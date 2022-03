(foto: Cris Barros/divulgação)

É sobre a força de um objeto em movimento que Cris Barros se inspirou na coleção para as estações mais frias do ano, e a batizou de MO.MEN.TUM. Essa energia foi o que manteve a equipe criativa inspirada e em moção. “Foram 20 voltas ao Sol. 20 danças ao redor de uma luz que nunca brilhou tanto. Um movimento em constante evolução, onde corpos e objetos ganham força e velocidade pelo próprio impulso. Um ciclo virtuoso”, diz a fundadora da marca.

Para desenvolver a primeira coleção comemorativa pelos 20 anos da marca, a estilista Cris Barros conta que mergulhou nas memórias da sua jornada até aqui, lembrando de tudo e todos que vieram juntos e contribuíram com essa longa trajetória de muitos aprendizados, sucessos, desafios, risadas, conquistas, paixão e amor. Uma grande jornada, feliz e cheia de brilho.

Seu sentimento? Uma profunda gratidão e felicidade. “Essa coleção fala sobre a nossa energia em movimento, em constante transformação. É uma coleção vibrante. Ela olha muito para os próximos 20 anos com esperança e prosperidade. O outono-inverno 2022 homenageia um sonho, uma trajetória, uma emoção, o eterno para todos nós”, conta Cris.

Nesta estação, a label entra em uma nova era. Uma era dourada que representa a posição atual, Momentum, que é de estar em plena consciência e aceitação de hoje e de amanhã. “Livres, felizes, resilientes.”

Como é usual fazer agora em cada coleção, a grife dividiu a coleção em cápsulas, que chama de capítulo, e para criar o primeiro capítulo da comemoração de 20 voltas ao Sol da marca, a estilista revisitou sua jornada e construiu uma coleção rica em detalhes, brilhos, fluidez e sofisticação, inspirada em grandes festas de estilo oitenta, com alto-astral atemporal e participação especial de grandes amigas: Lenny Niemeyer, Thai de Bufrem, Maria Eleonora Chagas e Lívia Nunes.

A coleção traz vestidos, saias, calças e tops com recortes, transparências, paetês, aviamentos e caimentos que dão um diferencial a cada peça. Um excesso chic que se encontra em peças que visam despertar desejo, seja nos acessórios exclusivos, como a sandália de pelúcia tigre, nos cintos com adornos “bijoux” e corrente banhada a ouro ou nos vestidos turquesa statement com recortes “estratégicos”.

A essência autoral, o DNA da marca, aparece em bordados e tecidos desenhados manualmente no ateliê, e nos acessórios com diferenciais, como no salto esculpido um a um remetendo a uma verdadeira obra de arte. A cartela de cores propõe um inverno vibrante e solar com tons pop rosa flamingo, vermelho flama e amarelo solaris. Em uma homenagem à história da grife, trouxe peças com cores atemporais, como o marrom vintage, o azul imperial, os clássicos e gráficos pretos e off white.

Olhando sempre para o futuro, a marca continua trabalhando com matérias-primas sustentáveis, como por exemplo o tecido Apolo, desenvolvido com materiais provenientes de madeira de reflorestamento, que tem o selo Oeko Tex, ou o Jacarta, também de fibras de reflorestamento, no qual toda água utilizada em sua produção é tratada antes de voltar à natureza.

Sempre visando reduzir ao máximo os impactos ambientais de sua operação, Cris Barros fechou o ano de 2021 com o certificado de Empresa Carbono Neutro, ou seja, todas as emissões de suas operações, coleções, fretes, lojas e embalagens serão compensadas por créditos de carbono.