e ele, que teve uma passagem pelo curso de moda da Faculdade Santa Marcelina, abraçando a concepção do estilo sob a coordenação de Gláucia.

Plural (foto: Plural/divulgação)

“Sou cria da Plural, minha estética é pautada pelo que minha avó e minha mãe faziam e gostavam. A moda, a poesia e a arte sempre estiveram presentes no cotidiano da minha família”, ressalta Thiago. Para entender melhor essa gênese é preciso explicar que a avó em questão é Wilma Saldanha, uma das pioneiras da moda em Belo Horizonte e uma das donas da Patachou, grife que fez parte do Grupo Mineiro de Moda. Porém, muito antes da sociedade, Wilma já tinha a vocação nas veias e foi dona da malharia Penélope, na rua Inconfidentes. Perita no assunto, foi ela quem levou para a Patachou o tricô, que viria ser o DNA da marca.

A coleção de inverno da Plural, segundo o estilista, tem como referência o universo de Federico Garcia Lorca. O ponto de partida foi um livro encontrado na casa do tio, o arquiteto João Diniz. “Abri e comecei a ver nos desenhos de linha imagens muito poéticas. Isso me acendeu a curiosidade, porque, coincidentemente, Lorca morreu em Granada, cidade da Espanha onde morei por dois anos”, relata.

A pesquisa sobre o poeta e dramaturgo espanhol prosperou e inspirou toda a concepção imagética do trabalho, como criação dos grafismos de círculos dentro de círculos, que lembram impressões digitais. As buganvílias de Granada, os lenços que remetem aos ciganos, entre outros símbolos características da Andaluzia, também influenciaram a condução da narrativa em torno da coleção. “São referências que se misturam, nunca é uma coisa só”, enfatiza Thiago.

Na cartela, predomina o contraste e combinação de cores dramáticas – uva e azul bic, um vermelhão gitano, manga e amarelo forte, magenta, tons fortes e otimistas que energizam –, além do off white, marinho e cinza. As clientes da marca, segundo ele, se identificam com a arte e design, curtem peças amplas e mutáveis em termos de styling, e apreciam a possibilidade de brincar com elas.





Edição limitada Entre as novidades, há o lançamento de uma linha com edição limitada, modelagens mais elaboradas, que tem como carro-chefe o jacquard e é voltada para um público fashion e com melhor poder aquisitivo. Os shapes se sobressaem pela volumetria bem pensada, que dá certa dramaticidade ao minimalismo presente na essência da marca.

“Sempre quis trazer esse braço para a Plural. A trama do jacquard com seus desenhos exclusivos dá um aspecto precioso às roupas. As clientes estão absorvendo bem essa pegada ateliê. Podemos observar isso na loja de São Paulo, que funciona como um termômetro das vendas”. O que é importante, na sua opinião, no momento em que a empresa diminuiu sua participação no atacado. “Diminuímos a presença no mercado devido à pandemia. Estamos em um momento analítico, em que é preciso ficar atento aos números”, acrescenta.

Thiago cita também o desenvolvimento de uma linha ecológica, que já tinha sido iniciada anteriormente e que mostra muitas possibilidades de crescimento. O segmento, batizado como easy chic, concentra essa produção em malha composta por fios importados de viscose sustentável. “Temos ainda os tricôs para complementar as produções”, explica o estilista, que se divide entre a administração da loja paulista e a fábrica, em Belo Horizonte.

Há um consenso em que o grande segredo da Plural, mesmo nas criações mais limpas e básicas, é a modelagem, que dá status tanto a uma pantalona impecável quanto a um conjunto de moletinho. Essa também é a opinião de Virgínia Barbosa, proprietária da Ponto Vi. Ela compra a parte dia a dia das coleções confeccionadas em malhas de algodão e linha. “A precisão da modelagem é exemplar e demonstra que há um grande conhecimento por detrás, valorizando as peças minimalistas”, pontua.

A empresária, que tem uma longa parceria de vida e trabalho com os donos da Plural, elogia o nível de qualidade dos produtos. “Além do mais, a roupa combina com o que acredito: é descomplicada, atemporal, versátil, mas pode ganhar sofisticação com o uso de acessórios”.