Uberlândia recebe terceira unidade do Bahamas Express

A nova unidade do Bahamas Express oferece conforto e satisfação aos consumidores de Uberlândia (foto: Bahamas/Divulgação)



A cidade de Uberlândia, no Triângulo Mineiro, acaba de ganhar mais uma unidade do Bahamas Express. Trata-se da nova unidade da bandeira Bahamas Express, com proposta de oferecer mais comodidade e facilidade aos moradores de Uberlândia e todo o fluxo de pessoas que transitam próximas do local. Com o lema "conveniência com preço de supermercado", o Bahamas Express é a bandeira ideal para diversos momentos de compras rápidas.

Suas lojas compactas oferecerem mais agilidade e conforto aos consumidores que buscam soluções simples em seu dia a dia perto de casa ou em trânsito. A nova unidade, inaugurada em 29 de março, fica no Pátio Sabiá (Av. Anselmo Alves dos Santos, 1111 – Tibery, Uberlândia). A loja tem 338,15 metros quadrados de área de venda, estacionamento compartilhado do Pátio Sabiá e quatro Check-Outs.





COMPROMISSO SOCIAL O diferencial das conveniências tradicionais, como o próprio lema sugere, é trazer o melhor desse conceito atrelado aos preços baixos proporcionados pela rede. O foco principal são produtos destinados à reposição e prontos para consumo.

Empresa multicanal, o Grupo Bahamas segue com a missão de oferecer aos clientes produtos e serviços com qualidade, a preço justo, por meio de um atendimento rápido e humanizado, gerando satisfação aos clientes em todos os momentos de compra.

Em compromisso com a cultura socioambiental e buscando fortalecer a identidade da marca junto à comunidade Uberlandense, a parceria já é sucesso e vai gerar bons frutos.





ALCANCE A rede ocupa a 17ª posição no ranking Abras, a 4ª no ranking Amis, sendo a primeira rede do interior de Minas. São 71 unidades em operação divididas em bandeiras, presentes em 46 unidades na Regional Zona da Mata e 25 unidades na Regional Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba, sendo: 4 de bandeira Bahamas Hiper, 16 de bandeira Bahamas Supermercado, 5 de bandeira Bahamas Mercado, 7 de bandeira Empório Bahamas, 10 de bandeira Express e 29 de bandeira Bahamas Mix.

HISTÓRIA A partir de julho de 2013, iniciou a expansão da rede para o Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba, passando a atuar em nível estadual. Nesssa região, conta com unidades em Uberlândia, Araguari, Araxá, Frutal, Ituiutaba, Monte Carmelo, Patrocínio, Patos de Minas e Uberaba. Com 38 anos de atuação, o início das atividades foi em março de 1983, com um bar no popular bairro Santa Luzia, em Juiz de Fora. Desse pequeno bar surgiu uma loja de mercearia, que ganhou filial, e com o aproveitamento de oportunidades levou ao crescimento dos dias de hoje. Desde o início das atividades, a direção da rede está nas mãos dos sócios Jovino Campos Reis e Paulo Roberto Lopes.

Hoje, a rede de Supermercado Bahamas S/A mantém sua sede em Juiz de Fora. Na região da Zona da Mata e Campo das Vertentes, além de Juiz de Fora, está presente em Além Paraíba, Barbacena, Cataguases, Leopoldina, Muriaé, Ponte Nova, São João del-Rei, Ubá e Viçosa. O Grupo Bahamas gera diretamente mais de 9.000 postos de trabalho, divididos em suas 69 unidades comerciais, dois centros de distribuição (Juiz de Fora e Uberlândia) e nos escritórios da Regional Zona da Mata e Triângulo. Com amplo trânsito entre as principais empresas fornecedoras do país, o Bahamas trabalha com um mix em torno de 12 mil itens, o que garante grande variedade de produtos.