Bombas & babados

Hermès (foto: Geoffroy VAN DER HASSELT/AFP)

Quando a moda mundial comemora os 75 anos do primeiro desfile depois da Segunda Guerra Mundial promovido por Christian Dior, que lançou o new look com o tailleur ícone batizado de Bar, era natural que outra guerra promovesse novas movimentações no setor. Foi o que aconteceu em Paris, nesta temporada de guerra Rússia- Ucrânia. A semana de desfiles na capital francesa, tendo como pano de fundo a crise em larga escala na Europa, viu gestos simbólicos, momentos mais tranquilos de reflexão e promessas de apoio financeiro de várias maisons.

No mês que antecedeu os desfiles de outono-inverno em Paris, acreditava-se amplamente que o evento marcaria um retorno significativo aos negócios como de costume – uma celebração para o mundo da moda após dois anos de interrupções relacionadas à pandemia. Os casos de coronavírus foram relativamente baixos, as viagens internacionais de e para a França foram abertas e mais marcas foram programadas para realizar shows físicos em vez de virtuais. Tudo estava magnificamente organizado, mas, dias antes do início da Semana de Moda de Paris, o clima otimista mudou. Em 24 de fevereiro, o mundo assistiu incrédulo, depois horrorizado, quando o presidente russo,Vladimir Putin, lançou seu ataque brutal à Ucrânia. Em Kiev, a três horas de voo de Paris, fotos de famílias acampadas em estações de metrô eram semelhantes a imagens históricas de pessoas em Londres procurando abrigo no subsolo durante os bombardeios na Segunda Guerra Mundial.

Christian Dior (foto: STEPHANE DE SAKUTIN/AFP)

Ralph Toledano, presidente do órgão organizador da Semana de Moda de Paris, a Federation de la Haute Couture et de la Mode (FHCM), divulgou comunicado em 1º de março pedindo aos participantes do evento que “experimentem com solenidade os desfiles dos próximos dias e em reflexo dessas horas sombrias.” Falando uma semana depois, após o fim da semana de moda, Toledano disse à CNN que na noite do domingo anterior ao primeiro dia de desfiles ele tinha duas imagens conflitantes em sua mente. De um lado, a emoção do retorno da semana de moda com desfiles ao vivo livres da pandemia. Do outro, imagens de guerra e “um país sendo atacado de forma muito cruel e selvagem… e pessoas morrendo, e pessoas sofrendo”. Simplificando, uma semana de shows, festas e participações especiais de celebridades estava em total desacordo com uma guerra na Europa.

Isabel Marant (foto: STEPHANE DE SAKUTIN/AFP)

Em reconhecimento direto a essa tensão, o diretor criativo da grife Balenciaga, Demna, divulgou um comunicado antes da revelação de sua coleção, que aconteceu durante a segunda metade da semana. “A moda parece uma espécie de absurdo”, escreveu ele em uma nota aos convidados, acrescentando que considerou cancelar o evento por completo.“A guerra na Ucrânia desencadeou a dor de um trauma passado que carrego em mim desde 1993, quando a mesma coisa aconteceu com meu país natal e me tornei um refugiado para sempre”, escreveu o designer georgiano. No início dos anos 1990, o estilista e sua família estavam entre as dezenas de milhares de pessoas que fugiram de Sukhumi, cidade da Geórgia, em meio ao conflito na disputada região da Abkhazia, considerada independente pela Rússia, apesar de ser reconhecida internacionalmente como parte da Geórgia.

O desfile de Balenciaga acabou acontecendo no domingo, mas não sem alguns gestos simbólicos – alguns dos mais importantes durante a programação. A bandeira ucraniana foi colocada nos assentos dos convidados e o designer recitou um poema em ucraniano de um dos poetas mais preciosos do país, Oleksandr Oles. Em seu comunicado, Demna disse: “Percebi que cancelar o show significaria ceder, render-me ao mal que já me machucou tanto por quase 30 anos. Eu decidi que não poderia mais sacrificar parte de mim para aquela guerra sem sentido e sem coração de ego”, concluiu.

Chloe (foto: JULIEN DE ROSA/AFP)





Embora a coleção tenha sido projetada antes do início da guerra, era difícil não traçar paralelos e, falando com repórteres nos bastidores, Demna disse que o cenário e a encenação – uma produção chocante e emocionante – refletiam deliberadamente sua própria experiência de conflito e deslocamento anos atrás. Modelos se arrastaram por um cenário projetado para imitar uma tempestade de neve amargamente fria, segurando grandes sacos de lixo feitos de couro durante um desfile que também foi uma crítica sobre a crise climática.

