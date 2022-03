(foto: Reprodução)



ESCUTAÍ

Em seu sétimo episódio, o EscutaAí, série de podcasts gravados com profissionais da Usiminas e convidados, aborda um assunto que tem feito muita diferença na vida das pessoas: o voluntariado. Trocas de experiências, serviço, apoio, cidadania, doação e empatia, entre tantas outras palavras que, juntas, definem esse trabalho transformador. "Ser voluntário é uma experiência que gera valor para todos e que permite conhecer novas realidades, contribuir com o outro e até mesmo desenvolver novas competências", afirma Tereza D'Amices, da equipe de Desenvolvimento Social da Usiminas, durante conversa com o Tio Flávio, fundador de um dos maiores movimentos voluntários independentes de Minas Gerais. Todos os episódios podem ser conferidos em plataformas como o Spotify, Deezer, Google Podcasts, Apple Podcasts, Amazon Music, entre outras. Os interessados podem acessar o EscutaAí pelo link https://bit.ly/usiminas_escutaai.

RECONHECIMENTO

Entre tantas ações importantes que a Usiminas vem adotando nos últimos anos para se tornar uma empresa cada vez mais diversa e inclusiva, um ato simbólico mostrou o quanto as lideranças da companhia estão engajadas no assunto. Para marcar o Dia Internacional da Mulher, o presidente Sergio Leite convidou a consultora Kris Kerr para ocupar momentaneamente seu perfil no LinkedIn e mais que homenagear as mulheres, levar inspiração e informação para as pessoas e empresas que querem criar espaços mais equitativos e inclusivos para elas. No post publicado no perfil do executivo nesse dia 8 de março, Kerr lembra a importância da participação dos homens nessa jornada de transformação enfrentada pelas mulheres no país e no mundo.





MULHERES EMPREENDEDORAS

Classificado como o sétimo país com o maior número de mulheres empreendedoras pela pesquisa Global Entrepreneurship Monitor 2020 (GEM), realizada pelo Sebrae em parceria com o Instituto Brasileiro de Qualidade e Produtividade (IBPQ ), o Brasil tem 52 milhões de empreendedores, sendo 30 milhões (48%) mulheres. Mesmo crescente, a realidade do empreendedorismo feminino é de dualidade. Apesar de especialistas afirmarem que investir nas empreendedoras tem efeitos positivos em cadeia na sociedade, já que elas tendem a direcionar os ganhos para a família e comunidade ao seu redor, além de aumentar o PIB e impulsionar a equidade de gênero, essas mulheres enfrentam desafios diferentes e até mesmo maiores do que os dos homens, como o peso da dupla jornada, dificuldade de acesso a crédito e falta de representatividade no mercado.





SOBREVIVÊNCIA

Os dados da GEM revelam que 55% das empreendedoras criam seus negócios como forma de sobrevivência, pela necessidade de gerar renda. Essa situação foi intensificada pela pandemia. No último ano, a taxa dos empreendedores iniciais alcançou o maior nível da série histórica, saltando de 37,5% para 50,4%. Segundo a organização, o recorde foi puxado pelo grande contingente de pessoas que buscaram alternativa de sobrevivência frente à pandemia: 82% alegaram que a motivação para começar um negócio foi a solução encontrada para ganhar a vida.





BIA COMO EXEMPLO

A Unesco (Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura), em conjunto com o BID (Banco Interamericano de Desenvolvimento) e a OCDE (Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico), lançou um relatório sobre os efeitos da inteligência artificial (IA) na vida profissional das mulheres, no Dia Internacional da Mulher, que apontou o Bradesco como referência no uso responsável da BIA no combate ao assédio de gênero, incentivando que mulheres se unam para fazer o mesmo. Só em 2020, ela recebeu mais de 90 mil mensagens de ofensas e assédio sexual. Ainda que não seja uma mulher real, esse cenário revela os desafios enfrentados pelas mulheres diariamente. Em 2021, o banco anunciou apoio à iniciativa "Hey update my voice", da Unesco, ao atualizar as respostas da assistente virtual, a fim de ajudar a redefinir as visões sobre gênero.





CAMPANHA

Em conjunto com a Organização das Nações Unidas, lançou campanha pioneira no Brasil de combate a situações de violência e preconceito de gênero. A comunicação tinha o objetivo de conscientizar o público e colaborar para a construção de uma sociedade mais igualitária. Foram mais de 1,5 milhão de cliques e 115 milhões de pessoas alcançadas. O filme, veiculado em rede nacional, registrou mais de 194 milhões de visualizações no meio digital, tornando-se o comercial do YouTube mais assistido no país em 2021.





A MAIS VALIOSA

Com 77 anos de existência, a Sadia é a marca mais valiosa do país e Top of Mind 2021. O estudo aponta que 98% das consumidoras afirmaram utilizar seus produtos e que os itens preferidos dentro de seu portfólio são os frangos, queijos, pizzas e a linguiça defumada. Já em relação ao seu clássico mascote, a pesquisa mostra que a grande maioria das mulheres reconhece o "Lek Trek'' como da Sadia de forma espontânea. (*Fonte: Estudo quantitativo/ Quick Surveys LAB Menu BRF/ ECGlobal -- Mulheres 35 a 65 anos, todas as regiões do Brasil, classes ABC).





EU PROGRAMO

Z-Tech e Bees, plataforma B2B da Ambev, oferece 200 bolsas de estudos para mulheres que querem trabalhar com tecnologia. Os cursos são da PrograMaria, startup social que forma pessoas em programação em busca de equidade de gênero na área. Os cursos on-line, "Eu ProgrAmo", serão oferecidos pela PrograMaria, empresa que tem a missão de empoderar, por meio da tecnologia e do conhecimento em programação, mulheres e pessoas fora do espectro cis-heteronormativo. Pessoas de gênero não heteronormativos, negras, indígenas, LGBT+, trans e travestis, e residentes de zonas periféricas também podem se inscrever às bolsas. As inscrições vão até dia 23, e podem ser feitas pelo site https://www.programaria.org/curso-online-euprogramo/#bolsas?utm_source=ztech&utm_

campaign=patrocinadora.





SALÃO DO TURISMO

O 15º Salão do Turismo da ABAV/MG acontece no próximo dia 25, das 9h às 19h, no Dayrell Hotel & Centro de Convenções, reunindo as diversas cadeias da indústria do turismo. Considerado um dos maiores eventos do setor na capital mineira, o salão vai reunir profissionais da Zona da Mata, Centro-Oeste, Norte de Minas e Vale do Aço. Com vários expositores de renomadas empresas do trade nacional, o evento tem como atração as palestras de especialistas. Este ano, serão cinco com objetivos de capacitar e oferecer network aos agentes de viagens, além de apresentar as novidades do mercado. Também está prevista a posse da nova diretoria da ABAV/MG.