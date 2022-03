Gerdau lidera Reputação Corporativa na 8ª edição do Ranking Merco 2021

A empresa foi a melhor avaliada entre 100 representantes de 33 diferentes setores (foto: Gerdau/Divulgação )



As companhias mineradoras estão na pauta do dia em todo o país. Por isso, o Ranking Merco 2021 chega em sua 8ª edição atraindo as atenções do mercado. O destaque da edição é a Gerdau, empresa industrial de melhor reputação no Brasil na categoria mineração, siderurgia e metalurgia, de acordo com a pesquisa de campo Monitor Empresarial de Reputação Corporativa (Merco). A companhia se mantém na liderança da categoria, ocupando a 31ª colocação entre as 100 companhias mais admiradas do país.





CONSTRUÇÃO CONJUNTA Segundo o CEO Gustavo Werneck, esse reconhecimento é reflexo do compromisso de longo prazo de uma empresa que tem no seu DNA a geração de valor para a sociedade. "Em 2021, ano em que a Gerdau celebra o melhor desempenho de sua história em termos de resultados financeiros e operacionais, a consolidação da nossa posição no ranking Merco como mais bem avaliada e admirada empresa do segmento do qual já somos os protagonistas só nos enche de orgulho e nos motiva a continuar na jornada de uma empresa que seja parte das soluções e de uma sociedade melhor. Gostaria de agradecer aos nossos mais de 30 mil colaboradores e colaboradoras, bem como aos nossos clientes, fornecedores e investidores pela confiança e construção conjunta de uma empresa que reconhece que são as pessoas que constroem o dia a dia e o futuro", assinala.





METODOLOGIA As pesquisas realizadas pelo Monitor Empresarial de Reputação Corporativa (Merco) Brasil ocorreram entre julho e dezembro de 2021, com 2.366 entrevistados para revelar a melhor reputação de 100 empresas de 33 setores. A metodologia inclui cinco ondas de avaliação, com 16 diferentes grupos e fontes de informação. A seleção parte de uma entrevista com membros da alta direção de empresas com faturamento superior a US$ 40 milhões que apontam 10 companhias com melhor reputação. Para cada empresa escolhida são avaliadas 18 variáveis que consideram resultados econômicos e financeiros, qualidade da oferta comercial, talento, ética e responsabilidade corporativa, dimensão internacional e inovação. Esses atributos são utilizados para traçar o perfil de reputação das empresas. A metodologia completa e os rankings estão disponíveis no site https://www.merco.info/br.