O protesto de Balenciaga não foi o único. Os proprietários da marca Kering (a controladora da Saint Laurent, Gucci e Alexander McQueen, entre outros) anunciaram dois dias antes que suspenderiam todas as operações na Rússia. Já os donos da Hermes e Cartier, Richemont foi o primeiro a se comprometer a fechar temporariamente as lojas e encerrar as operações na Rússia.

LVMH (o conglomerado de luxo com 14 casas de moda de luxo em seu portfólio, incluindo Louis Vuitton e Loewe) e Chanel também seguiram o exemplo. Muitas marcas anunciaram doações – a LVMH, por exemplo, doou 5 milhões de euros (cerca de R$ 28 milhões) ao Comitê Internacional da Cruz Vermelha para ajudar a apoiar vítimas diretas e indiretas do conflito.A supermodelo Gigi Hadid também prometeu doar todos os seus ganhos do mês de moda para os esforços de ajuda na Ucrânia, seguindo um anúncio semelhante da modelo Mica Argañaraz.

Gestos pequenos, mas necessários

Vena Brykalin, diretor de moda da Vogue Ucrânia, esteve no desfile da Balenciaga e vários outros ao longo da semana em Paris. Ele havia voado de Kiev para Milão para a semana de moda no dia anterior à invasão russa de seu país. Em Paris, sem um plano para onde ir em seguida, ele se viu no limbo – dividindo seu tempo entre telefonemas preocupados para a família e amigos, ativismo on-line (ele estava usando seu Instagram para compartilhar notícias, informações sobre designers ucranianos e vários esforços de socorro liderados por seus amigos na comunidade criativa) e o ocasional desfile de moda. Falando em um passeio de carro por Paris após o desfile de Coperni, Brykalin refletiu sobre participar de uma semana de moda enquanto uma guerra estava acontecendo em seu país. “A moda é uma indústria de trilhões de dólares e sabemos que as semanas de moda são um grande veículo para isso, então eu não esperaria que eles fechassem tudo”, disse ele, acrescentando que achava que as marcas precisavam mostrar um senso de “correção e decência… um senso de contexto bom de se ver e sentir”. Ele usou o espetáculo “Coperni”, que foi encenado em um galpão nos subúrbios da cidade, como exemplo imediato. A marca divulgou um comunicado dedicando seu desfile ao ateliê Cap Est Sarl, em Kiev, cujos alfaiates produzem algumas roupas da grife.

Eles também enviaram um look azul e amarelo pela passarela em um show que celebrou o espírito adolescente (armários cercavam a passarela quadrada e a trilha sonora bombou faixas clássicas de festas do ensino médio de The Offspring e outras bandas dos anos 1990).“Não vai mudar o mundo”, disse Brykalin, mas acredita que esses momentos são importantes e que o silêncio das marcas não é aceitável. “As empresas hoje não podem operar no vácuo”, disse ele, observando que discorda da noção de que moda é fantasia, ou moda é escapismo. “Não, não é. A moda é real”, disse ele. “E quando você escolhe não refletir isso, não acho que seja uma coisa muito moderna de se fazer.”





Programação Não há dúvidas de que a Semana de Moda de Paris seguiu apresentando o crème de la crème do mundo fashionista e ditando as principais tendências da temporada. Entre celebridades e nomes já consagrados da moda, a edição de outono-inverno 2022/2023 movimentou a capital francesa entre 28 de fevereiro e 8 de março. Pela primeira vez desde o início da pandemia, o evento teve programação predominantemente presencial. Dior, Balenciaga, Saint Laurent, Valentino e Stella McCartney foram algumas marcas icônicas que marcaram a semana. Veja os destaques:

» Off-White

A Off-White mostrou um desfile em homenagem a Virgil Abloh, criador da marca que faleceu no ano passado. A apresentação foi de uma coleção inteiramente assinada por ele, dividida em dois momentos: o primeiro misturou elementos clássicos da

alta-costura com um ar de streetwear. No segundo momento, Virgil trouxe algo mais “high fashion” de forma desconstruída misturando com elementos da vida real.





