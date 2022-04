Mundo Jurássico volta ao ItaúPower Shopping

Em tamanho original, as réplicas atraem os visitantes pelos detalhes em seu acabamento (foto: ItaúPower/Divulgação )



Uma boa oportunidade de diversão para toda a família é visitar a exposição “Mundo Jurássico”, que está de volta ao ItaúPower Shopping. Instalada na Praça Central do mall, em Contagem, a exibição é gratuita e estará disponível até 24 de abril com 13 réplicas de dinossauros em tamanho real. Entre os modelos apresentados estão o tiranossauro rex, o espinossauro e tem até o rex filhote. Para tornar o ambiente ainda mais real, cada réplica ainda é acompanhada por sons e movimentos específicos, o que torna a experiência ainda mais realista.





ESTRUTURAS O “Mundo Jurássico” é desenvolvido por um grupo de engenheiros e paleontólogos especialistas que utilizam estruturas de aço reforçado para construir o esqueleto dos animais. As peças são preenchidas de espuma de alta densidade para o corpo e borracha de silicone como revestimento, além de materiais elétricos e eletrônicos, que dão vida às figuras.

Criada há mais de oito anos, a exposição já passou por várias cidades em todas as regiões do Brasil, proporcionando aos visitantes a sensação de estarem no hábitat dessas incríveis criaturas pré-históricas. Para curtir a exposição, é só aparecer dentro do horário de funcionamento do shopping, que é de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos, das 11h às 20h.





#TODOSJUNTOS Entendendo que o envolvimento de todos é a melhor atitude para superarmos este momento, pedimos que o público também faça a sua parte. Ao circular no shopping e curtir uma brincadeira ou exposição, permaneça com a máscara de proteção. A entrada é gratuita e o ItaúPower Shopping fica na Cidade Industrial, em Contagem.