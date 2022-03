Ressurgindo das guerras

(foto: Christian Dior/divulgação )



A moda sobrevive a todas as guerras. Quando Christian Dior criou o tailleur Bar – um ícone internacional de estilo –, o desfile, realizado em 12 de fevereiro de 1947, deixou para trás tudo que era usado pelas mulheres do mundo durante a Segunda Guerra Mundial. A saia era ampla, parava

a 30cm do chão, a cintura era finíssima, os ombros arredondados, suaves, as mangas longas. Na passarela estava surgindo o New Look, que marcava o fim dos horrores, valorizava a mulher

e prenunciava tempos de paz. Como aconteceu em Paris, quando a última Semana de Moda foi marcada por protestos contra a Rússia e seus ataques a Kiev e criações que anunciam tempos melhores, mais humanos