» Dior

A designer Maria Grazia Chiuri decidiu unir os temas beleza e sobrevivência no desfile da Dior na Semana de Moda de Paris. Os modelos surgiram com uma variedade de equipamentos de proteção — de ombreiras a espartilhos com airbags e tops que pareciam coletes à prova de balas. Mesmo com o conceito da coleção definido antes dos conflitos na Ucrânia, era difícil não pensar nas notícias recentes. “O mundo já estava em guerra”, disse Chiuri, diretora artística feminina da Dior, antes do desfile. A estilista italiana de 58 anos disse que as últimas criações visavam encontrar soluções técnicas que possam ser mais funcionais para os corpos femininos. Para o desfile, a marca trabalhou com a D-Air Lab, empresa italiana que fabrica equipamentos de segurança com airbags projetados para trabalhadores que consertam turbinas eólicas e roupas de proteção para a exploração do Ártico — vinculada à marca Dainese, famosa em trajes de motociclista dos anos 70.





» Saint Laurent

Ao contrário da coleção anterior, para o inverno 22/23 da Saint Laurent, Anthony Vaccarello apresentou uma coleção mais contida, mais calma e poética, mas não menos chique. Logo de cara já ficou definida a nova proposta de silhueta, uma tensão dramática entre ombros marcados e uma linha fina e alongada, com saias e vestidos justos que chegam até o chão. Até mesmo o clássico Le Smoking e jaquetas perfecto desciam e se combinavam com saias de tecidos leves e transparentes. Peles fake substituíram, com o mesmo glamour, as peles verdadeiras, que a marca abandonou nas coleções. Uma pilha de pulseiras fundidas em prata, ouro e bronze nos braços dos modelos são elementos do maximalismo, numa coleção mais silenciosa do que é costume ver nas passarelas da marca.





» Balmain

As roupas que lembravam armaduras foram o grande destaque da Balmain na PFW, com placas de metal, ombros e cinturas estruturadas e uma silhueta familiar da brand. As peças com inspiração militar e silhuetas estruturadas foram alguns dos designs mais icônicos de Olivier Rousteing à frente da Balmain, com o chamado Balmain Army (literalmente, Tropa da Balmain). Portanto, isso não é uma novidade para a marca, mas nessa coleção adquire novos contornos. Desfilaram looks brancos, prateados e dourados e corsets estruturados, como coletes à prova de balas para uma batalha espacial, com claras inspirações futuristas. A Balmain também entrou no território do esportivo, fugindo dos brilhos e da sensualidade para criar looks inspirados em trajes de corrida e motocross, criados em preto e branco e couro. Ao final, Olivier também apresentou looks mais delicados e fluidos, inclusive usando e abusando da tendência do trompe L’oeil, as estampas de ilusão de ótica, que estão voltando com tudo.





» Chloé

Há muito tempo advogando pela sustentabilidade, Gabriela Hearst reflete sobre a crise climática e busca soluções em sua nova coleção para a Chloé. Ela tem um trabalho cauteloso de procura de novos materiais e do uso de resíduos, com suéteres e saias reciclados. Por outro lado, surpreende no uso de couro, que segundo ela, é um subproduto e enquanto for possível traçar a origem, também pode haver um uso sustentável. Nas estampas, cores da natureza e imagens das calotas polares derretendo fecham a reflexão na passarela.





» Isabel Marant

Isabel Marant sempre teve uma vibe ultraglam, brincalhona e cercada de brilhos. Mas ao contrário da última coleção, mais lúdica e solar, agora ela estava mais cool, descolada e vestida para a noite. Mesmo com glamour exacerbado e feminilidade, Marant não deixou de lado a criação de peças oversized, calças cargo com modelagem ampla. As botas over-the-knee retas e largas às pernas adornam quase todos os looks, sobre calças, abaixo de saias e vestidos e sob longos casacos.





» Hermès

Sexy esportivo na Hermès, Nadège Vanhee-Cybulski escolheu essa pegada para o inverno 22/23 — juntando-se a uma

ge- ração crescente de mulheres designers nos Estados Unidos, Europa e China que estão apostando na exposição da pele. “Eu queria ter uma expressão precisa do que ocorre hoje”, disse ela em entrevista à revista Vogue. “É realmente sobre como você traduz classicismo, sofisticação e o chique na ideia de uma mulher que realmente assume sua feminilidade. O fato de que o sexo é bom e que não é algo de que se

envergonhar”, completou.





» Botter

Lisi Herrebrugh e Rushemy Botter, os designers da Botter,

investiram na moda sustentável na coleção Caribbean Couture, envolvendo elementos que muitos consideram descartáveis. Por exemplo, alguns adereços dos looks foram feitos de plástico

reciclados do oceano. Já uma das jaquetas desfiladas foi

costurada com um par de calças e uma camisa listrada — pelo processo de upcycling. Além disso, as roupas fizeram uma alusão aos corais no fundo do mar por meio das cores e do brilho.