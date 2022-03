Troféu Telê Santana: votação popular começa amanhã no alterosa.com.br

A entrega da premiação será on-line, pelo canal da TV Alterosa no YouTube (foto: Reprodução/Divulgação)



No ano em que a TV Alterosa completa 60 anos e o “Alterosa Esporte” 25, a 21ª edição do Troféu Telê Santana volta a ser atração no futebol mineiro. Considerada a maior premiação esportiva de Minas, o evento vai homenagear os craques que brilharam nas competições disputadas na temporada de 2021, que concorrem a uma vaga na Seleção do Troféu Telê Santana. A entrega dos prêmios será on-line, transmitida pelo canal do “Alterosa Esporte” no YouTube.

O prêmio é uma homenagem ao mestre Telê Santana, uma das maiores lendas do futebol brasileiro. Ex-jogador e treinador, o troféu carrega os valores defendidos por Telê Santana ao longo de sua brilhante trajetória profissional: disciplina, comprometimento, entrega, superação e paixão pelo futebol. Mineiro de Itabirito, localizada na Região Metropo- litana de Belo Horizonte, Telê, depois de encerrar a carreira de jogador, comandou oito clubes, entre eles Atlético, Palmeiras e São Paulo, e a Seleção Brasileira. Ao longo da carreira, acumulou 22 títulos, incluindo Campeonato Brasileiro, Libertadores da América e Mundial. Telê Santana faleceu em 2006, em Belo horizonte, deixando órfã uma legião de fãs que veneram sua memória como o maior treinador de todos os tempos do futebol brasileiro.





ESCOLHA DOS MELHORES Os ganhadores do troféu Telê Santana são eleitos a partir dos importantes votos da crônica esportiva dos Diários Associados (TV Alterosa, Superesportes-Portal UAI, jornais Estado de Minas e Aqui) e do Conselho de Notáveis, composto por ex-craques que fizeram história e elevaram o nome de Minas no cenário esportivo do Brasil e do mundo. O Conselho é presidido pelo técnico Renê Santana, filho do mestre Telê, e composto pelos ex-jogadores Raul Plassmann, João Leite, Nelinho, Luisinho, Wilson Piazza, Evaldo, Dirceu Lopes, Palhinha, Jair Bala, Éder Aleixo, Reinaldo, Paulo Isidoro, Dadá Maravilha, Ronaldo Luís, Toninho Almeida, Toninho Cerezo, Humberto Ramos, Lola, Vantuir Galdino, Nonato, Procópio Cardoso, Euller, Paulo Roberto Prestes e Natal.





VOTO POPULAR Na internet, os milhares de telespectadores do programa “Alterosa Esporte” participam votando pelo canal especial alterosa.com.br/trofeutele. A votação ocorre no período de 21 a 31 de março, quando é escolhido o melhor jogador em cada uma das posições. Os telespectadores podem votar quantas vezes quiserem para eleger o representante do seu time do coração.

Serão premiadas 13 categorias, entre elas melhor goleiro e jogador revelação. Ao todo, serão entregues 18 troféus. Nas posições de zagueiro, meia, volante e atacante serão premiados dois jogadores em cada. Os demais troféus serão de Melhor técnico, Craque do Ano, Destaques Nacional e Especial.





GOLEIRO





Everson (Atlético)

Matheus Cavichioli (América)

Fábio (Cruzeiro)





» LATERAL-DIREITO





Patric (América)

Mariano (Atlético)





» ZAGUEIROS





Júnior Alonso (Atlético)

Nathan Silva (Atlético)

Ricardo Silva (América)

Eduardo Bauermann (América)





» LATERAL-ESQUERDO





Guilherme Arana (Atlético)

João Paulo (América)

» VOLANTES





Jair (Atlético)

Allan (Atlético)

Juninho (América)





» MEIAS





Zaracho (Atlético)

Nacho Fernandes (Atlético)

Giovanni (Cruzeiro)

Alê (América)





» ATACANTES





Hulk (Atlético)

Keno (Atlético)

Ademir (ex-América)

Felipe Azevedo (América)

» JOGADOR REVELAÇÃO





Vitor Leque (Cruzeiro)

Carlos Alberto (América)

Matheus Mendes (Atlético)





» DESTAQUE DO INTERIOR





Villa Nova

(Campeão Mineiro do Módulo II)





UBERABA

(Campeão Mineiro da Segunda Divisão)





TOMBENSE

(Campeão Mineiro do Interior)





» AUDITORIA Todo o processo de seleção e votação é acompanhado por auditores da Walter Heuer Auditores Independentes, que garantem a imparcialidade na apuração dos resultados a cada etapa.

» REVELAÇÃO DOS GANHADORES





Assim como em 2021, para evitar a transmissão da Covid-19, não acontecerá a cerimônia presencial de entrega dos prêmios, no Mineirão. A cerimônia acontecerá no formato on-line, em uma live transmitida no canal do “Alterosa Esporte” no YouTube, no mês de abril. Os jornalistas Leopoldo Siqueira e Isabel Guimarães, apresentadores do “Alterosa Esporte”, os mais queridos pelos mineiros, comandarão a live.





» PATROCINADORES O Troféu Telê Santana é uma idealização do “Alterosa Esporte”, realizado pela TV Alterosa, com promoção do Superesportes. A Amoeba, massinha de brincar, divertida e colorida, com distribuição BH Toys e Samba Prime, dia 21 de maio, na Cidade do Samba, são os patrocinadores este ano.