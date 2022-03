Inspirada nos astros

(foto: ida/divulgação)







A marca de moda responsável IDA convida a mulher a observar o céu como uma página em branco e soltar a imaginação para pensar sobre o que há por trás da imensidão do universo e delas mesmas, remetendo às trocas de ciclos e mudanças, que fazem as pessoas se adaptarem e evoluir . Por causa dessa referência às transformações a partir dos astros, a coleção ganhou o nome de Luminar e traz cores, silhuetas e detalhes que propõem a redescoberta de possibilidades de se expressar.

(foto: ida/divulgação)

Os destaques da coleção são para as modelagens amplas, clássicas da marca, reforçando a leveza e a fluidez das peças. A cartela de cores traz verde-claro e médio, vermelho e rosa queimado, porém não abandona os tons neutros clássicos como o nude, off white e preto, acrescidos por um verde-escuro que liga as variadas combinações. Destaque para detalhes como estrelas cadentes e lurex. A coleção também traz recortes, transpasses e amarrações.

(foto: ida/divulgação)

Conforto e responsabilidade ecológica é a parte principal de toda coleção, representados em vestidos de malha de algodão certificado, peças produzidas em liocel e modal – tecidos de fibras sintéticas de menor impacto negativo, que garantem um frescor. A coleção leva as pessoas a lembrarem que fazemos parte de uma grande constelação repleta de surpresas e mudanças.

(foto: ida/divulgação)





HISTÓRIA A Ida nasceu em 2019, com o objetivo de chegar cada dia mais perto de uma moda mais responsável. A aspiração é ser cada vez uma marca que conversa com os novos tempos. Fundada por Bento Guida, tem como estilista Gabriela Machado, e juntos desenvolvem o negócio. A empresa tem uma rede de sustentabilidade afetiva, tem no meio ambiente um dos mais fortes pilares, e defende um consumo consciente, responsável e sensível. O DNA da grife é oferecer peças atemporais para a cliente se expressar como quiser, por meio de modelos que podem ser combinados de forma criativa e intuitiva. Seu slogan: “O futuro é um caminho de IDA”.