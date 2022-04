Estilo nos pés

Arezzo (foto: arezzo/divulgação)







Minha mãe sempre disse que a elegância da mulher está nos pés. Falava “você pode estar vestida de trapos, mas se estiver com um belo sapato, fica alinhada e elegante”. Desde então, a primeira coisa que olho quando encontro as pessoas são os pés. Talvez seja por isso que nós, mulheres, temos fixação por esse acessório, e não resistimos quando vemos modelos que nos agradam. Quantas de nós já foram chamadas de centopeia pela grande quantidade de sapatos que temos? Pois, hoje, vamos mostrar vários modelos que, provavelmente, resultaram em novos itens nas sapateiras.

Luiza Barcelos (foto: Divulgação)

Como tudo na moda, a coleção outono/inverno 2022 de calçados está bem diversificada. Uma das coisas que mais chamam a atenção é que, depois de vários anos ofertando calçados que primavam pelo conforto, a nova estação apresenta várias peças com salto alto fino – que estava sumido das prateleiras –, solas sem meia pata, amarrações na perna. Apesar de se tratar das estações frias do ano, todas as marcas apresentam sandálias. As botas se apresentam com altura de canos variadas, desde o cano curto ao cano médio, o longo até o joelho e o over size, que pode ser acima do joelho ou se estender até quase o meio da coxa. Os estilos também são variados, indo dos modelos mais finos, sociais, aos coturnos estilo militar. Mocassins também estão presentes em versões esporte e com mais social, com brilhos. O que está sumido são as sapatilhas, que reinavam absolutas, porém depois dos tênis “sociais” sumiram do mapa.

Piccadilly (foto: Divulgação)

A mineira Arezzo, que atualmente é mundial, intitulou sua coleção de #arezzonext, e trouxe um mood que retrata os diversos estilos de suas clientes ao longo de sua trajetória e reflete uma perspectiva para seus próximos anos. A coleção de inverno 2022 explora as macrotendências, incorporadas ao DNA feminino da marca. Este ano, a Arezzo completa 50 anos de história participando da vida das mulheres, e propõe um olhar sobre o passado, mas uma análise do futuro, do que vem pela frente.

What's next? Essa é a mensagem principal da campanha: um convite ao olhar para a atemporalidade e beleza dos ícones e a capacidade de atravessar gerações. O squad de modelos, criados sob a direção criativa de Giovanni Bianco, fazem alusão às campanhas icônicas de moda, em um jogo de imagens com fortes referências do final dos anos 1990 e 2000.

Junia Gomes (foto: Divulgação)

Paula Bahia diz que a mudança de hábitos dos últimos anos, e a forma de nos vestir e calçar passou a privilegiar o conforto e a versatilidade. Seu outono-inverno 2022 seguiu esse conceito trazendo sapatos com saltos mais baixos e grossos (salto bloco). As cores estão muito presentes com combinações diferentes como verde/preto/off white, roxo/bronze, mostarda/magenta/roxo. Como destaque de material, traz o couro de pelo com estampa animal print. Coturnos com sola de borracha suflair vêm em cores neutras como o preto, camel e café. A Birkin agora virou clássico e não pode ficar de fora, com fivela de strasss colorido ou minimalista. Mocassins têm opção em couro ou tecido jac- quard. Sandálias fisherman, ou seja, pescador, com tiras coloridas ou não, também seguem como forte tendência.

Paula Bahia (foto: Nello Aun/Divulgacao)

Para Luiza Barcelos, é tempo de Infinito. Assim, faz um convite para as inúmeras possibilidades que movem a próxima estação. O inverno 2022 da marca é o Inesquecível, e com essa premissa a equipe de estilo mapeou os maiores desejos de moda da mulher brasileira e os traduziu em quatro macrotendências: Era das Cores, De Leste a Oeste, Glam Rock e New Class.

Os modelos transbordam atitude, com cores vivas, elegância e liberdade. Com escolhas que prometem ser os maiores hits das produções, a marca apresentou uma coleção exuberante. “O Infinito Luiza Barcelos é um universo interminável de refinamento, de personalidade e de fascínio pela moda”, diz a diretora criativa Luiza.

A Piccadilly apresentou um outono-inverno 2022 que promove a autoaceitação e o conforto. Com o mote “Você reflete o seu melhor”, a marca intitulou a coleção de Reflexos, e encoraja as mulheres a olharem para dentro de si e admirar a imagem que veem no espelho e o que se tornaram. Entre as principais apostas da temporada estão as linhas EnergyON e Marshmallow. A primeira tem modelos de tênis com um sistema exclusivo de ímãs que transforma impacto em vibrações, auxiliando na prevenção de dores nas articulações dos joelhos e relaxamento para as pernas e pés; a segunda apresenta calçados feitos de EVA, com formatos flexíveis, cores alegres e em modelos Slide e FlipFlop. Além disso, a nova coleção conta com novas tecnologias, cores tendências, como aspargo e off-white, detalhes em correntes e trançados, modelos de botas, sapatilhas, sandálias e outros tipos de tênis. A grife continua com o olhar atento e tem um superlançamento para quem sofre com os desconfortos causados pela fascite plantar, uma inflamação na fáscia plantar, banda espessa de tecido fibroso que se estende desde o osso do calcanhar até os dedos dos pés. A Hello Fascite conta com uma palmilha anatômica ultramacia, com largura especial e elevação no arco, que suporta e neutraliza a pisada, distribui os pontos de pressão e alivia os desconfortos. Mil colaboradores focados em oferecer qualidade, conforto, moda e bem-estar para suas consumidoras.

Anna Barroso se destaca pelo seu olhar, desenvolvido ao longo de sua adolescência, enquanto acompanhava sua mãe nos bastidores da fábrica de sapatos e em viagens de pesquisa. Ela imergia em leituras e pesquisas de moda. Sempre muito atenta ao mundo ao seu redor, encontrava nele inspiração para criar coisas novas. O novo nunca é totalmente novo, é sempre resultado de reinterpretações e misturas feitas a partir do que já existe. Por isso a Anna sempre amou a pesquisa e a busca por inspirações. Sua marca homônima Anna Barroso nasceu no início de 2015. Ela sentia falta de sapatos autorais, que fugissem do lugar-comum e realmente transmitissem uma mensagem.

Percebeu que poderia criá-los. A primeira coleção foi concisa e focada em sapatos baixos confortáveis e únicos, que pudessem ser o ponto alto de uma produção e até mesmo substituir o salto. Foi nela que nasceu o trabalho autoral com correntes e pedrarias, que até hoje é a identidade da marca. O conceito de Statement Shoes traduz o espírito da marca: sapatos únicos, que são a primeira peça a se destacar em um look. Voltado para a mulher elegante e moderna, que não abre mão de expressar sua identidade ao se vestir. Anna Barroso não cria presa às estações do ano, como é de costume. Ela cria com independência e personalidade.

Junia Gomes criou uma coleção para recomeços de vida social, volta ao trabalho presencial, enfim, vaidade de novo, para mulheres com saudades de usar salto alto, mas sem abrir mão do conforto. A estilista criou um solado confortável mesmo para os modelos de salto alto, e abusou de tecido tecnológico nas botas, que receberam solados tratorados, com um toque fashion para um visual descolado.

O CEO do grupo Arezzo Co., Alexandre Birman, é hoje detentor de várias marcas, e tem a sua Birman, que apresenta calçados sofisticados, diferenciados. Pode-se dizer que é uma linha de luxo, com materiais nobres e estilo marcante. Calçados com meia pata em couro metalizado, botas em veludo com tornozeleira em cristais são alguns dos destaques, lançados no exterior (como sempre).